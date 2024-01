Concurso com 279 vagas para o Hospital Regional tem salários de até R$ 6,6 mil

São 279 para diversos cargos no Hospital Regional - Foto: Arquivo / Correio do Estado

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (26), editais do concurso público com 279 vagas para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

O Executivo Estadual já havia antecipado que abriria o concurso, após o hospital suspender cirurgias eletivas devido à 11 funcionários serem afastados por Covid-19.

Nesta sexta, foram publicados três editais, sendo o primeiro com 119 para profissionais de serviços hospitalares, o segundo com 140 vagas para técnicos de serviços hospitalares e o terceiro com 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Para profissional de serviços hospitalares, há as seguintes vagas:

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

O salário é de R$ 6.613,15 para médicos, sendo R$ 3.006,26 de salário e R$ 3.306,89 de adicional de função. Já para os demais cargos, a remuneração é de R$ 2.480,16 de salário e R$ 2.604,17 de adicional de função.

O segundo edital, para técnicos de serviços hospitalares, tem 140 vagas, sendo para:

Costureiro - 2

Agente de serviços hospitalares - 30

Agente condutor de veículos - 5,

Agente de Farmácia - 20

Técnico de Enfermagem - 52

Técnico de Laboratório - 9

Técnico de Radiologia - 22

Para estes cargos, o salário é de R$ 1.728,59, com adicional de função variando entre R$ 864,29 a R$ 1.642,16

Já o último edital é para Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares, com 20 vagas divididas da seguinte forma:

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10

Salário é R$ 1.503,13 e adicional de função de R$ 751,57.

As inscrições começam no dia 5 de fevereiro e vão até 15 de março de 2024, devendo ser feita exclusivamente pela internet, no site do Insituto Selecon.

A taxa varia de R$ 72,16 a R$ 192,44, dependendo da área escolhida pelo candidato.

O concurso será composto de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos.

A prova escrita será aplicada no dia 16 de abril.

Confira os editais completos no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.