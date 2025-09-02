Fotos da National Geographic mostram a beleza selvagem do Pantanal

Pelas lentes do fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de MS e também de MT têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique - Pantanal NatGeo (Filipe DeAndrade)

Bioma que é tesouro nacional, as belezas naturais do Pantanal ganharam destaque através de uma campanha da National Geographic CreativeWorks e a Agência Brasileira de Promoção ao Turismo (Embratur), que registrou ou mais variados momentos da vida selvagem nesse ecossistema.

Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Pantanal oferece aos turista a possibilidade de um safári pelo bioma, com experiências imersivas que aguçam todos os sentidos.

Além das gigantes por trás da campanha, a ação tem apoio das Secretarias Estaduais de Turismo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e dos Sebraes Nacional e dos dois estados, reforça a Embratur em nota.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo reafirmar esse potencial que o Pantanal tem de oferecer uma experiência sensorial única, "onde natureza e cultura se entrelaçam como em poucos lugares na Terra", classifica ele em consideração.

"Esta colaboração inédita com a National Geographic CreativeWorks mostrará ao mundo um dos maiores tesouros do Brasil, fortalecendo a imagem do nosso país como um destino de natureza, cultura e sustentabilidade. O Pantanal é um Patrimônio da Humanidade — temos a missão de protegê-lo e compartilhá-lo. Nosso objetivo é posicionar o produto pantanal no mercado internacional para atrairmos mais turistas que queiram explorar nossa fauna e flora de maneira responsável, esse projeto irá inspirar viagens com propósito, evocar conexões emocionais com a beleza selvagem da região e fomentar a valorização da preservação do que temos de mais precioso", diz.

Pelas lentes do renomado fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de Mato Grosso do Sul (e também do Estado vizinho ao norte) têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique, em fotos que estão disponíveis nos seguintes links:

Pantanal Sul

Pantanal de MS

Batizado de "Safária para os Sentidos", a ação é descrita como uma verdadeira experiência sensorial que foi ilustrada pelo olhar de Filipe DeAndrade, que passou pelas tradicionais planícies alagas e rios sinuosos, entre fazendas históricas, para mostrar a beleza real do bioma.

Nadine Heggie é Vice-Presidente de Parcerias de Mídia da National Geographic e, por meio de nota, afirmou que a campanha destaca as maravilhas naturais e deve ressoar entre o público global.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Embratur para destacar um dos ecossistemas mais notáveis do mundo através da lente da narrativa e da fotografia imersiva", expôs.

Sendo lar de espécies icônicas, como a arara-azul, tamanduá-bandeira e onça-pintada, a estimativa é que o Pantanal abrigue mais de 4,7 mil espécies de animais e plantas.

Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, a maior planície alagada do mundo cobre aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados.





