Fim de semana marca o início do verão e deve ser chuvoso em MS - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Neste sábado, dia 21 de dezembro, ocorre o solstício de verão, fenômeno que marca a mudança de estações. Nesta data, o hemisfério sul do planeta Terra está mais inclinado ao sol, e por isso ela é conhecida como "o dia mais longo do ano", com maior tempo de exposição ao sol.

O verão já chega com chuvas em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de tempestade para todo o estado nesta sexta-feira (20) que precede o início da nova estação. A chuva deve se manter durante o fim de semana, sendo mais pontual em algumas regiões. (confira abaixo)

Fonte: Inmet.

Há probabilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem atingir 100 quilômetros por hora. Tais fatores aumentam o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação do sistema de baixa pressão atmosférica e a aproximação e avanço de uma frente fria, favorecem a instabilidade no tempo durante o fim de semana.

Entre sexta e sábado (20 e 21 de dezembro), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, e, pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 29-34°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-33°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C.

Domingo

No domingo (22) a previsão indica sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas. Com o avanço da frente fria, ainda podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada.

Devido ao aquecimento diurno, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os maiores acumulados de chuva no domingo devem ocorrer nas regiões centro-oeste, sudoeste, norte e noroeste do estado devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 29-33°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-31°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-29°C.

Confira:





Recomendações

Em caso de tempestades:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

