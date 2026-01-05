Estudante de medicina é presa com 134 caixas de remédios emagrecedores do Paraguai

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A estudante de medicina Jhulia Evelyn Dias Burgo, de 20 anos, foi presa em flagrante após ser flagrada transportando 134 caixas de medicamentos emagrecedores, trazidos do Paraguai, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-267, em Maracaju, interior do Estado.

A abordagem ocorreu no sábado (3), por volta das 18h, em um veículo Renault Master, de uma empresa de transporte de passageiros que fazia o trajeto Ponta Porã–Campo Grande.

Segundo a PRF, o nervosismo apresentado pela passageira durante a entrevista motivou uma verificação mais detalhada da bagagem. Após a apresentação do ticket, os policiais localizaram a mala vinculada à estudante.

No interior da bagagem foram encontrados 134 medicamentos emagrecedores identificados como tirzepatida 15 mg, com diferentes nomes comerciais (Tizerc, Lipoless, T.G e Tirzec) além de duas ampolas de GHK-CU, substância utilizada em tratamentos estéticos. O telefone celular da jovem foi apreendido.

De acordo com a PRF, os produtos possuem comercialização proibida no Brasil, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante disso, a ocorrência foi tipificada, em tese, como crime de contrabando. A estudante e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados para os procedimentos legais. O veículo de transporte não apresentava irregularidades e foi liberado após a fiscalização.

Relato

Diante do ocorrido, Jhulia declarou aos policiais que receberia R$ 100 por caixa transportada e que a mercadoria seria entregue a um homem identificado como Kauan, em um atacadista de Campo Grande.

Em depoimento, informou que cursa Medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que a mãe arca com as mensalidades, mas havia atrasos no pagamento da rematrícula.

A jovem relatou ainda que foi abordada por um vendedor ambulante paraguaio por volta do dia 22 de dezembro, no centro da cidade, que lhe ofereceu o transporte dos medicamentos até o Brasil.

A retirada da mercadoria ocorreu, segundo ela, no dia 3 de janeiro, quando um homem desconhecido lhe entregou uma sacola com os produtos nas proximidades do Shopping West Garden.

Segundo a estudante, ela não conferiu a quantidade, colocou os itens na mala e seguiu para Ponta Porã, onde embarcou em uma van com destino à Capital.

Ainda conforme o relato, o valor que receberia pelo transporte permitiria quitar a matrícula e dois meses de mensalidades em atraso.

Durante a fiscalização, afirmou ter ficado nervosa por causa da carga e se recusou a fornecer a senha do celular apreendido.

Liberdade

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, por entender que não havia risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Após audiência de custódia, a estudante teve a liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança fixada em dois salários mínimos, totalizando R$ 3.242, além de medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, fornecimento de telefone de contato e comunicação prévia em caso de ausência da comarca por período superior a dez dias.

Assine o Correio do Estado