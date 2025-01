Fora de época, Ladário revive os bons tempos do seu carnaval

Prefeitura local instalou circuito do samba na Avenida 14 de Março, com praça de alimentação, muita segurança e atrações no palco do coreto - Silvio Andrade

Com limites questionados, envolvendo minas de minério, indústrias e outros bens valiosos, como o Pantanal, Ladário e Corumbá se uniram historicamente por algo com que mais se identificam: o carnaval.

Este ano, Ladário decidiu se curvar a melhor folia da região Centro-Oeste, antecipou sua festa e chamou os corumbaenses para participarem.

No último sábado, a cidade realizou seu primeiro esquenta e abre oficialmente seu carnaval no dia 8 de fevereiro.

A fama do carnaval de Corumbá tem fortes raízes em Ladário. A Pérola do Pantanal foi bairro da Capital do Pantanal até 1950 e sedia, desde 1873, uma base naval da Marinha.

Foram os marinheiros, a maioria procedentes do Rio de Janeiro, os fundadores das primeiras agremiações carnavalescas, no início do século XX. O primeiro bloco que impulsionou os festejos foi o “Ai Vem a Marinha”, que deu origem a escola de samba “Viva a Marinha”, em Ladário.

A influência do carnaval carioca tem sido cada vez mais forte, com a migração de compositores, puxadores de samba e músicos para as duas cidades.

A folia em Ladário não evoluiu, por falta de apoio, e hoje estão em atividades alguns blocos. Ao contrário de Corumbá, onde a manifestação cultural avança para o profissionalismo e conta com dez escolas de samba e 11 blocos oficiais. A união das duas cidades, porém, pode fortalecer ainda mais essa irmandade.

Samba no pé

No sábado, os ladarenses foram às ruas, como há muito não se via, para cantar e sambar no pé com os ritmistas da Escola de Samba Mocidade da Nova Corumbá, da vizinha cidade.

A prefeitura local instalou um circuito do samba na Avenida 14 de Março, com praça de alimentação, muita segurança e atrações no palco do coreto.

Mais de cinco mil pessoas romperam a madrugada de domingo com os shows locais do sambista Levy Kelmo e do Dj Léo Duarte.

“Não queremos competir com Corumbá, ao contrário, estamos convidando os corumbaenses e o que eles têm de melhor no carnaval para celebrarem conosco”, afirma o prefeito Munir Ramunieh.

Com o apoio do Governo do Estado, da senadora Soraya Thronicke e do deputado federal Beto Pereira, a prefeitura captou R$ 700 mil para a festa e anunciou três atrações nacionais, de 21 a 23 de fevereiro:

Grupo Revelação,

MC Jacaré e

Carreta do Dogão.

