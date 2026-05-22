Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Leandro Provenzano

Será que você pode perder sua propriedade?

Existe um problema silencioso que afeta milhões de famílias brasileiras: o imóvel onde moram ou que acreditam ser seu, na prática jurídica, não pertence a elas. Estima-se que entre 15 e 40 milhões de imóveis no Brasil possuem alguma irregularidade documental.

Só é Dono quem tem o nome na Matrícula

Muita gente acredita que por ter assinado um contrato de compra e venda em um cartório significa que o imóvel já está em seu nome, mas isso não é verdade. Muitas vezes, o que assinamos em cartório com reconhecimento de firma das assinaturas é somente um contrato de compra e venta, mas ele sozinho não transfere a propriedade do imóvel para o novo dono.

Para realmente ser dono do imóvel, deve ser feito o registro deste contrato, na matrícula do imóvel, perante o cartório de registro de imóveis daquela região onde o imóvel está localizado. Sem isso, o novo proprietário ainda corre riscos de perder sua aquisição, que na prática ainda estará em nome do antigo proprietário.

Riscos Reais de Ter um Imóvel Irregular

Manter um imóvel em situação irregular pode parecer inofensivo enquanto nada acontece. O problema é que, quando algo acontece, geralmente é tarde demais e o prejuízo é imenso.

Há várias formas de se perder um imóvel, ou ter outros tipos de prejuízos quando o nome do comprador ainda não consta na matrícula do imóvel, como:

Penhora e leilão do imóvel por uma dívida em nome do antigo dono;

Disputa com herdeiros do antigo proprietário, uma vez que perante terceiros, o vendedor ainda é o dono;

Impossibilidade de vender, financiar ou dar o imóvel como garantia;

Multas e impossibilidade de ligação de serviços públicos, uma vez que as concessionárias podem exigir a matrícula do imóvel ou contrato de aluguel para realizar a ligação de serviços como água e luz.

Impossibilidade de Vender o Imóvel

Tecnicamente, é possível celebrar um contrato particular de compra e venda de um imóvel que não está devidamente registrado em seu nome, o que chamamos de “contrato de gaveta”, mas este tipo de contrato não garante a propriedade do bem para o nome do comprador.

Além disso, nenhum comprador em sã consciência vai pagar o valor de mercado por um imóvel que não terá seu nome garantido na matrícula, o que faz com que este tipo de imóvel irregular seja comercializado normalmente por no máximo 60% do seu valor de mercado.

Como Regularizar um Imóvel: Vias Judicial e Extrajudicial

A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, é possível regularizar. O caminho depende da situação específica: qual é a irregularidade, se há documentos, qual é o histórico de posse e se existe ou não litígio.

A regularização de imóveis, em grande parte dos casos ainda pode ser feita sem ter que entrar no judiciário, o que acelera o tempo em que o imóvel será regularizado.

Diversas estratégias podem ser usadas para regularizar um imóvel, dependendo de cada caso, sendo eles:

Adjudicação compulsória, que é quando o comprador já pagou o preço integral do contrato de compra do imóvel, mas não consegue por algum motivo a assinatura de transferência do vendedor;

B) Usucapião, que é quando o possuidor (morador) do imóvel está na posse por mais que determinado tempo – há diversas modalidades de usucapião e cada uma exige um tempo específico de posse – e essa posse garante a ele também ter a propriedade do bem;

C) Regularização via inventário, que é quando o melhor caminho para regularização é transferir o imóvel para os herdeiros do proprietário que já faleceu.

Oportunidade para Investidores: Comprar Direitos de Posse e Regularizar

Para investidores experientes, o universo dos imóveis irregulares representa uma das maiores oportunidades de valorização imobiliária do Brasil. A lógica é simples:

Imóveis irregulares são negociados com deságio significativo em relação ao preço de mercado porque a maioria dos compradores comuns não quer assumir o risco jurídico da regularização imobiliária;

Quem adquire os "direitos de posse" ou o contrato de gaveta paga menos e, após a regularização, possui um imóvel com escritura e matrícula limpa — que passa a valer o preço de mercado;

O lucro pode ser expressivo: em imóveis de alto valor, a diferença entre o preço pago na irregularidade e o valor após regularização pode superar centenas de milhares de reais.

Atenção: Esse tipo de operação possui riscos elevados e exige análise jurídica rigorosa antes de qualquer aquisição. É fundamental verificar a cadeia dominial, a situação de posse, a ausência de litígios e as reais possibilidades de regularização — antes de assinar qualquer documento.

Investidores que operam nesse nicho com suporte jurídico especializado consistentemente, em regra, obtêm retornos superiores aos do mercado imobiliário convencional.

Por Onde Começar? A Importância da Análise Documental

Não existe regularização sem análise documental prévia. Cada caso tem peculiaridades que podem mudar completamente o caminho a seguir. Os documentos mais importantes para uma primeira análise são:

Matrícula atualizada do imóvel;

Escritura pública ou contrato de gaveta/instrumento particular;

Comprovantes de pagamento;

IPTU dos últimos anos;

Documentos pessoais das partes envolvidas e

Certidões de óbito, se houver falecimento de proprietários ou vendedores.

Com esses documentos em mãos, um advogado especialista em direito imobiliário consegue identificar qual é a irregularidade, qual o melhor caminho de regularização, e quanto vai custar e estimar um tempo que vai demorar para realizar a regularização do imóvel.

Não Deixe para Depois

A regularização de imóveis não é burocracia pela burocracia. É proteção real do seu patrimônio — ou da sua oportunidade de investimento.

Enquanto a documentação está irregular, o imóvel existe na prática, mas não existe juridicamente. E é justamente essa diferença que pode custar caro: uma penhora inesperada, uma briga de inventário, uma venda travada na hora que você mais precisa de liquidez.

O Brasil tem os mecanismos jurídicos necessários para regularizar a grande maioria dos imóveis irregulares — tanto pela via judicial quanto pela extrajudicial, em cartório. O que faz toda a diferença é ter uma orientação especializada, que analise a documentação e indique o caminho mais seguro, rápido e econômico para o seu caso específico.

Um imóvel irregular é, juridicamente, uma bomba-relógio. O tempo que passa sem regularização aumenta os riscos — e os custos para resolver o problema.

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