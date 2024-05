Homem que transportava droga em drone é o 35º morto em confronto policial

ÁREA ALAGADA

Mulher estava "ilhada" em cima do telhado em área alagada no Rio Grande do Sul foi resgatada em segurança por equipes da Sejusp de Mato Grosso do Sul

Mulher foi resgatada com auxílio do helicóptero da PM de Mato Grosso do Sul Foto: Reprodução

O helicóptero da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atuou no salvamento de uma mulher e seu cachorro que estavam em cima do telhado de uma casa em área alagada no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (9). (Veja o vídeo abaixo).

O salvamento foi transmitido ao vivo por uma emissora de televisão nacional.

O helicóptero da da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sejusp) opera com cinco militares especialistas em busca e salvamento.

Nas imagens, é possível ver que a mulher estava no telhado de uma casa, com os arredores totalmente alagados, e foi presa nos aparatos de segurança da aeronave, sendo içada com seu cachorro no colo. O resgate de ambos aconteceu com sucesso.

Auxílio nos resgates

Equipes do Estado atuam desde sábado (4) na região gaúcha, resgatando mulheres, crianças, idosos e animais de áreas afetadas pelas fortes chuvas, que causaram transbordamento de rios e enchentes. Mais de 900 pessoas e 200 animais já foram salvos pelas equipes sul-mato-grossenses.

Além dos policiais, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul também auxilia nos trabalhos no Rio Grande Sul, com profissionais, quatro embarcações e equipamentos para resgate.

O grupo tem oito especialistas em salvamento aquático e mergulho e um médico.

Além disso, as equipes de MS já transportaram 1.350 marmitas, 300 kg de fraldas, 1.250 kg de alimentos, 2.050 garrafas de água.

Nessa quarta-feira (8), o governo enviou ainda dois caminhões com água e equipes da Defesa Civil que vão auxiliar no resgate às vítimas.

Quando as águas baixarem, outra equipe do Corpo de Bombeiros de MS deve seguir para o Rio Grande do Sul, com militares e cães para ajudar na parte de busca.

Tragédia no Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta quinta-feira (9), mais duas mortes em consequência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último dia 26.

Com isso, sobe para 107 o total de óbitos confirmados. Uma morte ainda está em investigação.

Segundo o boletim mais recente do órgão estadual, divulgado às 9h de hoje, pelo menos 136 pessoas estão desaparecidas, no desastre climático já que afetou 1,47 milhão de pessoas, nos 425 municípios atingidos.

Os dados contabilizam ainda 164.583 pessoas desalojadas e outras 67.542 pessoas ficaram desabrigadas.