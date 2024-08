Incêndio em caminhão de algodão atinge vegetação seca na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O motorista de um caminhão carregado com algodão levou um susto quando o veículo pegou fogo nas margens da BR-163, próximo ao município de Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, causando a interdição total da pista por quatro horas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo começou na carga do veículo quando o motorista estacionou o caminhão nas margens da rodovia. Em poucos minutos, as chamas se espalharam pela vegetação seca ao longo do trecho entre o km 744 e o km 760. O condutor do veículo não sofreu ferimentos.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia, a CCR-MSVias, estiveram no local e interditaram a pista nos dois sentidos. As causas do incêndio serão investigadas.

Em nota, a empresa que administra a rodovia informou que o congestionamento atingiu quase 15 quilômetros. Veja abaixo a nota na íntegra.

“O Centro de Controle Operacional da CCR MSVia foi acionado por volta das 09h50 para atender uma ocorrência no km 744 da BR-163/MS, em Coxim. No local, uma carreta pegou fogo em sua carga, com algodão, e posteriormente as chamas atingiram a vegetação do local. As equipes da Concessionária estão no local, e contam, ainda, com auxílio do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. Por conta da ocorrência, e para segurança dos motoristas, a pista está totalmente interditada. No momento, há retenção de 4km na pista sul, e 5km na pista norte".



Incêndios em rodovias

Na tarde de ontem (21), motoristas que passavam pela BR-163, próximo ao município de Sonora, a 387 quilômetros de Campo Grande, se depararam com um incêndio de grandes proporções que iniciou em uma área extensa que percebe a uma usina entre as de Itiquira e Ouro Branco, no Mato Grosso, e se espalhou para o território de Mato Grosso do Sul.

As chamas assustaram os motoristas que passavam pela região. O fogo começou em um canavial próximo a Sonora, às margens da BR-163, e se alastrou pela região do Rio Correntes, que dá acesso a Rondonópolis (MT).

O fogo se alastrou rapidamente pelo matagal, assustando motoristas que diminuíram a velocidade devido à fumaça. Conforme informações da concessionária Nova Rota do Oeste, o incêndio se espalhou por 4 quilômetros.

Por causa do incêndio que causou preocupação à população na região, que fica na divisa com Mato Grosso, a Usina Sorona, localizada no município de Sonora, enviou uma nota à imprensa de esclarecimentos sobre o fogo que alastrou rapidamente pela vegetação seca nas margens da BR-163.

Divulgação/



Tempo

Uma nova frente fria deve voltar a derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir da próxima quinta-feira (22), segundo a previsão do Climatempo. De acordo com o portal, as temperaturas começarão a cair durante a noite de quinta e sexta-feira.

Conforme a previsão, durante a semana, as mínimas devem alcançar temperaturas abaixo dos 10º C em algumas localidades do Estado. No entanto, apesar do clima mais ameno, a frente fria deve chegar sem chuvas, acompanhada de sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

De acordo com Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS(CEMTEC), a tendência é que a massa de ar frio tenha mais incidência nas regiões sul e sudoeste de MS.

A frente fria chegará após uma semana marcada por altas temperaturas e baixa umidade. A partir desta quinta-feira (15), os próximos dias serão extremamente quentes. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEDAMEN), grande parte do Estado ficará em nível de “alerta” para a probabilidade de queimadas.

Assine o Correio do Estado.