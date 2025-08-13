Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

No meio da rua

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela em cidade de MS

A Polícia já teria sido acionada na manhã de hoje (13) pelo mesmo motivo, mas não teria localizado o homem.

Karina Varjão

Karina Varjão

13/08/2025 - 18h17
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13) em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, suspeito de cometer zoofilia (ato sexual contra animais) com uma cadela. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para comparecer na Rua Arthur da Costa e Silva, onde o idoso estaria deitado com a calça aberta sobre a sombra de uma árvore na entrada da residência no endereço com uma cadela deitada ao seu lado. 

O ato foi registrado em vídeo por testemunhas que alegaram que o homem estava praticando atos inibitórios para satisfação sexual contra o animal. 

Uma testemunha afirmou que o idoso também praticou o ato no período da manhã e que a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o homem quando chegou à localização. 

Mesmo sendo pego em flagrante, o idoso negou os fatos. Segundo o Jornal da Nova, populares relataram que a cadela apresentava lesões visíveis na região genital. 

O animal foi resgatado pela ONG protetora dos animais “Mãos que acolhem”, que deve realizar sua avaliação médica, bem como assumir a responsabilidade pela cadela. 

O idoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. 

Ele foi autuado por maus-tratos a animais, crime que consta na Lei de Crimes Ambientais, com pena dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda de animais. 

O próximo passo do preso é passar por audiência de custódia, onde a Justiça deve decidir s ele continuará detido ou passará a responder ao processo em liberdade.

Fonte: Jornal da Nova

É crime?

Em 2024, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) deu entrada ao Senado no projeto de lei que tipifica a zoofilia como crime. O texto altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998) e a leia que regulamenta a prisão temporária, estabelecendo pena de reclusão de doias a seis anos, multa e proibição da guarda do animal, prevendo, ainda, o aumento da pena ao dobro quando a prática provocar a morte do animal. 

Já em 2025, seguiu para andamento na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 4875/24, que estabelece a possibilidade de castração química aos praticantes do crime. 

Nestes casos, a castração química será feita com uso de medicamentos inibidores da libido, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, cumulativamente a essas penas. 
 

*Com informações do Jornal da Nova

Cidades

Fazendeiro é multado em quase R$ 800 mil por incêndio em propriedade rural

Putro inquérito investiga o desmatamento de mais de 8 mil hectares no mesmo município

13/08/2025 17h15

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O proprietário de uma área rual em Porto Murtinho foi multado em R$ 785 mil por um incêndio que atingiu sua fazenda. O valor da multa corresponde à extensão da área queimada, 784,698 hectares dos quais 142,828 hectares estão localizados em área proposta como Reserva Legal.

Um inquérito civil investiga o uso de fogo sem a devida anuência do órgão ambiental competente, o que pode configurar infrações administrativas, cíveis e até penais.

Sem licença ambiental, a queimada foi documentada por meio do auto de infração, do laudo de constatação e do parecer técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O proprietário já foi multado em R$ 785 mil, valor correspondente à extensão da área queimada.

Supressão de vegetação nativa

Outro inquérito, também em Porto Murtinho, investiga uma empresa pela o desmatamento de 85,444 hectares de vegetação nativa em uma fazenda sem autorização ambiental.

A retirada está registrada no auto de infração e no laudo de constatação, elaborados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Medidas solicitadas 

Segundo o Promotor de Justiça Substituto Guilermo Timm Rocha, ambos os procedimentos visam apurar a regularidade jurídico-ambiental dos fatos, podendo resultar na assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no ajuizamento de ações civis públicas ou no eventual arquivamento, caso as irregularidades sejam sanadas ou não comprovadas. 

As empresas e pessoas investigadas foram notificadas e têm prazo de 10 dias úteis para apresentar documentos comprobatórios da regularidade ambiental da propriedade, como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (Prada), além de informar sobre outras atividades sujeitas a licenciamento e, ainda, prestar esclarecimentos.

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) lembra que os casos estão fundamentados em diversos dispositivos legais, como a Constituição Federal, a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Crimes Ambientais e destaca que a destruição ou uso indevido de áreas de preservação permanente, sem autorização, pode configurar crime ambiental passível de responsabilização penal.

Assine o Correio do Estado

Literatura e esporte

Advogado de Campo Grande emplaca livro entre os mais vendidos do Brasil já na pré-venda

Obra do advogado e judoca Roberto Cunha já figura entre os títulos mais vendidos do país antes mesmo do lançamento

13/08/2025 16h49

Compartilhar
Advogado Roberto Cunha

Advogado Roberto Cunha Divulgação

Continue Lendo...

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha alcançou um feito raro no mercado editorial brasileiro com seu novo livro Mais Forte aos 40. Em apenas seis dias de pré-venda, apoiada exclusivamente em sua autoridade pessoal e redes sociais, ele comercializou mais de 200 exemplares – número que já garante à obra um lugar entre os 15% de livros mais vendidos no país no mês de lançamento.

O marco é ainda mais expressivo quando comparado ao desempenho médio do setor. No Brasil, são publicados anualmente mais de 70 mil novos títulos, e menos de 15% conseguem vender 200 cópias no primeiro mês. Cunha atingiu esse patamar antes mesmo do lançamento oficial, previsto para setembro.

Com uma narrativa que combina filosofia estoica, rotina de alto desempenho, fé, disciplina e superação, Mais Forte aos 40 apresenta a transformação física e mental vivida pelo autor após os 40 anos. O conteúdo é voltado para homens e mulheres que buscam mais energia, propósito e autodisciplina, com linguagem acessível e relatos pessoais.

As projeções indicam que a obra pode ultrapassar a marca de 1.000 exemplares vendidos já no primeiro mês após o lançamento, o que a colocaria no seleto grupo dos 5% mais vendidos do país em seu nicho.

O livro conta com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, referência no judô brasileiro, e parte da renda será destinada a um projeto social ligado à modalidade.

A pré-venda está disponível na Amazon e no site oficial www.maisforteaos40.com.br/venda/.

Serviço
Livro: Mais Forte aos 40
Autor: Roberto Cunha
Contato: (67) 99640-2786

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 1 dia

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

2

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 13 horas

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

3

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 1 dia

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

4

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande
câmara municipal

/ 1 dia

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual