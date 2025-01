Idoso fica em estado grave após acidente na BR-163 em MS; veja vídeo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um idoso de 61 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na rodovia BR-163, conhecida como a "rodovia da morte". A batida ocorreu na altura do Km 519 em Jaraguari, município a 46 quilômetros da capital Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima grave é o próprio condutor do veículo - um Chevrolet Prisma de cor branca. O idoso teria perdido o controle do carro e batido em cheio contra o guard-rail da pista.

Com a força do impacto, a dianteira e as laterais do veículo ficaram completamente destruídas. Além do condutor, uma passageira de 56 anos também estava dentro do carro no momento do acidente, e sofreu ferimentos leves.

Ainda conforme a PRF, ambos os passageiros são moradores de Alvorada D'Oeste, município do estado de Rondônia. Eles foram socorridos por uma equipe de resgate da CCR MS Via - concessionária que administra a estrada. Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Após o grave acidente, o tráfego de veículos ficou paralisado parcialmente por cerca de uma hora. As causas do acidente ainda são desconhecidas e seguem em investigação.

Em vídeo recebido pelo Correio do Estado, feito por motorista que passava pela via instantes após a ocorrência do acidente, é possível perceber o que restou do Chevrolet Prisma depois do impacto. Nas imagens, aparecem peças do carro soltas na pista, e o veículo parado no canteiro central da via. Veja o vídeo completo:

Leilão da BR-163 em MS pode ser o 1º de pacotão de R$ 160 bilhões de Lula

O leilão dos 845,9 quilômetros da BR-163, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pretende realizar ainda neste primeiro semestre, está no pacotão de R$ 106,4 bilhões em concessões no segmento de transporte que o governo Lula pretende repassar à iniciativa privada neste ano.

O processo de repactuação contratual da BR-163, rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul de norte a sul — de Sonora, na divisa com Mato Grosso, a Mundo Novo, na divisa com o Paraná — e passa por cidades importantes como Coxim, Campo Grande, Dourados e Naviraí, já foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e é um dos mais adiantados do pacote do governo federal.

A expectativa é de que os investimentos na rodovia totalizem R$ 12 bilhões, com a duplicação de pelo menos 170 quilômetros entre as cidades de Nova Alvorada do Sul, no entroncamento com a BR-267, e Bandeirantes, no entroncamento com a BR-060, passando pela capital, Campo Grande, onde o atual Anel Viário também será duplicado.