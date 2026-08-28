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Desenrola Fies 2026: renegociação de dívidas termina na próxima segunda

Estudantes podem parcelar dívidas e limpar nome no BB e na Caixa

Agência Brasil

28/08/2026 - 13h30
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A renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com descontos e condições facilitadas pelo programa Desenrola Fies 2026, pode ser feita até a próxima segunda-feira (31) pelos estudantes que foram beneficiados pela política pública.

O prazo considera a vigência da Medida Provisória nº 1.355/2026 que institui o Novo Desenrola Brasil e também o calendário legislativo do Congresso Nacional.

As renegociações das dívidas da graduação devem ser feitas diretamente com a instituição financeira responsável pelo contrato do Fies: o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal.

Cada contrato do Fies pode passar por apenas uma renegociação durante a vigência do Desenrola Fies, avisa o Ministério da Educação.

O Fies é o programa federal que oferece financiamento para quem deseja estudar em uma instituição privada de ensino superior. Após a formatura, o estudante precisa devolver o montante financiado pelo governo com juros baixos e condições facilitadas de pagamento, respeitando o limite da renda do ex-estudante.

Quem pode renegociar

O Desenrola Fies 2026 é voltado aos estudantes com contratos do programa firmados até 2017 que estavam, em 4 de maio de 2026, na fase de amortização. Esse é o período em que o estudante começa a pagar o valor principal do financiamento estudantil e os juros acumulados para quitar a dívida após terminar a faculdade.

A renegociação contempla contratos adimplentes e inadimplentes, conforme as condições previstas para cada perfil.

A data de 4 de maio de 2026 é adotada como referência para verificar a situação do contrato e aplicar critérios como o tempo de inadimplência e o enquadramento do estudante no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Também podem participar do Desenrola Fies 2026 os estudantes com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes por atraso nesse financiamento estudantil.

Não estão aptos à renegociação os estudantes que contrataram o Fies a partir de 1º de janeiro de 2018, assim como aqueles com contratos nas fases de uso do financiamento ou de carência.

Descontos na renegociação

As condições oferecidas para renegociação de dívidas do fundo variam de acordo com a situação de cada contrato de financiamento. 

Dependendo do perfil da dívida e da quantidade de dias de inadimplência (atraso no pagamento da parcela), os benefícios podem ser aplicados tanto para quitação à vista quanto para o parcelamento, conforme as regras específicas de cada faixa de renegociação.

Os descontos disponíveis devem ser consultados nos canais oficiais dos agentes oficialmente responsáveis pelo financiamento: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A renegociação somente é efetivada após o pagamento da parcela de entrada. Caso esse pagamento não seja feito, a proposta é cancelada.
 

Como renegociar

A formalização da renegociação pode ser feita pelos aplicativos oficiais dos agentes financeiros para dispositivos móveis (tablets e smartphones) ou presencialmente, em qualquer agência do banco responsável pelo contrato.

Na Caixa Econômica Federal, a renegociação está disponível também no aplicativo Fies Caixa. Mas, em situações específicas, como parcelamentos mais longos que exigem fiador, o beneficiário do financiamento poderá ser orientado a procurar atendimento presencial nas agências da instituição.

No Banco do Brasil, a adesão está disponível pelo aplicativo ou em agência, conforme a modalidade escolhida. 

Após a formalização da renegociação e o pagamento da parcela de entrada, o nome do estudante e dos fiadores será retirado dos cadastros de inadimplentes, quando aplicável.

Crime

Mulher desaparecida é encontrada morta e duas suspeitas são presas em Inocência

Vítima de 30 anos foi localizada após investigação; uma das suspeitas foi presa em Campo Grande e outra em Cuiabá

28/08/2026 13h15

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Reprodução/PC

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O corpo de Izabele Cristine da Silva Santos, de 30 anos, foi localizado na quinta-feira (27), em Inocência, após investigação da Polícia Civil sobre o desaparecimento da mulher. Duas suspeitas foram presas temporariamente durante as diligências, uma em Campo Grande e outra em Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Civil, a investigação permitiu identificar as duas mulheres, que tiveram as prisões temporárias decretadas pela Vara Única da Comarca de Inocência. Uma delas foi localizada na quarta-feira (26), em Campo Grande, com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

A segunda investigada foi presa em Cuiabá por equipes da Polícia Civil de Mato Grosso. As investigações apontam, até o momento, que Izabele teria se envolvido em um desentendimento relacionado ao consumo de drogas pertencentes às investigadas. Conforme a Polícia Civil, a vítima foi agredida e levada para o interior de um estabelecimento.

Com o avanço das apurações, os policiais reuniram informações sobre o possível local onde o corpo havia sido enterrado. As buscas foram intensificadas e o cadáver foi localizado na quinta-feira.

A Polícia Civil informou que exames periciais serão realizados para determinar oficialmente a causa e as circunstâncias da morte.

O caso é investigado, inicialmente, como homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. 

 

INTERNACIONAL

Polícia boliviana recupera avião de Almir Sater quase cinco anos após roubo em MS

Ainda em 2021, quando aviões de pecuarista, empresária e do cantor Almir Sater foram roubados em Aquidauana, já havia suspeita de que a Bolívia seria o paradeiro dessas aeronaves

28/08/2026 13h01

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agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves

agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves Reprodução/Felcn

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Aviões que teriam sido subtraídos de território sul-mato-grossense, há quase seis anos, foram localizados e apreendidos pela polícia boliviana na cidade de La Guardia, que fica na área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, distante mais de 1,1 mil quilômetros de Mato Grosso do Sul. 

Conforme divulgado através da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn), investigações conjuntas com o Ministério Público da Colômbia possibilitaram a localização após fiscalizações em três hangares distintos no aeródromo "El Peji".

Sem a devida matrícula e o número de registro, conforme inicialmente apurado, essas aeronaves foram lacradas e apreendidas, sendo que devem passar ainda pelos respectivos procedimentos técnicos periciais. O aeródromo também foi "confiscado". 

Além das aeronaves, os agentes bolivianos identificaram ainda nos hangares um amontoado de peças sobressalentes e itens relacionados às aeronaves. Segundo declarado pelo procurador da Bolívia, Ismael Palenque, ao portal local "El Deber", as investigações devem determinar se esses aviões foram empregos pelo tráfico de drogas para o transporte ilegal de substâncias entorpecentes. 

Relembre

Ainda em 2021, quando os aviões foram roubados em Aquidauana, a Polícia Civil já suspeitava que a Bolívia seria o paradeiro dessas aeronaves, e que a mente por trás do crime trataria-se de um fugitivo do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul.

Segundo revelado pela polícia à época, pelo menos 18 pessoas invadiram o galpão no aeroclube de Aquidauana, amarrando o caseiro e seus dois filhos menores de idade na ocasião, para então roubar três dos 10 aviões que haviam no local. 

Essas aeronaves, avaliados entre R$ 600 mil a R$ 800, somando mais de R$ 2 milhões, seriam posses de: 

  • Zelito Ribeiro, pecuarista irmão do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, 
  • da empresária Liliane Paschoaletto Trindade e 
  • do cantor Almir Sater.

Quanto aos modelos, foram levados um avião Bonanza Modelo V35B (matrícula PT-ING) e dois Cessna Modelo 182 (matrículas PT-KDI e PT-DST). 

 

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