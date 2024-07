Em um ano e meio Mais Médicos cresce 87,79% em MS

ABUSO INFANTIL

Somente nessa semana três pessoas foram presas com conteúdo conteúdo pornográfico infantil e estão sob investigação

A investigação apurou a existência de material armazenado com conteúdo pornográfico infantil com criança/adolescente Divulgação: PF

Com o objetivo de combater o abuso sexual infantil no Estado, a Polícia Federal cumpriu hoje (9) dois mandados de busca e apreensão em Dourados (MS) e Itaporã (MS), durante a operação Illegal Storage Work. No começo da semana, uma outra operação foi realizada em Corumbá (MS).

Segundo as investigações, os suspeitos eram responsáveis por armazenar conteúdo pornográfico infantil.

O nome “Illegal storage work” , traudzido para o portugês, significa “trabalho de armazenamento ilegal”. A nomenclatura foi dada em razão do conteúdo pornográfico ter sido armazenado em dispositivos eletrônicos utilizados no trabalho do principal investigado.

De modo semelhante, em Corumbá, a quarta fase da “Operação Nicolau” realizou o cumprimento de um mandado de busca domiciliar para outro suspeito de armazenar e distribuir conteúdo de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes.

O mandado foi expedido ontem (8) pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá.

Em outra ocasião, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Campo Grande.

A PF recolheu os dispositivos eletrônicos e irá analisar o material a fim de identificar envolvidos na rede de abuso e novas possíveis vítimas.

Exploração Sexual

Na noite do último domingo (7),o padre Jucelândio José do Nascimento, de 41 anos, foi preso em flagrante por favorecimento da prostituição e exploração sexual de vulnerável, após um adolescente ter denunciado que ele teria o oferecido R$ 2 mil por relações sexuais .

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, o adolescente teria sido convidado pelo padre para "tratar sobre assuntos pertinentes a um acampamento de igreja". No entanto, ao chegar no local, recebeu uma proposta de R$ 2 mil para ter relações sexuais com o religioso.

Ainda de acordo com o BO, o padre teria tentado tocar nas genitálias do adolescente, momento em que a vítima se refugiou no banheiro e pediu ajuda à família, utilizando o telefone celular.

O Padre foi liberado hoje (09) durante a manhã e deve responder em liberdade. Você pode conferir mais detalhes aqui.

Brasil

No período de 2015 a 2021 foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.571 (41,2%) em crianças e 119.377

(58,8%) em adolescentes, segundo os dados do 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 61,3% dos casos ocorrem com menores de 13 anos e cerca de 86% dos abusadores foram familiares ou pessoas próximas da família.

Segundo os dados do 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 61,3% dos casos ocorrem com menores de 13 anos e cerca de 86% dos abusadores foram familiares ou pessoas próximas da família.

Disque 100

O Disque 100 é um serviço de atendimento telefônico gratuito oferecido pelo governo brasileiro, destinado a receber denúncias de violações de direitos humanos. Além de registrar as denúncias, o serviço também fornece orientações e encaminhamentos para os órgãos competentes, garantindo que as vítimas recebam o apoio necessário.

Operando 24 horas por dia, sete dias por semana, o Disque 100 acolhe denúncias relacionadas a diversos tipos de abusos, como violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, entre outros.

