Imasul convoca proprietários de imóveis no Pantanal com processos em andamento para adequação à lei

Segundo o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC), as regiões Centro-Oeste e Norte, tiveram um aumento de pessoas com acesso à internet no país. O Mato Grosso do Sul aparece na décima posição com 66,71 de pessoas com acesso à internet.

Entre os municípios de Mato Grosso do Sul no Índice de Conectividade destacam-se: Campo Grande (72,17); Dourados (70,79); Corumbá (66,45).

O Distrito Federal apresenta o maior índice (95,24), seguido por Santa Catarina (87,35), São Paulo (87,29), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (84,42).

Da região Centro-Oeste Mato Grosso do Sul fica atrás somente de Brasília (DF). Goiás (GO) que tem a marca de (72,12) pessoas conectadas e o último na região está Mato Grosso (MT) com o Índice de Conectividade representa (62,59).

Divulgação: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com base no ano de 2023 e aponta que as regiões Sul e Sudeste despontam a frente apresentando melhores resultados.

O IBC leva em conta oito critérios:

Densidade de acessos móveis no município

Densidade de acessos de banda larga fixa no município

Área de cobertura de sinal de smp (área urbana)

Quantidade de erbs no município

Presença de backhaul de fibra ótica no município

Índice de competitividade (hhi) no município

Presença de backhaul de fibra ótica no município

População municipal coberta com sinal de telefonia móvel

A divulgação do ranking, é feita desde 2021, demonstrando dados referentes aos Estados e municípios com dados do setor de telecomunicações que são coletados pela Anatel sendo que a escala vai até 100.

Em uma escala que vai até 100, o IBC considera a conectividade como alta quando superior a 60,81, como média entre 52,33 e 60,81, como baixa entre 37,26 e 52,33 e como muito baixa quando inferior a 37,26.

