Governo entrega R$ 72,9 milhões em obras em Porto Murtinho e foca na Rota Bioceânica

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um novo pacote de investimentos na cidade de Porto Murtinho, localizado a aproximadamente 430 quilômetros de Campo Grande. O município, que completa 114 anos, recebe um montante de R$ 72,9 milhões voltados a investimentos nas áreas de mobilidade, aviação regional e habitação.
O objetivo, segundo o governo, é de reforçar o papel estratégico da cidade na Rota Bioceânica.
"Nós vamos dar sequência na pavimentação dos bairros de Porto Murtinho. É uma transformação muito grande, fruto da Rota Bioceânica. A gente está comercializando com o mundo inteiro, principalmente com a Ásia e aqui vai ficar todo o desenvolvimento que a gente quer ver para o município", afirmou o governador Eduardo Riedel durante evento na cidade.
As obras vão ampliar a segurança viária, melhorar o acesso às áreas rurais, fortalecer o atendimento à população e porporcionar melhores condições de transporte, além de valorizar a área urbana e consolidar Porto Murtinho como uma das principais portas de entrada da Rota Bioceânica na América do Sul.
Uma das principais obras concluídas foi a pavimentação, drenagem de águas pluviais e duplicação do trecho urbano da BR-267, principal acesso ao município.
O investimento foi de R$ 8,4 milhões e incluiu mais de 17 mil metros quadrados de pavimentação e cerca de 1,2 quilômetro de drenagem.
Também foi entregue a nova ponte sobre o rio Amonguijá, que custou R$ 3,3 milhões. A estrutura substitui uma travessia considerada precária, oferecendo mais segurança para moradores, produtores rurais e transportadores responsáveis pelo escoamento da produção.
Além disso, foi implantado o revestimento primário da Estrada do Firme, contemplando 83,5 quilômetros entre Porto Murtinho e o entroncamento com a MS-458. A obra de melhora da logística foi realizada com recursos de R$ 44,5 milhões.
Na área urbana, foram investidos R$ 290 mil na iluminação pública no trecho urbano da BR-267. Ao todo, foram instalados 41 postes metálicos com luminárias de LED, aumentando a segurança e visibilidade no acesso à cidade.
O Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira passou por reforma e ampliação a partir de um investimento de R$ 3,94 milhões. Destes, R$ 3,3 milhões vieram do Governo do Estado. A nova estrutura conta com duas salas cirúrgicas, enfermaria com 18 leitos e um laboratório.
Por fim, a ponto sbre o rio Tereré também recebeu melhorias a partir de R$ 2,2 milhões em recursos, melhorando as condições de tráfego e segurança.
"Tudo o que estamos fazendo para melhorar a vida da população que vive em Porto Murtinho e para receber a Rota tem o apoio do Governon do Esado. Por isso, agradeço", afirmou o prefeito da cidade, Nelson Cintra.
Novos investimentos
Entre as ações anunciadas está a autorização para a licitação do sistema de balizamento norturo no aeródromo de Porto Murtinho, com investimentos que superam os R$ 4,1 milhões.
Além disso, também foi autorizada a execução da sinalização viária da cidade, com recursos de R$ 868 mil. O projeto prevê sinalização vertical e horizontal, instalação de semáforos e construção de travessias elevadas em frente às unidades escolares.
Na área habitacional, foi firmado convêncio para construção de 50 moradias do loteamento Vila Piloto. O investimento supera R$ 5,2 milhões, sendo que R$ 3,1 milhões serão aportados pelo Governo do Estado.
A ponte Bioceânica, que interliga Porto Murtinho e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai, continua em andamento.
No lado brasileiro, estão em execução obras federais de acesso à ponte, como a ligação à BR-267. O projeto está orçado em 472 milhões e inclui uma alça de acesso de 13,1 quilômetros, um contorno rodoviário de Porto Murtinho e a construção de um Centro Aduaneiro, que será o responsável pelo controle da fronteira entre Brasil e Paraguai.