Foragido desde 2022 morre durante confronto em MS

Valdinei Machado de Oliveira, que estava foragido desde 2022, morreu após ser baleado durante uma ação de policiais da Polinter na noite desta quinta-feira (8), em um assentamento de Jaraguari, na região de Campo Grande. Com o caso, Mato Grosso do Sul chega a 146 mortes decorrentes de intervenções policiais em 2026, conforme dados do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO Estatística).
De acordo com o portal Dourados Agora, o homem é condenado por duas tentativas de homicídio e investigado por uma terceira, Valdinei cumpria pena de cinco anos de reclusão em regime aberto antes de ficar foragido.
Os policiais chegaram ao assentamento após receberem informações sobre o paradeiro dele. A equipe foi até o local para cumprir um mandado.
Segundo a versão policial, durante a abordagem, Valdinei teria tentado atacar um dos agentes com uma faca. Diante da situação, o policial reagiu e efetuou disparos. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme as informações policiais, Valdinei teria utilizado uma faca em ataques contra vítimas de ocorrências anteriores.
Mortes em intervenções policiais no Estado
Com a morte registrada em Jaraguari, o número de vítimas de intervenções policiais em Mato Grosso do Sul chega a 146 neste ano.
De acordo com o levantamento do SIGO Estatística, agosto foi o mês com o maior número de registros, com 31 mortes, seguido por julho, com 26. Maio e junho contabilizaram 17 vítimas cada, enquanto abril e setembro registraram 14 mortes em cada mês.
Em janeiro, foram contabilizadas 12 mortes, contra cinco em fevereiro e oito em março. Outubro, até o levantamento apresentado, registrava uma vítima.
Os dados por faixa etária apontam 11 adolescentes, 66 jovens, 63 adultos e cinco idosos, além de um registro sem identificação da faixa etária.
Em relação ao sexo das vítimas, o levantamento informado aponta predominância masculina, com 137 homens, quatro mulheres e quatro registros sem informação.