Asfalto de quase R$ 7 milhões em Campo Grande ganha novo prazo até 2027

Uma obra de pavimentação e drenagem avaliada em R$ 6,9 milhões no Jardim das Perdizes, em Campo Grande, ganhou mais seis meses para ser executada. A Prefeitura prorrogou por 180 dias o prazo do contrato responsável pelas intervenções no bairro, no Complexo Rita Vieira, e estabeleceu 25 de janeiro de 2027 como nova data-limite para a execução dos serviços.
A mudança consta no segundo termo aditivo ao Contrato nº 313/2024, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (12). O documento estabelece que a prorrogação será contabilizada entre 30 de julho de 2026 e 25 de janeiro do próximo ano.
O contrato foi celebrado originalmente em 3 de setembro de 2024 entre o município, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e a A.S Construtora e Comércio Ltda. O objeto é a pavimentação do Jardim das Perdizes, correspondente ao Lote 3 do Complexo Rita Vieira.
Investimento milionário
Quando a licitação foi lançada, em junho de 2024, o valor máximo previsto para a contratação era de R$ 7.295.252,60. Posteriormente, a obra foi divulgada com investimento de R$ 6.930.489, proveniente de recursos federais de uma emenda de bancada de 2022.
Os serviços começaram no início de junho de 2025 e abrangem pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em dez vias ou trechos do Jardim das Perdizes. As ruas contempladas ficam próximas ao Córrego Brejinho e aos dois principais acessos da região, as avenidas Gury Marques e Guaicurus.
Entre as vias incluídas estão as ruas Many Scaff, José Domingos, Antonio Pedro Stephan, Chain Jorge, Ênio Cunha, Júlio Constantino, Almerinda Azevedo, Elias Calarge e José Borges do Nascimento, algumas atendidas integralmente e outras apenas em determinados trechos.
Uma delas é a Rua Almerinda Azevedo, que ganhou repercussão após o surgimento de uma grande cratera provocada e posteriormente ampliada pelas chuvas em 2024.
Conclusão era prevista para janeiro
Quando os trabalhos estavam em andamento em 2025, a previsão divulgada era de que a pavimentação fosse concluída no fim de janeiro de 2026. O cronograma, entretanto, não foi cumprido.
No fim de dezembro do ano passado, moradores já reclamavam da demora e da situação das ruas. Em fevereiro deste ano, moradores voltaram a relatar transtornos provocados pelas intervenções inacabadas, principalmente durante períodos de chuva, quando havia pontos tomados por lama e dificuldades para circulação de veículos e pedestres.
Agora, a Prefeitura formalizou mais 180 dias para a execução do contrato. Considerando a previsão anunciada inicialmente, a nova data de janeiro de 2027 coloca a possibilidade de término aproximadamente um ano depois do cronograma divulgado quando a obra começou.
Prefeitura cita justificativa técnica
O termo aditivo publicado nesta quarta-feira não detalha, no entanto, qual situação específica provocou a necessidade dos seis meses adicionais.
O documento informa que a prorrogação está fundamentada em justificativa técnica elaborada pela fiscalização do contrato e validada pelas instâncias competentes. Também menciona memórias de cálculo, cronogramas e manifestações administrativas e jurídicas existentes no processo.
A publicação não apresenta o percentual atualmente executado, quanto já foi desembolsado pelo município ou se todas as ruas previstas no projeto estão simultaneamente em obras.
Também não há, neste segundo termo aditivo, indicação de aumento do valor contratual. O ato publicado trata especificamente da prorrogação do prazo de execução, mantendo as demais cláusulas e condições do contrato e de seu termo aditivo anterior que não conflitem com a alteração.
Com o novo cronograma, a pavimentação do Jardim das Perdizes poderá seguir até 25 de janeiro de 2027. Caso o prazo seja utilizado integralmente, a conclusão ocorrerá cerca de um ano depois da previsão apresentada quando os serviços começaram e mais de dois anos após a assinatura do contrato original.