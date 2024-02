Incontinência urinária é mais comum em mulheres

Abram alas para o calor

Municípios da região pantaneira devem chegar aos 40 °C até o fim da semana

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o carnaval deste ano, em Mato Grosso do Sul, será marcado pelas condições típicas de verão, com muita nebulosidade, tempo abafado e pancadas de chuva, especialmente à tarde. Campo Grande deve ter chuvas mais pontuais.



A meteorologia indica ainda a possibilidade de novas ondas de calor no segundo mês de 2024, em especial para todo o estado sul-mato-grossense, onde as temperaturas podem ficar a cima da média, chegando aos 40 °C de máxima.



Como contraponto, a chuva também deve ficar acima da média em grande parte de MS. A previsão é de pancadas de chuvas frequentes em várias regiões do Estado. Em Campo Grande, a semana começa com máxima de 32 °C na segunda-feira (5), podendo atingir os 35 ° C no fim da semana.



Ainda segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento podem ocorrer de maneira pontual. “Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade, aliado à atuação de área de baixa pressão atmosférica”, explica o boletim climático.





TEMPERATURAS



Campo Grande tem mínima de 22°C e máxima de 33°C amanhã, regredindo para 32 °C na terça-feira (6), previsão que re repete para a segunda maior cidade do Estado, Dourados. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia apresentam variação entre 22°C e 33°C.



Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram 22°C pela manhã, com máximas respectivas de 31°C e 33°C. No Norte do estado, Coxim e Camapuã chegam aos 32°C no período da tarde, com mínimas de 21°C e 22°C.



Corumbá, no Pantanal, inicia o dia com 24°C e marca 36°C nos horários mais quentes na segunda, enquanto na quarta-feira (7), a temperatura sobe para 38 °C e na quinta-feira (8), chega aos 40 °C. Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 23°C e máxima de 33°C, subindo gradualmente no decorrer da semana, podendo atingir os 38 ° C na quinta, como indica a previsão do Inmet.



Já na região Sudoeste, os valores variam entre 26°C e 37°C no município de Porto Murtinho.