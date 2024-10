Família de entregador morto por condutor de Porsche teme impunidade

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Depois de sete meses da morte do motoentregador Hudson Oliveira Ferreira, na noite de 22 de março deste ano, o cotidiano da aposentada Raimunda de Oliveira, 67 anos, voltou a ser atormentado com a possibilidade de o advogado e empresário Arthur Torres Rodrigues Navarro, 34 anos, escapar de ser sequer processado por homicídio doloso, após ter matado Hudson ao atingir o trabalhador com seu Porsche Cayenne, sem prestar socorro à vítima.

O motivo da tormenta, não apenas para Raimunda, mas também para a atendente Kelly Patrícia Ferreira, 39 anos, viúva de Hudson, é que, 21 dias depois de o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ter ingressado com denúncia contra o advogado, dono do Porsche, por homicídio culposo, a defesa de Arthur Navarro insiste em forçar um acordo de não persecução penal.

Normalmente, nesses acordos, o autor confessa o crime, compromete-se a fazer cursos de direção responsável e a pagar cestas básicas para famílias carentes, em troca de não ser processado, evitando, na prática, “gastar o réu primário”.

A promotora Suzi D’Angelo, de 1ª Instância, demonstrou não estar interessada em tal acordo, mas os advogados de Arthur Navarro, o dono do Porsche que matou o motoentregador Hudson Ferreira no trânsito, agora querem que o Procurador-Geral de Justiça, Ramão Ávila Milhan Junior, revise a decisão da promotora e distribua o pedido de Navarro para um procurador de Justiça da área criminal.

“Eu admiro ele e os advogados, como conseguem entrar com um pedido para que ele fique livre do crime que cometeu, com um carro na velocidade em que estava”, lamenta Raimunda de Oliveira.

“A gente é pobre, mas não somos bestas. O que a gente espera é que o Ministério Público não caia na deles. Não entendo muito de leis, mas sei o que é certo, por isso espero que o MP não aceite uma coisa dessas (de nem chegar a processar o autor do crime que matou meu filho), porque seria uma grande vergonha”, desabafou.

A viúva, Kelly Patrícia, encontrou tempo para falar com o Correio do Estado no intervalo entre os dois empregos de atendente que tem. Depois que o marido foi atropelado pelo Porsche conduzido por Arthur Navarro, ela teve de arrumar mais um trabalho para ajudar no sustento da casa.

“A gente fica indignada com uma notícia dessas. A única coisa que podemos esperar depois de tudo isso é justiça, porque, lamentavelmente, isso não vai trazer ele de volta”, disse.

“O que esperamos, no mínimo, é que o autor desse crime seja processado e punido, para que sirva de exemplo”, complementou.

Outro lado

O Correio do Estado também procurou a defesa de Arthur Torres Rodrigues Navarro. O advogado André Borges disse que a defesa pediu o acordo porque entende que ele é uma “forma justa e adequada de resolver a situação decorrente deste lamentável acidente de trânsito”.

“Houve um acidente de trânsito, e o nosso cliente sempre se colocou à disposição da Justiça, da polícia e do Ministério Público para resolver essa situação”, afirmou André Borges.

“Por isso, estamos aguardando a manifestação do MPMS, e se ele concordar, gostaríamos de saber quais serão as condições do acordo para encerrar essa parte da discussão”, acrescentou.

Entenda o caso

O acidente que matou Hudson Oliveira Ferreira ocorreu na noite de uma sexta-feira, 22 de março, por volta das 22h30min, na Rua Antônio Maria Coelho, perto do número 5581, no bairro Jardim dos Estados.

Hudson entrava na via quando foi atingido pelo Porsche Cayenne, conduzido por Arthur Navarro, que trafegava em alta velocidade pela via. Hudson caiu da moto e sofreu uma fratura exposta. Arthur fugiu com seu Porsche e não prestou socorro.

Hudson Oliveira Ferreira, vítima do acidente/acervo da família

O motoentregador, que se preparava para sair para mais uma entrega quando foi atingido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. Ele morreu no hospital dois dias depois.

O autor do crime e seu Porsche ficaram escondidos por alguns dias, enquanto o caso ganhava repercussão na imprensa e gerava pressão social pela investigação. O dono do veículo só procurou a Polícia Civil 14 dias depois do acidente, e 12 dias depois da morte do motoentregador.

Na mesma época, no dia 31 de março, um acidente em São Paulo (SP), que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, após o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho bater com seu Porsche na traseira do carro de aplicativo, ganhou repercussão nacional.

Até então, nem mesmo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tinha pistas sobre quem seria o motorista do Porsche que, em Campo Grande, havia atingido e matado o motoentregador.

Assine o Correio do Estado