Mulher é assassinada com facada nas costas após discussão por jogo do Tigrinho

Durante uma discussão por causa do “Jogo do Tigrinho”, Maria Eduarda Souza, de 34 anos, foi assassinada com uma facada nas costas na madrugada desta sexta-feira (23), no Jardim das Meninas, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o principal suspeito é Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani, de 30 anos, que fugiu do local e continua foragido.

Conforme informações de testemunhas, Maria Eduarda estava na residência com mais dois jovens por volta de 1h, quando Douglas chegou ao local e iniciou uma discussão devido a uma aposta online. O boletim de ocorrência não detalha o relacionamento entre os envolvidos, mas ambos eram conhecidos.

Douglas chegou a agredir Maria Eduarda durante o bate-boca, e ambos entraram em luta corporal. Durante a briga, ele pegou uma faca e a atingiu nas costas, fazendo com que Maria Eduarda caísse no chão. Em seguida, Douglas fugiu do local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem na residência, encontraram Maria Eduarda, que era trans, já sem vida.

Os jovens que estavam no local foram interrogados pela polícia. Em depoimento, relataram que a briga começou por causa do jogo do Tigrinho, mas não há mais detalhes sobre os motivos que levaram à morte.

Segundo o registro de óbito, o nome de Maria Eduarda constava como Eduardo Souza Lima. O caso foi registrado na Polícia Civil, que já iniciou uma investigação.

Douglas Mikael é procurado pela polícia e continua foragido.

Homicídios

Em Campo Grande, até o momento, foram registrados 77 homicídios neste ano. A maioria das vítimas são homens, com 67 casos registrados, seguidos por mulheres, com 9 casos.

Ainda conforme os mesmos dados, homens acima de 39 anos lideram a lista com 39 registros, seguidos por jovens, com 29 casos, e adolescentes e idosos, com 4 registros cada.

