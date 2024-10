Governo irá lançar sistema que gerencia emissões de carbono

Haja Saúde

Até amanhã, todos os municípios do estado podem registrar temperaturas de até 44°C. O tempo começa a mudar somente na quarta-feira (9), quando são previstas chuvas acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h

A segunda-feira (7) começou sob alerta vermelho do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de perigo para baixa umidade em todos os 79 municípios do Estado. Segundo dados meteorologicos do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as próximas 24 horas são de altas temperaturas que poderão atingir entre 38ºC até 44ºC, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 7% a 30%.

Após um domingo de eleição extremamente quente, com temperaturas recordes em todas as regiões do estado, algumas cidades, como Coxim e Nhumirim, registraram temperaturas acima dos 43°C, segundo dados do Inmet.

Nhumirim 43,3°C

Coxim 43,1,°C

Corumbá- 42,7ºC

Aquidauana- 42,2ºC

Miranda- 42,2ºC

Águia Clara- 41,4ºC

Porto Murtinho 41,2ºC

Sonora 40,8ºC

Sem chuva até amanhã

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o calor deve permanecer até amanhã (8), devido a um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul.

O destaque para as próximas 24 horas são as altas temperaturas, que podem variar entre 38°C e 44°C, aliadas a baixos índices de umidade relativa do ar, entre 7% e 30%.

Ainda de acordo com dados meteorológicos da Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), devido ao forte calor, o instituto recomenda que a população se hidrate frequentemente, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes.

Além disso, as condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, favorecem a ocorrência de incêndios florestais.

Por isso, o instituto recomenda que a população não ateie fogo em nenhuma situação, pois trata-se de crime ambiental. No entanto, entre a tarde e a noite de terça-feira (08/10), a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada ao intenso transporte de calor e umidade, deverá favorecer o aumento de nebulosidade, com chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



E a chuva?

A chuva deve aparecer somente na quarta-feira (9), devido ao aumento de nebulosidade e à probabilidade de precipitações mais significativas, com acumulados acima de 30 mm em 24 horas.

O instituto alerta a população sobre os riscos de tempestades com rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Além disso, a aproximação de uma frente fria e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul.

A partir de quarta-feira (9), o clima ficará mais agradável, com temperaturas mais amenas. São previstas mínimas entre 19°C e 23°C e máximas de 24°C a 31°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneiras e sudoeste, esperam-se mínimas entre 22°C e 27°C, com máximas entre 27°C e 36°C.

Nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 36°C. Em Campo Grande, as mínimas ficarão entre 23°C e 25°C, e as máximas entre 28°C e 33°C.

Nesses dias, são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

