Edital oferece R$ 60 mil para dois projetos de muralismo em viaduto da Capital - Reprodução/PMCG

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Dois projetos inéditos de muralismo vão receber R$ 60 mil cada para transformar as duas faces do viaduto da linha férrea na Rua Maracaju, entre as avenidas Calógeras e Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande. As inscrições para a seleção estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de setembro.

A oportunidade é voltada a artistas e agentes culturais interessados em desenvolver trabalhos de arte urbana. Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs), pessoas jurídicas e coletivos sem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Para se inscrever, é necessário comprovar residência em Campo Grande há pelo menos dois anos, e cada participante poderá apresentar apenas um projeto.

As propostas precisam ser inéditas e abordar temas relacionados à identidade da Capital, como história e patrimônio, fauna, flora, diversidade étnica e manifestações populares. Na avaliação, serão considerados aspectos como qualidade artística, concepção estética, domínio da técnica de muralismo, relevância cultural e trajetória do proponente.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected], com o envio da documentação e do projeto conforme as regras do edital. O documento completo e os anexos podem ser consultados nos canais oficiais da Fundação Municipal de Cultura.

O edital prevê ainda dois pontos de bonificação na nota final para proponentes autodeclarados negros, indígenas ou pessoas com deficiência. A condição também poderá ser utilizada como critério de desempate.

A análise dos projetos está prevista entre 25 de setembro e 9 de outubro, com divulgação das notas em 14 de outubro. Os trabalhos selecionados deverão ser executados em até quatro semanas, entre 19 de dezembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027.

Por causa do fluxo de veículos e pedestres no local, a execução poderá ocorrer somente aos sábados, domingos e feriados, conforme cronograma previamente aprovado e alinhado com os órgãos de trânsito.

Ao todo, o edital disponibiliza R$ 120 mil, sendo R$ 60 mil para cada um dos dois projetos selecionados. A iniciativa é financiada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Serviço: as inscrições ficam abertas até as 23h59 de 18 de setembro pelo e-mail [email protected]. Para dúvidas, o telefone é o (67) 4042-4329.