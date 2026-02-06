IFMS oferta 44 cursos livres e com inscrição gratuita; saiba como participar

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em 44 opções de cursos livres gratuitos e a distância, disponíveis neste primeiro semestre de 2026.
Com carga horária que varia de 20 a 60 horas, os cursos livres não têm tutoria. O cursista pode acessar os conteúdos a qualquer momento e, ao final, basta emitir o certificado no próprio sistema.
Confira abaixo quais cursos livres do IFMS estão com inscrições abertas:
- Álgebra Básica II (20 horas)
- Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento (20 horas)
- Comunicação Eficaz para Vendas (30 horas)
- Conceitos Básicos de Química (20 horas)
- Conhecer para Incluir: TEA no contexto educacional (20 horas)
- Criação de pintados em tanques elevados (20 horas)
- Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40 horas)
- Diálogos sobre evasão escolar (20 horas)
- Diversidade e Relações étnico-raciais (45 horas)
- Espanhol: Língua e Cultura (40 horas)
- Estratégias de ensino e aprendizagem (20 horas)
- Ética e Integridade na Pesquisa (20 horas)
- Filosofia Antiga (45 horas)
- Formação para Bancas de Heteroidentificação (50 horas)
- Formação Pedagógica para EaD (50 horas)
- Francês Básico (45 horas)
- GeoGebra: Tópicos Fundamentais (50 horas)
- Inclusão em ação: AEE (40 horas)
- Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas (20 horas)
- Iniciação ao Empreendedorismo (20 horas)
- Informática Básica (60 horas)
- Interdisciplinaridade no Contexto da EPT, A (20 horas)
- Introdução a Ciência de Dados (45 horas)
- Introdução a Inteligência Artificial (30 horas)
- Introdução a Lógica de Programação com Arduino (30 horas)
- Introdução ao MATLAB (42 horas)
- Introdução à Lógica (45 horas)
- Let Us play (20 horas)
- Libras Básico (40 horas)
- Libras Intermediário (40 horas)
- Lógica de programação com arduino intermediário (40 horas)
- Luz, Câmera e Animação: stop motion na ciência (30 horas)
- Marketing Digital (60 horas)
- Matemática Financeira (35 horas)
- Matemática: Álgebra Básica (40 horas)
- Modelagem 3D de Sólidos: Básico (32 horas)
- Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50 horas)
- Moodle Básico para Educadores (30 horas)
- Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul (20 horas)
- Operação dos Tratores Linha 5E (20 horas)
- Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40 horas)
- Produção de Videoaulas (40 horas)
- Programação de Robótica Lego EV3 (20 horas)
- Redação e as Bases Científicas (20 horas)
Inscrições
São gratuitas e podem ser feitas até 18 de junho. Para se inscrever, basta acessar a plataforma de plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher o cadastro com nome, CPF e e-mail e escolher o curso que pretende fazer.
Os cursos precisam ser concluídos até 30 de junho, caso contrário não será possível emitir o certificado.
A certificação obtida pode ser usada para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas ou como horas complementares em cursos de graduação.
Em caso de dúvida sobre a oferta de cursos livres no IFMS, o contato com o Centro de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (Cread) deve ser feito pelo e-mail [email protected].