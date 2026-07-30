Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na madrugada desta quinta-feira (30), um homem morreu após trocar tiros com um policial militar durante uma tentativa de furto de veículo em Campo Grande. O caso ocorreu em frente à residência de um integrante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que estava em casa acompanhado da esposa, também policial militar.

Segundo informações da corporação, o casal ouviu o motor do carro, que estava estacionado em frente ao imóvel, ser ligado por volta das 3h da madrugada. Ao sair para verificar a situação, o policial encontrou um homem dentro do veículo, aparentemente tentanto fugir.

Ainda conforme a PM, o militar se identificou e deu ordem para que o suspeito parasse. Nesse momento, de acordo com o relato apresentado pelos envolvidos, o homem teria apontado uma arma de foto em direção ao casal, levando os policiais a efeturarem disparos para conter a ameaça.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu sair do veículo, mas caiu poucos metros à frente. Equipes da Força Tática foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Batalhão de Choque.

O homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos policiais até a Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Judiciária Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram a perícia no local.

Durante os trabalhos, foi apreendido um revólver calibre .38, sem numeração aparente, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e outras duas. Também foi encontrada uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada para arrombamento e furto de veículos. A perícia ainda recolheu oito munições intactas para análise.

Após o encerramento da perícia, os policiais militares envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde foram realizados os procedimentos legais previstos para ocorrências desse tipo.

A dinâmica do caso será investigada pelas autoridades competentes.

Assine o Correio do Estado