Frio chega a partir de segunda-feira em Mato Grosso do Sul

O tempo deve mudar a partir de segunda-feira (13) em Mato Grosso do Sul, com a chegada de uma frente que deve derrubar as temperaturas para até 10°C. No entanto, não há previsão de chuva.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre esta quinta-feira (9) e durante o fim de semana, a onda de calor continua no Estado e, desta forma, as temperaturas permanecem elevadas.

Nesses próximos dias, a atuação de uma alta pressão atmosférica segue favorecendo o bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas.

Aliado a este sistema, os ventos do quadrante norte intensificam o ar quente e seco sobre o estado, com índices de umidade relativa do ar em estado de alerta, na casa dos 20%.

Entre segunda-feira e terça-feira (14), o avanço de uma frente fria pelo Estado deve, não só amenizar o calorão, como trazer frio.

Nos municípios da região sul do Estado, a previsão é que as mínimas sejam entre 10°C e 13°C. Pontualmente, as temperaturas podem ficar abaixo de 10°C.

A partir da terça-feira, a massa de ar frio e seco irá avançar para as outras regiões do estado, sendo previstas mínimas entre 14°C e 17°C em Campo Grande.

Na região do Pantanal, esperam-se mínimas também entre 14°C e 17°C, enquanto no Norte e Bolsão ficam entre 14°C e 18°C.

Ainda segundo o Cemtec, apesar da frente fria aumentar a nebulosidade, não há previsão de chuvas no Estado, pelo menos até o dia 17 de maio.

Na segunda quinzena do mês, de 17 a 25 de maio, são esperados acumulados de chuvas entre 20 mm e 50 mm, com maior probabilidade nas regiões sul, sudeste e leste do estado.

O Cemtec ressalta que, no caso das previsões mais longas, que ultrapassam três dias, pode haver mudanças.