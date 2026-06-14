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Governo entrega R$ 72,9 milhões em obras em Porto Murtinho e foca na Rota Bioceânica

Ainda foram anunciados novos investimentos no município, que será corredor logístico de transporte de mercadorias a mercados internacionais

Karina Varjão

Karina Varjão

14/06/2026 - 11h30
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O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um novo pacote de investimentos na cidade de Porto Murtinho, localizado a aproximadamente 430 quilômetros de Campo Grande. O município, que completa 114 anos, recebe um montante de R$ 72,9 milhões voltados a investimentos nas áreas de mobilidade, aviação regional e habitação. 

O objetivo, segundo o governo, é de reforçar o papel estratégico da cidade na Rota Bioceânica. 

"Nós vamos dar sequência na pavimentação dos bairros de Porto Murtinho. É uma transformação muito grande, fruto da Rota Bioceânica. A gente está comercializando com o mundo inteiro, principalmente com a Ásia e aqui vai ficar todo o desenvolvimento que a gente quer ver para o município", afirmou o governador Eduardo Riedel durante evento na cidade. 

As obras vão ampliar a segurança viária, melhorar o acesso às áreas rurais, fortalecer o atendimento à população e porporcionar melhores condições de transporte, além de valorizar a área urbana e consolidar Porto Murtinho como uma das principais portas de entrada da Rota Bioceânica na América do Sul. 

Uma das principais obras concluídas foi a pavimentação, drenagem de águas pluviais e duplicação do trecho urbano da BR-267, principal acesso ao município. 

O investimento foi de R$ 8,4 milhões e incluiu mais de 17 mil metros quadrados de pavimentação e cerca de 1,2 quilômetro de drenagem. 

Também foi entregue a nova ponte sobre o rio Amonguijá, que custou R$ 3,3 milhões. A estrutura substitui uma travessia considerada precária, oferecendo mais segurança para moradores, produtores rurais e transportadores responsáveis pelo escoamento da produção. 

Além disso, foi implantado o revestimento primário da Estrada do Firme, contemplando 83,5 quilômetros entre Porto Murtinho e o entroncamento com a MS-458. A obra de melhora da logística foi realizada com recursos de R$ 44,5 milhões. 

Na área urbana, foram investidos R$ 290 mil na iluminação pública no trecho urbano da BR-267. Ao todo, foram instalados 41 postes metálicos com luminárias de LED, aumentando a segurança e visibilidade no acesso à cidade. 

O Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira passou por reforma e ampliação a partir de um investimento de R$ 3,94 milhões. Destes, R$ 3,3 milhões vieram do Governo do Estado. A nova estrutura conta com duas salas cirúrgicas, enfermaria com 18 leitos e um laboratório. 

Por fim, a ponto sbre o rio Tereré também recebeu melhorias a partir de R$ 2,2 milhões em recursos, melhorando as condições de tráfego e segurança. 

"Tudo o que estamos fazendo para melhorar a vida da população que vive em Porto Murtinho e para receber a Rota tem o apoio do Governon do Esado. Por isso, agradeço", afirmou o prefeito da cidade, Nelson Cintra.

Novos investimentos

Entre as ações anunciadas está a autorização para a licitação do sistema de balizamento norturo no aeródromo de Porto Murtinho, com investimentos que superam os R$ 4,1 milhões. 

Além disso, também foi autorizada a execução da sinalização viária da cidade, com recursos de R$ 868 mil. O projeto prevê sinalização vertical e horizontal, instalação de semáforos e construção de travessias elevadas em frente às unidades escolares. 

Na área habitacional, foi firmado convêncio para construção de 50 moradias do loteamento Vila Piloto. O investimento supera R$ 5,2 milhões, sendo que R$ 3,1 milhões serão aportados pelo Governo do Estado. 

A ponte Bioceânica, que interliga Porto Murtinho e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai, continua em andamento. 

No lado brasileiro, estão em execução obras federais de acesso à ponte, como a ligação à BR-267. O projeto está orçado em 472 milhões e inclui uma alça de acesso de 13,1 quilômetros, um contorno rodoviário de Porto Murtinho e a construção de um Centro Aduaneiro, que será o responsável pelo controle da fronteira entre Brasil e Paraguai. 

 

Saúde

Dia D prevê mais de 2,3 mil atendimentos oncológicos na Capital

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão realiza mutirão em parceria com instituições para agilizar atendimento de pacientes com câncer nesta segunda-feira (15)

14/06/2026 08h25

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O Hospital do Câncer atende cerca de 70% dos pacientes com câncer no Estado

O Hospital do Câncer atende cerca de 70% dos pacientes com câncer no Estado Divulgação: Hospital do Câncer Alfredo Abrão

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Pacientes que aguardam por cirurgias, exames e tratamentos especializados contra o câncer terão um reforço na rede pública de saúde de Campo Grande.

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) promove nesta segunda-feira (15) o Dia D do programa Vira CG Saúde, com previsão de realizar 2.313 procedimentos oncológicos para reduzr a fila de espera e agilizar o atendimento dos pacientes da Capital. 

A programação inclui cirurgias em oncologia ortopédica, urológica, mamoplastias e procedimentos de cabeça e pescoço. Também estão programados exames diagnósticos, tratamentos especializados, sessões de radioterapia e procedimentos de hemodinâmica. 

A ação integra um dos maiores mutirões de saúde já lançado pela Prefeitura de Campo Grande. Com investimento superior a R$ 60 milhões, o programa Vira CG Saúde prevê mais de 24,8 mil atendimentos em diversas especialidades, entre cirurgias, exames e procedimentos diagnósticos. 

“A saúde não espera. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e dar agilidade aos tratamentos especializados. Por meio do Vira CG Saúde, unimos forças com instituições de excelência para reduzir o tempo e entregar um atendimento mais humano e eficiente a quem necessita da rede pública”, destaca a prefeita Adriane Lopes.  

Os atendimentos ocorrem em parceria com instituições como a Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais (Funcraf), o Cotolengo, Hospital do Pênfigo, Hospital São Julião e Maternidade Cândido Mariano.

No caso do Hospital Alfredo Abrão, o suporte financeiro conta com R$ 7,5 milhões provenientes de emendas da bancada federal. 

A admissão e o encaminhamento de pacientes para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão ocorrem por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os pacientes agendados para o Dia D de triagem ortopédica devem comparecer à unidade (localizada na Rua Marechal Rondon) nesta segunda-feira (15), no horário informado por suas respectivas guias de regulação. 

A demanda por atendimento especializado acompanha o crescimento dos casos da doença em Mato Grosso do Sul. 

Dados do Painel de Oncologia do Datasus mostram que o Estado registrou cerca de 15,2 mil diagnósticos de câncer entre 2024 e 2026. Somente neste ano, já foram contabilizados 748 novos casos. 

Segundo levantamento, os tumores mais frequentes em MS são:

  • Câncer de Pele: 2.193 casos
  • Câncer de Mama: 1.584 casos
  • Câncer de Próstata: 1.176 casos
  • Câncer Colorretal (cólon): 728 casos
  • Câncer do colo do útero: 482 casos
  • Câncer de Pulmão: 479 casos
  • Câncer de Estômago: 454 casos

De acordo com especialistas, o diagnóstico precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura. Assim, a ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias é considerada estratégica para evitar que pacientes enfrentem longos períodos de espera.

Campo Grande concentra

Copa do mundo

Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança

Técnico do Brasil crê que resultado não foi ruim e confia em melhora

14/06/2026 07h30

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Ancelotti confia na melhora da seleção

Ancelotti confia na melhora da seleção Divulgação

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O técnico Carlo Ancelotti foi sucinto na entrevista coletiva que concedeu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, após o empate da seleção brasileira com Marrocos, por 1 a 1, na estreia da Copa do Mundo. Apesar da cara fechada e de respostas mais curtas que o usual, o italiano garantiu que a confiança do elenco segue inabalada.Ancelotti confia na melhora da seleçãoAncelotti confia na melhora da seleção

"O primeiro tempo foi difícil. A equipe estava ansiosa, com muitas bolas perdidas. Fizemos um segundo tempo muito melhor. O resultado não é mau. A Copa não se ganha no primeiro jogo", comentou o treinador.

"A confiança é total. No futebol, nem tudo sai perfeitamente. A estreia, por muitas razões, pode não sair como se quer. O objetivo é classificarmos, passarmos da fase de grupos e melhorarmos com o tempo", acrescentou.

Durante a entrevista, Ancelotti foi questionado sobre as escolhas de Ibañez (que é zagueiro de ofício) para a lateral direita e Igor Thiago para o comando do ataque no time titular. Ele também teve de responder sobre a opção por manter o atacante Endrick no banco. O treinador optou por não entrar em detalhes.

"Não estou aqui para falar individualmente de jogadores. Falei que a escalação inicial não é a que termina o jogo. E quem entrou fez um bom jogo", avaliou o italiano.

O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C, que tem jogos nos Estados Unidos e ainda conta com a Escócia. Segundo Ancelotti, há possibilidade de a formação titular ser diferente da que encarou Marrocos.

"[A escalação] Pode mudar, dependendo das características do rival", resumiu.

O técnico aguarda, ao longo da semana, a presença de Neymar aos treinos. O atacante se recupera de uma lesão na panturrilha direita e ainda não foi a campo desde a convocação para a Copa.

Empate sofrido

A caminhada em busca do hexa da Copa do Mundo iniciou dramática para o Brasil. Neste sábado (13), a seleção verde e amarela empatou por 1 a 1 com Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa foi a partida de abertura do Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia. As duas seleções ainda se enfrentam na rodada.Ancelotti confia na melhora da seleçãoAncelotti confia na melhora da seleção

A expectativa era de um confronto difícil. Se a equipe brasileira ocupa o sexto lugar do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), a marroquina aparece logo atrás e vem de uma semifinal no último Mundial, no Catar.

A seleção de Carlo Ancelotti foi dominada na maior parte da etapa inicial e sofreu o gol, em contra-ataque veloz dos africanos. O time brasileiro não se encontrava em campo e errava muito. Vinícius Júnior, porém se destacava. Parecia mais à vontade no jogo e em jogada individual empatou com um belo gol.

O Brasil até teve maior presença ofensiva nos 45 minutos finais, mas sem eficiência suficiente. Mudanças no time no segundo tempo melhoraram a saída de bola e deram mais volume de jogo para a Seleção, mas não o suficiente para virar o jogo. Em um confronto que prometia ser muito equilibrado, a lógica prevaleceu.

Fim do mistério

Ancelotti fez mistério ao longo da semana e evitou dar pistas da escalação nos 15 minutos diários aos quais a imprensa tinha acesso nos treinos. As maiores dúvidas foram sanadas cerca de uma hora e meia antes de a bola rolar, com a divulgação dos titulares. A opção foi por Ibañez no lugar de Wesley, cortado por lesão, e de Igor Thiago no comando do ataque.

Primeiro tempo no lucro

A partida iniciou com Marrocos no controle das ações. A seleção africana ocupou o campo de ataque e pressionou a saída de bola, aproveitando o nervosismo do Brasil, que encontrava dificuldades para trocar passes e cometia erros em sequência. Em 15 minutos, os Leões do Atlas (como é conhecido o time marroquino) já tinham seis chutes, ainda que nenhum de grande perigo, e mais de 55% de posse.

Quando os brasileiros pareciam se encontrar no jogo, veio o gol marroquino. Aos 20 minutos, Bilal El Khannous desarmou Lucas Paquetá, que não conseguiu dominar o passe forte de Ibañez, e deu início ao contra-ataque. O também meia Brahim Diaz recebeu pelo meio e lançou Ismael Saibari. O atacante superou a dupla de zaga na velocidade e tocou por cobertura, na saída de Alisson.

O gol deixou o Brasil ainda mais tenso em campo, sem conseguir ajustar a marcação, frágil e lenta. Marrocos aproveitou e sufocou o time de Ancelotti na defesa. Para complicar, Ibañez e Casemiro receberam cartões amarelos e ficaram pendurados, sob risco de expulsão.

Parecia que somente a qualidade individual recolocaria a seleção brasileira no jogo. E ela veio com Vinícius Júnior. Aos 31, o camisa 7 recebeu do volante Bruno Guimarães na área pela esquerda, driblou o meia Neil El Aynaoui e bateu forte e cruzado para deixar tudo igual. Um belo gol em Nova Jersey.

Mais calmos, os brasileiros conseguiram equilibrar o jogo e trocar mais passes. Marrocos não abdicou do ataque, mas a partida perdeu intensidade. A melhor chance antes do intervalo foi um voleio de Lucas Paquetá, dentro da área pela direita, após cruzamento de Douglas Santos pela esquerda, que o goleiro Yassine Bono defendeu.

Brasil melhora

Para o segundo tempo, Ancelotti trocou os amarelados Ibañez e Casemiro para entradas de Danilo e Fabinho. Mais ligado, o Brasil voltou do intervalo se lançando a frente, conseguindo diminuir o espaço de Marrocos. Aos seis minutos, na sequência de uma cobrança de lateral rápida pela esquerda, Igor Thiago recebeu na área e chutou forte, em cima de Bono, que espalmou no susto. Foi o único lance de perigo do camisa 25 na partida.

Atrás de mais mobilidade no setor ofensivo, o técnico italiano fez outras duas mudanças, tirando Igor Thiago, que errou praticamente tudo no jogo, e Lucas Paquetá. No lugar deles, entraram Matheus Cunha e Luiz Henrique. Por fim, Bruno Guimarães deu lugar a Danilo Santos.

Com as alterações, o Brasil tomou conta do campo marroquino, mas sem conseguir acertar o último passe, ou seja, concluir com efetividade. Rafinha, outro que acertou pouco na partida, ainda teve a chance da redenção na reta final do jogo. Recebeu de Vinícius Júnior na grande área, com espaço, mas não acertou em cheio o chute, que parou nas mãos de Bono.

Nos instantes finais, os Leões do Atlas ainda obrigaram Alisson a duas grandes defesas. Primeiro, em chute de El Aynaoui de fora da área. Depois, antecipando-se ao atacante Ayoube Amaimouni no rebote na pequena área, salvando a seleção canarinho da derrota.

O próximo compromisso será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No mesmo dia, mas às 19h, Marrocos pega a Escócia no Gillette Stadium, em Boston.

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