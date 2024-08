Há 22 anos, avião comercial sofreu acidente a caminho de Campo Grande

Tragédia

A aeronave seguia com 62 passageiros deixou Cascavel (PR) com destino para Guarulhos (SP)

A Prefeitura de Vinhedo confirmou no início da tarde desta sexta-feira (9), que ninguém sobreviveu a queda do avião de porte médio que caiu no interior de São Paulo.

A aeronave de porte médio com 62 passageiros, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave atingiu casas na queda. As autoridades ainda não falam em números de vítimas. Conforme informações iniciais, 62 pessoas estrariam a bordo da aeronave.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.

Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído.

Caraaa, que tristeza. Um avião ATR da VoePass vindo de Cascavel pra pousar em Guarulhos caiu em Vinhedo agora à tarde!

*Informação da Folhapress