Fim da jornada 6x1 ganha destaque nas Redes Sociais neste domingo e agita debates

Vanessa de Souza Amâncio foi morta na madrugada deste domingo pelo ex-companheiro, identificado como Gecildo Gomes, 50 anos

Vanessa de Souza Amâncio, de 43 anos, foi morta a facadas na madrugada deste domingo (10) pelo ex-companheiro, identificado como Gecildo Gomes, 50 anos, dentro de sua própria casa, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. A vítima foi a 28ª vítima de feminicídio neste ano em Mato Grosso do Sul.

O suspeito foi preso em flagrante no município de Selvíria (MS), a pouco mais de 74 quilômetros do local do feminicídio enquanto tentava lavar as roupas que usou no crime. O homem foi levado para a delegacia de Três Lagoas para ser interrogado e segue detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Roupa utilizada pelo suspeito durante o crime (Foto: Divulgação)

Conforme apurado pela mídia local, vizinhos teriam escutado gritos de socorro da vítima, e ao se deslocarem à residência de Vanessa, avistaram um homem deixando o local e fugindo em uma motocicleta Honda CG Titan vermelha.

Ao entrar na casa, vizinhos disseram ter encontrado a mulher caída no chão, em um corredor, toda ensanguentada. Tentando ajudar a vítima, vizinhos entraram na residência, onde a encontraram caída em um corredor, agonizando e com sangramento ativo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar foram acionados.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas nada pôde ser feito.

Segundo informações repassadas aos policiais militares da Força Tática, a vítima havia mantido um relacionamento com um morador de Selvíria (MS), cidade localizada a 67 km de Três Lagoas. Com essa informação, a guarnição de Rádio Patrulha de Selvíria foi informada e os militares localizaram o suspeito em sua residência, lavando roupas sujas de sangue.

Questionado sobre o crime, o suspeito teria admitido ter ido a Três Lagoas (MS), onde, por motivos ainda a serem apurados, matou a mulher com diversas facadas. Gecildo recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio qualificado, por motivo torpe, com uso de meios que dificultaram a defesa da vítima. Ele seguirá acompanhando o processo judicial em regime fechado.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostram que, entre os dias 1º de janeiro e 6 de novembro de 2024, 28 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. O número já supera o registrado no mesmo período do ano passado, que teve 26 vítimas de feminicídio registradas de janeiro ao fim de novembro.

Em 2023, 30 mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado. O ano anterior, 2022, havia sido o recorde no número de casos desde que a lei foi instituída, em 2015. Foram 44 vítimas registradas no sistema da Sejusp.

Em 2021, o Estado registrou 37 feminicídios. No ano de 2020, 41 mulheres foram mortas. Em 2019, foram 30 vítimas e 36 em 2018.

Em 2017, o número de vítimas foi de 33 mulheres. No ano de 2016, o Estado computou 36 feminicídios, e em 2015, 18.

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Registre a denúncia no site da Polícia Civil

Se não puder sair de casa ou usar o telefone, acesse o site www.pc.ms.gov.br, clique no link “B.O. ONLINE – DELEGACIA VIRTUAL” e, no Serviço ao Cidadão, clique em “REGISTRAR DENÚNCIA – Violência contra a mulher”, preencha os campos com as informações solicitadas (você não precisa se identificar). Nesse canal, também é possível fazer denúncia de violência contra criança e de violência contra pessoa idosa.

É possível também fazer a denúncia online na Polícia Civil, por meio de aparelho celular, no aplicativo MS DIGITAL, no ícone Segurança. O aplicativo está disponível nas nas lojas virtuais para versões IOS e Android, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos, ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares.

SE PUDER COMPARECER À UMA DELEGACIA, você fará o registro do boletim de ocorrência, narrando os fatos para a autoridade policial e dando início à investigação criminal.

Em Campo Grande, em caso de violência contra meninas (menores de idade) ocorrida no período noturno ou finais de semana, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Casa da Mulher Brasileira, faz o atendimento e posterior encaminhamento para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) .

