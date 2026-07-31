Fiems recebe ministros e bancada federal para discutir indústria de MS

Saúde

Empreendimento previsto para a região do Bairro Nova Lima terá Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado à população em setembro; projeto representa um dos principais investimentos voltados ao envelhecimento da população da Capital.

Audiência pública promovida pela Planurb debateu o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do projeto do Hospital da Pessoa Idosa, em Campo Grande. Foto: Divulgação.

A implantação do futuro Hospital da Pessoa Idosa deu mais um passo importante em Campo Grande. A Prefeitura publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial do Município (Diogrande), o edital que convoca a população para participar da audiência pública destinada à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento, etapa obrigatória para o avanço do processo de licenciamento urbanístico.

A audiência está marcada para o dia 14 de setembro, às 18 horas, na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), localizada na Avenida Calógeras, em Campo Grande.

O encontro também contará com transmissão ao vivo pela internet, permitindo que moradores acompanhem a apresentação e participem das discussões sobre os impactos da nova unidade hospitalar.

O projeto prevê a construção do Hospital da Pessoa Idosa em uma área situada na Rua Elias Catan, nas proximidades do Hospital São Julião, no Bairro Nova Lima.

O empreendimento é conduzido pela Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos e integra o processo de ampliação da estrutura de atendimento especializada para a população idosa da Capital, segmento que cresce de forma acelerada nos últimos anos.

O Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento previsto na legislação urbanística e tem como objetivo avaliar os efeitos que grandes empreendimentos podem provocar na região onde serão instalados.

Entre os aspectos analisados estão o aumento do fluxo de veículos, mobilidade urbana, infraestrutura, drenagem, acessibilidade, paisagismo, ocupação do solo e os reflexos sobre os serviços públicos e a qualidade de vida dos moradores do entorno.

Além da audiência pública, a Planurb abriu um período para que qualquer cidadão possa apresentar sugestões, manifestações e questionamentos relacionados ao projeto.

As contribuições poderão ser encaminhadas entre os dias 18 de agosto e 9 de setembro, presencialmente na sede da agência ou por meio de endereço eletrônico disponibilizado pelo município. Os estudos técnicos também ficarão disponíveis para consulta pública durante esse período.

A participação popular é considerada uma das etapas mais importantes do processo de licenciamento, pois permite que moradores, entidades e especialistas apresentem sugestões capazes de aperfeiçoar o projeto antes da emissão das autorizações necessárias para sua implantação.

Com o avanço do processo administrativo, o Hospital da Pessoa Idosa aproxima-se de mais uma fase decisiva.

Caso todas as exigências legais e ambientais sejam cumpridas, o empreendimento poderá seguir para as próximas etapas de aprovação, consolidando um novo equipamento público voltado ao atendimento especializado da terceira idade em Campo Grande.

A criação de uma unidade exclusiva para idosos é vista como estratégica diante do envelhecimento da população brasileira e da crescente demanda por serviços de saúde especializados, especialmente em áreas como geriatria, reabilitação, cuidados prolongados e acompanhamento multidisciplinar.

A expectativa é que o novo hospital contribua para ampliar a capacidade de atendimento e desafogar parte da demanda atualmente absorvida pela rede hospitalar da Capital.

Projeto

O projeto prevê a implantação de um hospital com capacidade para 185 leitos, distribuídos entre 150 vagas destinadas à internação em enfermarias e quartos de isolamento, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos e 15 leitos voltados à recuperação pós-operatória, ampliando a oferta de atendimento de média e alta complexidade.

De acordo com o planejamento, os setores considerados essenciais, como internação, UTI e centro cirúrgico, funcionarão de forma ininterrupta, durante as 24 horas do dia.

Já os serviços ambulatoriais, o centro de diagnóstico e a área de reabilitação terão atendimento em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A edificação será composta por subsolo, pavimento térreo e outros dois andares, totalizando cerca de 13,3 mil metros quadrados de área construída.

O empreendimento será instalado em um terreno de aproximadamente 628,6 mil metros quadrados, pertencente à Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (AARH), instituição responsável pela administração do Hospital São Julião.

O complexo hospitalar foi planejado para reunir uma estrutura completa de assistência à saúde, incluindo centro cirúrgico, ambulatórios especializados, setor de diagnóstico, fisioterapia, farmácia, refeitório, sistema de geração própria de energia, além de instalações destinadas ao armazenamento de gases medicinais e ao gerenciamento de resíduos hospitalares, seguindo as exigências técnicas para esse tipo de unidade.

Na área externa, o projeto contempla 236 vagas de estacionamento, distribuídas entre espaços destinados ao público em geral e vagas reservadas para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, funcionários, motocicletas e veículos de abastecimento.

A estimativa é de que, após entrar em operação, o hospital registre uma circulação diária de 700 a 1.000 pessoas, entre pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde, visitantes e usuários dos serviços ambulatoriais.

A previsão é de que o funcionamento pleno da unidade gere entre 460 e 650 empregos diretos, com equipes distribuídas em três turnos para garantir a continuidade dos atendimentos.

O cronograma preliminar prevê 24 meses para a execução das obras, embora o documento ainda não estabeleça a data prevista para o início da construção.

Sem resposta

A reportagem procurou a Prefeitura de Campo Grande para obter detalhes financeiros do projeto do Hospital da Pessoa Idosa, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventual manifestação oficial.