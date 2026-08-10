Empresa paulista reformará rotatória da avenida Euler de Azevedo

A Prefeitura de Campo Grande, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), contratou a empresa paulista Meng Engenharia Comérico e Indústria para obras de reordenamento viário na rotatória que liga as avenidas Tamandaré, Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa.
O pacote de melhorias inclui obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para adequação dos retornos. O ponto alto da mudança será a instalação de um sistema semafórico e nova sinalização para ordenar o fluxo e eliminar os pontos de conflito.
O Executivo tentava contratar alguma empresa para este serviço há quase um ano após receber os recursos para destravar o reordenamento viário da rotatória. A empresa de engenharia receberá o valor de R$ 2.417.372,46 para executar a obra.
Inicialmente, a empresa deu o lance no pregão eletrônico no valor de R$ 2.424.305,11. Contudo, após negociações, a licitante vencedora aceitou a redução do valor inicialmente ofertado, passando para o atual montante de R$ 2.417.372,46. O desconto de 0,29% equivale a R$ 6.932,65.
De acordo com a proposta da empresa, o prazo de execução total da obra será de até 360 dias consecutivos, contados a partir do recebimento da 1ª Ordem de Início dos Serviços.
Sem propostas
O último certame ocorreu após a licitação anterior terminar deserta, sem que nenhuma empresa apresentasse proposta para executar o serviço. Com isso, a administração municipal precisou republicar o edital na tentativa de contratar uma empresa especializada para a obra.
A obra é considerada estratégica para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos cruzamentos mais movimentados da região norte da Capital. O projeto prevê implantação de sistema semafórico, adequação da sinalização, obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e abertura de novos retornos no canteiro central.
O cruzamento é utilizado diariamente por motoristas que seguem para bairros como Nasser, Vila Sobrinho, São Francisco, Seminário, Coophasul e Santa Luzia, além de dar acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e à sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).
Os recursos para a execução da obra foram repassados pela Agetran-MS ao Município em agosto do ano passado, durante as comemorações do aniversário de Campo Grande. Na ocasião, a previsão era de que a intervenção fosse concluída em até um ano, prazo que não será cumprido devido ao atraso na contratação da empresa responsável.