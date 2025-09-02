Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ECOSSISTEMA

Fotos da National Geographic mostram a beleza selvagem do Pantanal

Estimativa é que o bioma abrigue mais de 4,7 mil espécies de animais e plantas

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

02/09/2025 - 11h15
Bioma que é tesouro nacional, as belezas naturais do Pantanal ganharam destaque através de uma campanha da National Geographic CreativeWorks e a Agência Brasileira de Promoção ao Turismo (Embratur), que registrou ou mais variados momentos da vida selvagem nesse ecossistema. 

Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Pantanal oferece aos turista a possibilidade de um safári pelo bioma, com experiências imersivas que aguçam todos os sentidos. 

Além das gigantes por trás da campanha, a ação tem apoio das Secretarias Estaduais de Turismo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e dos Sebraes Nacional e dos dois estados, reforça a Embratur em nota. 

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo reafirmar esse potencial que o Pantanal tem de oferecer uma experiência sensorial única, "onde natureza e cultura se entrelaçam como em poucos lugares na Terra", classifica ele em consideração. 

"Esta colaboração inédita com a National Geographic CreativeWorks mostrará ao mundo um dos maiores tesouros do Brasil, fortalecendo a imagem do nosso país como um destino de natureza, cultura e sustentabilidade.

O Pantanal é um Patrimônio da Humanidade — temos a missão  de protegê-lo e compartilhá-lo.

Nosso objetivo é posicionar o produto pantanal no mercado internacional para atrairmos mais turistas que queiram explorar nossa fauna e flora de maneira responsável, esse projeto irá inspirar viagens com propósito, evocar conexões emocionais com a beleza selvagem da região e fomentar a valorização da preservação do que temos de mais precioso", diz. 

Pelas lentes do renomado fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de Mato Grosso do Sul (e também do Estado vizinho ao norte) têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique, em fotos que estão disponíveis nos seguintes links: 

Pantanal Norte

Pantanal Sul

Pantanal de MS

Batizado de "Safária para os Sentidos", a ação é descrita como uma verdadeira experiência sensorial que foi ilustrada pelo olhar de Filipe DeAndrade, que passou pelas tradicionais planícies alagas e rios sinuosos, entre fazendas históricas, para mostrar a beleza real do bioma. 

Nadine Heggie é Vice-Presidente de Parcerias de Mídia da National Geographic e, por meio de nota, afirmou que a campanha destaca as maravilhas naturais e deve ressoar entre o público global. 

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Embratur para destacar um dos ecossistemas mais notáveis do mundo através da lente da narrativa e da fotografia imersiva", expôs. 

Sendo lar de espécies icônicas, como a arara-azul, tamanduá-bandeira e onça-pintada, a estimativa é que o Pantanal abrigue mais de 4,7 mil espécies de animais e plantas. 

Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, a maior planície alagada do mundo cobre aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados. 


 

PRIVATIZAÇÃO

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública

02/09/2025 12h00

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Gerson Oliveira / Correio do Estado

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi aprovado pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), e agora segue para os últimos passos antes da 'privatização'. Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública. O leilão está previsto para ocorrer em dezembro de 2025.

Com proposta de gestão mais eficiente e sustentabilidade, a ata com a aprovação  foi publicada nesta terça-feira (2), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Com a concretização do projeto, o número de leitos será ampliado de 354 para 577. A proposta contempla a reforma do prédio atual, a construção de novos blocos e a gestão dos serviços não assistenciais (bata cinza), que incluem limpeza, manutenção, vigilância, portaria e estacionamento, lavanderia e rouparia, transporte, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, logística, necrotério, engenharia clínica, gases medicinais e utilidades, nutrição e dietética, esterilização, tecnologia da informação e comunicação e, de forma inovadora, aquisição e gestão de insumos hospitalares, integrando suprimento e operação.

O valor total do projeto é de R$ 5,6 bilhões em 30 anos. O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e de satisfação, que impactam diretamente na contraprestação mensal. A contraprestação máxima projetada é de R$ 20 milhões ao mês, sem os descontos a serem aplicados no momento do leilão.

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

PROJETO

Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto é inovador e estratégico e recebeu 408 manifestações da sociedade, com questionamentos e proposições para seu aprimoramento, o que demonstra ampla participação e interesse público.

“Após a consulta pública, o projeto passou por um processo cuidadoso de refinamento e ajustes técnicos. Isso nos permitiu incorporar sugestões importantes, garantir maior aderência às preocupações da sociedade e alcançar um nível de amadurecimento que nos dá segurança para afirmar que hoje temos um projeto consistente, sólido e pronto para o lançamento do edital. A aprovação unânime no CGP demonstrou a importância do projeto no contexto da saúde pública de nosso Estado”, afirmou a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni.

A parceria do HRMS com a iniciativa privada representa uma transformação estrutural e operacional do maior hospital público do Estado, garantindo aumento de capacidade e qualidade, modernização tecnológica, sustentabilidade e melhoria dos serviços à população sul-mato-grossense.

CAMPO GRANDE

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia; veja o vídeo

02/09/2025 11h25

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

Paulo Ribas

Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia, centro, em Campo Grande.

Vagner era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em respeito à memoria do servidor.

Conforme apurado pela reportagem, Vagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Veja

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O trecho entre a 7 de Setembro e a 15 de novembro foi interditado para trabalho da perícia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e até o fechamento desta reportagem, às 11h25min, a via ainda seguia interditada para remoção do corpo.

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor.

“A Câmara Municipal de Campo Grande manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Wagner de Souza Pereira, ocorrido na manhã desta terça-feira (2), em decorrência de acidente automobilístico na Capital. A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”.

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

