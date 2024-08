Ministério Público Estadual (MPMS), junto do Conselho Regional de Enfermagem do Estado (COREN/MS), passou a apurar o déficit no HR - Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Conforme divulgado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (28), os aprovados no concurso público da Fundação Serviço de Saúde de Mato grosso do Sul (Funsau/MS) que foram nomeados para trabalhar no Hospital Regional representam 21% a menos do total de vagas previstas inicialmente.

Pelo texto publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul hoje (28), ao todo 220 profissionais foram nomeados, sendo que esse concurso público com salários de até R$ 6,6 mil previa 279 vagas, ou seja, um total de 59 ocupações deixaram de ser preenchidas.

Entre os 220 profissionais, as nomeações se dividem nas seguintes especializações:

20 auxiliares de serviços hospitalares,

auxiliares de serviços hospitalares, 5 fonoaudiólogos,

fonoaudiólogos, 5 assistentes sociais,

assistentes sociais, 15 fisioterapeutas,

fisioterapeutas, 4 psicólogos,

psicólogos, 10 farmacêuticos,

farmacêuticos, 2 farmacêuticos bioquímicos,

farmacêuticos bioquímicos, 2 biomédicos,

biomédicos, 30 enfermeiros,

enfermeiros, 1 nutricionista,

nutricionista, 30 médicos,

médicos, 5 agentes condutores de veículos,

agentes condutores de veículos, 15 agentes de serviços hospitalares,

agentes de serviços hospitalares, 20 agentes de farmácia,

agentes de farmácia, 45 técnicos de enfermagem,

técnicos de enfermagem, 3 técnicos de laboratório e

técnicos de laboratório e 9 técnicos em radiologia.

Abaixo você confere a relação da Funsau, com o nome dos profissionais aprovados e respectivas classificações:

Conforme a gerente de Gestão de Pessoas do Hospital Regional, Elisandra Kunzler Bronzoni, com a nomeação as etapas que seguem consistem em inspeção e posse dos profissionais, celebrados inclusive pela diretora-presidente da instituição.

"Enfrentamos, diariamente, uma demanda que excede a nossa capacidade instalada. Estamos empenhados em preencher as escalas vagas e diminuir a sobrecarga dos profissionais que tanto se dedicam para oferecer um atendimento de qualidade aos nossos pacientes", afirma a doutora Marielle Alves Corrêa.

Com isso, o governo do Estado e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul preveem que a convocação deve ser publicada dentro das próximas semanas.

Hospital regional

Se não bastasse o "não preenchimento" de 59 vagas disponíveis, como o Correio do Estado bem abordou ainda em junho, mesmo o total ofertado no concurso da Funsau não resolve o déficit de profissionais enfrentado pelo Hospital Regional.

Na ocasião o Ministério Público Estadual (MPMS), junto do Conselho Regional de Enfermagem do Estado (COREN/MS), passou a apurar o déficit que persistiu mesmo após a contratação de 40 enfermeiros e outros 82 desses profissionais que foram aprovados em concurso anterior.

Se analisado déficit apresentado pela Diretoria de Enfermagem do Hospital Regional, mesmo após a contratação dos 40 enfermeiros, há o total de 83 técnicos em falta e ainda a necessidade de 30 enfermeiros.

Sobre o inquérito, a Secretaria de Estado de Saúde respondeu ao Correio do Estado, dizendo que se compromete a solucionar o déficit, bem como, "enfrentar a demanda que excede a capacidade instalada da unidade hospitalar, proveniente tanto de atendimentos espontâneos quanto da regulação municipal".

