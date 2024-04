Fumacê: combate ao mosquito da dengue é reforçado em seis bairros da Capital

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) informou que o itinerário do fumacê é definido todos os dias no fim da manhã, com base no levantamento de incidência da dengue nos bairros. As equipes atuam das 16h às 22h, mas, se houver chuva ou ve - Gerson Oliveira

Seis bairros de Campo Grande receberão o reforço do 'fumacê' no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, nesta terça-feira (02).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h, realizando o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê.

Os bairros beneficiados serão Moreninhas, Jardim Centro Oeste, Lageado, Tarumã, Aero Rancho e Portal Caiobá. A estratégia visa ampliar a eficácia do inseticida, necessitando que os moradores abram portas e janelas para permitir que o veneno alcance os locais onde os mosquitos estão mais propensos a se concentrar.

O inseticida utilizado tem como alvo os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. No entanto, é possível que outras espécies também sejam afetadas, exigindo uma aplicação cuidadosa do veneno.

Confira o itinerário:

Contudo, é importante ressaltar que os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, pois tais condições meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O fumacê é uma ferramenta adicional no enfrentamento do Aedes aegypti, cujo foco é percorrer áreas com altos índices de proliferação do mosquito. Paralelamente, agentes de saúde estão realizando visitas domiciliares, orientando os moradores e realizando atividades de bloqueio, que incluem a identificação e eliminação de focos e possíveis criadouros do mosquito.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, ressaltou a importância das ações preventivas e estratégicas para evitar surtos ou epidemias de dengue na cidade. Ela pediu a colaboração da população, destacando que a participação de cada indivíduo é essencial para vencer essa batalha contra o mosquito transmissor de doenças.

“Estamos agindo de maneira preventiva e estratégica para evitar que a gente tenha um aumento de casos em nosso município. Pedimos que a população receba os nossos agentes e colabore. Se cada um fizer a sua parte, iremos vencer mais essa batalha”, afirmou a secretária.



