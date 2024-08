Força Aérea realiza transporte dos corpos das vítimas do voo 2283 para Cascavel

Cidades

Em alguns municípios do estado, umidade pode chegar a 10%, valor menor do que o registrado em climas desérticos

Quatro dias após chuva, MS já está mais seco do que o deserto do Saara

Nem mesmo as chuvas de 25mm na última sexta-feira (9), foram suficientes para manter a umidade relativa do ar na média. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas de perigo para baixa umidade do ar em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O aviso mais severo é para as cidades do norte, do Bolsão e da região sudoeste do Pantanal sul-mato-grossense, que devem enfrentar, nos próximos dias, temperaturas acima de 37ºC e umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%.

Vale lembrar que altas temperaturas aliadas à baixa umidade do ar são um perigo à saúde. Podendo causar além de desconforto nos olhos, boca, nariz e pele, danos mais graves e até mesmo irreversíveis como desidratação, insolação e aumento da frequência cardíaca e diminuição sanguínea.

De acordo com o (Inmet), nesta segunda-feira (12) a capital campo-grandense registrou às 14h, umidade mínima de 15%. Já para o dia de hoje (13), a mínima foi de 18% às 13h.

Segundo informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão Filho, os termômetros devem subir gradualmente e não deve chover nos próximos dez dias. No decorrer do mês, as máximas devem subir em Campo Grande, chegando até os 36ºC.

Confira a umidade relativa do ar em outros municípios para essa terça-feira (13):

Corumbá: Umidade Máxima - 65% ; Umidade Mínima - 20%

Umidade Máxima - 65% ; Umidade Mínima - 20% Três Lagoas: Umidade Máxima - 65% ; Umidade Mínima - 10%

Umidade Máxima - 65% ; Umidade Mínima - 10% Dourados: Umidade Máxima - 60% ; Umidade Mínima - 10%

Umidade Máxima - 60% ; Umidade Mínima - 10% Ponta Porã: Umidade Máxima - 65% ; Umidade Mínima - 10%

Previsão fim da semana

Na quarta (14) e quinta-feira (15), a previsão indica a continuidade do tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. As condições meteorológicas estáveis são causadas pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul.

Nestes dias, as temperaturas estarão em elevação, com mínimas previstas entre 9°C e 15°C e máximas entre 24°C e 33°C para as regiões sul, leste e sudeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas entre 14°C e 21°C e máximas entre 30°C e 36°C. Para as regiões norte e Bolsão, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C, com máximas entre 31°C e 37°C.

Ainda conforme informações do Cemtec, em algumas cidades as temperaturas podem registrar valores abaixo de 14°C. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 13°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Os ventos atuarão entre os quadrantes leste e norte, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 50 km/h. Aliado ao tempo mais quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

As condições meteorológicas previstas, com tempo quente e seco, tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. Essas condições também impactam a saúde humana e o meio ambiente. Por isso, recomenda-se que a população evite atear fogo em vegetação ou outros materiais, em qualquer situação, pois as condições climáticas são favoráveis ao surgimento de incêndios.

Deserto Saara

Conforme dados, os números de umidade relativa são tão preocupantes que conseguem igualar o clima a locais no deserto, como Bir Lehlou, cidade no nordeste do Saara Ocidental, que registra nessa terça (13) umidade em 10%.

Já na cidade de Guelta Zemmur, cidade marroquina do Saara Ocidenta, fica com a umidade em 14%, por último, no Cairo - Egito, a meteorologia marca 51%. É importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que níveis inferiores a 30% já são considerados de alerta.