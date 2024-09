Homem que matou por dívida no "Jogo do Tigrinho" é preso na Capital - Reprodução: Internet

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O suspeito por matar Maria Eduarda Souza, de 34 anos, foi preso no último sábado (14) em Campo Grande. O crime ocorreu em agosto após uma discussão entre os envolvidos por causa de uma uma dívida no “Jogo do Tigrinho”. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil de MS.

A prisão foi efetuada depois de receberem informações acerca do suspeito, policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) realizaram diligências, com apoio de policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, que conseguiram encontrar o possível local em que o suspeito estaria escondido desde o crime, e, após monitoramento da residência, foi possível realizar a prisão em uma residência no bairro Jardim Los Angeles.

Após a prisão, o investigado foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.

Crime

Uma mulher identificada como Maria Eduarda Souza, foi assassinada com uma facada nas costas, na noite do dia 23 de agosto deste ano. Segundo o boletim de ocorrência, o motivo da morte teria sido dívidas devido ao “Jogo do Tigrinho”.

Conforme informações de testemunhas, Maria Eduarda estava na residência com mais dois jovens por volta de 1h, quando Douglas chegou ao local e iniciou uma discussão. O boletim de ocorrência não detalha o relacionamento entre os envolvidos, mas ambos eram conhecidos.

Douglas chegou a agredir Maria Eduarda durante o bate-boca, e ambos entraram em luta corporal. Durante a briga, ele pegou uma faca e a atingiu nas costas, fazendo com que Maria Eduarda caísse no chão. Em seguida, Douglas fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem na residência, já encontraram a mulher sem sinais vitais.

Os jovens que estavam no local foram interrogados pela polícia. Em depoimento, relataram que a briga começou por causa do jogo do Tigrinho, mas à época, não havia mais detalhes sobre os motivos que levaram à morte.

Assine o Correio do Estado