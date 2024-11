Idoso de 72 anos morre com 40% do corpo queimado ao assar carne

VOCÊ VIU?

Pendurada em árvores, a placa diz que o símbolo "@" é o anticristo, pelo fato de haver a letra "a" e, ao redor dela, a letra "c"

Placas, de cor preta, penduradas em árvore na avenida Ricardo Brandão, esquina com a rua Francisco Bento, chamam atenção de milhares de pessoas que passam ali diariamente.

Curiosamente, a placa diz que o símbolo “@” é o anticristo, pelo fato de haver a letra “a” e, ao redor dela, a letra “c”.

OS cartazes estão nas duas vias da avenida, sentido centro-bairro e bairro-centro. A placa também traz a frase “Se Jesus não for o único Salvador, você não é filho de Deus!”.

Traduzindo, significa que só é filho de Deus quem acredita que Jesus é o único salvador; os filhos de Deus são aqueles que acreditam que Jesus é o único salvador e se você acredita em outras formas de salvação a não ser Jesus, você não é filho de Deus.

Placa pendurada em árvore na avenida Ricardo Brandão, sentido bairro-centro. Foto: Marcelo Victor

A Bíblia Sagrada, 1 João 2:21-24, explica a frase acima.

“Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai; e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós”.

Em entrevista ao Correio do Estado, pastores e integrantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões (ADM), de Campo Grande, desconhecem que o arroba seja o símbolo do anticristo.

Os símbolos populares que remetem ao anticristo são 666 (número da besta), cruz de cabeça para baixo e estrela.

De acordo com comerciantes e moradores da região, não se sabe quem pendurou essa placa ali.

A médica veterinária, Amanda Moraes, que trabalha próximo ao local onde a placa está pendurada, afirmou que nunca ouviu falar que o símbolo representa o anticristo.

“Nunca vi isso na minha vida. Achei muito extremista, pessoas que querer entrar em histórias”, expressou.

De acordo com a médica veterinária, Kely Cristina, que também trabalha próximo ao local onde a placa está pendurada, a crença é o sincretismo de alguma religião.

“É uma idiotice, num sincretismo que não faz sentido, um julgamento com o símbolo que é utilizado em e-mail e agora querem falar que é o anticristo? Quando eu vi, achei uma bobeira, mas respeitei. Eu estava dirigindo aqui e olhei essa placa e pensei ‘o que é isso?’. Gente, nada a ver. Dentro das religiões tem muitas crenças que eles mesmos inventam lá dentro, então se eles acreditam que seja assim, tudo bem, fica no seu canto, só não vem querer me convencer que isso é fato”, disse.

O Correio do Estado esteve no local na manhã desta sexta-feira (1º) e flagrou uma das placas jogada no chão, na avenida Ricardo Brandão, sentido centro-bairro. A suspeita é que alguém tenha retirado ou o vento tenha derrubado. Veja:

Foto: Marcelo Victor

SIGNIFICADO DO @

O arroba é um símbolo gráfico representado pelo sinal @ e é utilizado no meio virtual para indicar a localização de um endereço eletrônico, como o e-mail ou perfil do Instagram.

Arroba é o mesmo que at, uma preposição em inglês que indica onde algo está situado, assim como as preposições “em” e “para” no português.

Foi no contexto da internet que a arroba passou a ser mais utilizado. Foi criado a partir de um sistema de endereçamento eletrônico com o nome da pessoa e o provedor onde esse endereço está hospedado.

O símbolo surgiu durante a Idade Média, como uma variação do ad em latim, que representa as preposições "para" e "em". O círculo ao redor do “a” seria o “d”, em uma junção gráfica que era comum à época, para poupar tinta e papel na escrita.

Foi em 1972 que pela primeira vez a arroba foi relacionada a um endereço eletrônico. O símbolo estava disponível no teclado da máquina de escrever, e foi reaproveitado, ficando no lugar entre o nome do usuário e o provedor.