Ministério da Saúde divulga vagas do programa Mais Médicos para MS

O Ministério da Saúde divulgou vagas do programa Mais Médicos para oito municípios de Mato Grosso do Sul. No geral, para atender todo país no edital foram abertas 1.042 vagas remanescentes, sendo que 62, são para a região Centro-Oeste do País.

As inscrições para receber os profissionais no 38º ciclo do Mais Médicos para preencher vagas remanescentes encerram na quarta-feira (26).

Conforme divulgado pela pasta, os médicos contam com uma bolsa para auxiliar na especialização e mestrado e ainda se optarem por atender em periferias e regiões remotas receberão benefícios que serão pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em Mato Grosso do Sul as vagas são:

Campo Grande (9);

Corumbá (9);

Dourados (2);

Laguna Carapã (2);

Naviraí (2);

Nova Andradina (2);

Ribas do Rio Pardo (2);

Selvíria (2).

O anúncio do Ministério da Saúde faz parte do 38º ciclo do Programa Mais Médicos que passou por melhorias ofertando desde cursos na área de saúde como também, direito a licença de 20 dias para os profissionais que se tornarem pais. Enquanto as médicas que forem mães irão receber os seis meses de licença-maternidade.

Foram 116 municípios brasileiros que receberam classificação de "muito alta vulernabilidade" e 176 como "alta vulnerabilidade".

Com o intuito de atrair médicos brasileiros a aderir ao programa, o Ministério da Saúde firmou parceria com o Ministério da Educação, em uma tentativa de buscar profissionais formados pelo inanciamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), com a possibilidade de quitação da dívida.

Os municípios que desejam receber o programa precisam se inscrever por meio do link (https://egestorab.saude.gov.br/).

