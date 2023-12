O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 18 cursos de graduação gratuitos nas modalidades portador de diploma, reingresso e transferências interna e externa com ingresso no 1º semestre de 2024.

Ao todo, são ofertadas 191 vagas, com opções em cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Formas de ingresso no IFMS:

Portador de Diploma: para estudantes com curso superior concluído no IFMS ou em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Reingresso: voltado a estudantes do IFMS que desejam retornar ao mesmo curso e campus que deixaram de frequentar há, no máximo, cinco anos e que não tenham se beneficiado do reingresso anteriormente.

Transferência Externa: destinada a estudantes matriculados no IFMS que pretendem transferir-se para outro campus da instituição ou estudantes matriculados em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo MEC, com a intenção de transferir-se para o IFMS.

Transferência Interna: para estudantes matriculados no IFMS que queiram transferir-se para outro curso no mesmo campus da instituição.

O edital com as regras do processo seletivo está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

São gratuitas e devem ser feitas até 31 de janeiro, na Página do Candidato. Os interessados às vagas nas modalidades portador de diploma e transferência externa deverão anexar, além da cópia digitalizada de um documento oficial de identificação com foto e do CPF, o diploma/certificado e histórico escolar do curso de graduação e demais documentos descritos no item 4.3 do edital de abertura do processo seletivo.

Nos casos do reingresso e da transferência interna deverá ser anexada a documentação prevista no item 4.4 do edital, dentre os quais documentos pessoais e uma carta informando os motivos da solicitação.

Seleção

As documentações dos inscritos serão avaliadas pelos coordenadores dos respectivos cursos. Nas modalidades transferências interna e externa e portador de diploma. No caso do reingresso, as inscrições serão avaliadas por meio do Coeficiente de Rendimento.

Na avaliação, exceto para as inscrições de reingresso, será verificado se as unidades curriculares cursadas na instituição de origem atendem ao conteúdo programático das unidades curriculares do curso em que o candidato deseja ingressar no IFMS.

Resultado

Os resultados preliminar e final da seleção estão previstos para 7 e 13 de fevereiro, respectivamente.

Serviço- Em caso de dúvidas sobre o edital, um email deve ser encaminhado para [email protected].

Confira todas as vagas e campus:

