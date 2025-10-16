Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Alquimía

Industria de cosméticos de Campo Grande é alvo de operação contra uso de metanol

Polícia suspeita que parte do metanol importado legalmente por empresas químicas esteja sendo desviado do circuito regular de produção para abastecer esquemas clandestinos

Alison Silva

Alison Silva

16/10/2025 - 12h45
A Brasq Química, ligada ao ramo de cosméticos e produtos de perfumaria está entre as empresas investigadas em esquema de produção e distribuição clandestina de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, operação federal deflagrada nesta quinta-feira (16) em Mato Grosso do Sul e outros quatro estados. 

A força-tarefa foi composta pela Polícia Federal (PF), Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). 

Além da Capital, a operação ocorreu em Dourados e Caarapó, onde agentes buscam identificar a origem de substâncias utilizadas na produção irregular de bebidas alcoólicas.

A operação ocorre de forma simultânea também em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, atingindo 24 empresas envolvidas com a cadeia do metanol, que atuam desde a importação até sua suposta destinação irregular a fábricas clandestinas de bebidas e postos de combustíveis.

As empresas-alvo foram selecionadas com base em indícios de participação direta ou indireta na distribuição de metanol para fins ilícitos, incluindo importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas do setor sucroalcooleiro.

Na sede da Brasq Química, a movimentação policial já havia se encerrado no fim da manhã. Conforme apurado pelo Correio do Estado, o local não possui grande fluxo diário de pessoas, além disso, os moradores da Vila Albuquerque, local onde a empresa está situada, sequer acreditavam que a empresa estava funcionando. "Eu nem sabia que isso estava em funcionamento. Fiquei foi surpresa com a presença da polícia nesta manhã", disse uma moradora que não quis ser identificada. 

Operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (16)Operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (16)

Conforme a polícia, há suspeitas consistentes de que parte do metanol importado legalmente por empresas químicas esteja sendo desviado do circuito regular de produção para abastecer esquemas clandestinos. Em todo o país, oito pessoas já morreram por intoxicação. 

Origem da investigação

A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam revelado uma ampla rede de adulteração de combustíveis com metanol. A partir da análise de materiais apreendidos nessas fases anteriores, surgiram fortes indícios de que o metanol usado para fraudar combustíveis também estaria sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.

Na operação Carbono Oculto, por exemplo, foi identificado que empresas químicas regulares compravam metanol importado e o repassavam para empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”. Estas, por sua vez, desviavam o produto para postos de combustíveis, onde o metanol era adicionado ilegalmente à gasolina comercializada ao consumidor final.

Agora, a Operação Alquimia busca confirmar se esse mesmo metanol adulterado está sendo direcionado à fabricação de bebidas alcoólicas clandestinas, o que pode explicar uma série de casos recentes de intoxicação e mortes por consumo de álcool falsificado em diversas partes do país.

O objetivo é rastrear a origem e o destino do metanol, analisando se há correlação entre o material apreendido hoje e amostras já analisadas anteriormente pela PF e pela ANP.

Entre os alvos:

  • Importadores, responsáveis pela entrada legal do metanol no país, usados em processos industriais e revenda

  • Terminais marítimos, onde são movimentados grandes volumes de metanol antes do encaminhamento a fábricas ou clientes

  • Empresas químicas, que compram o metanol para uso industrial, mas que, segundo as investigações, teriam desviado parte do produto para fins ilícitos, como a fabricação de bebidas

  • Destilarias, suspeitas de adquirir metanol de “noteiras” com notas fiscais falsas, indicando motoristas e caminhões que nunca chegaram aos destinos informados, caracterizando possível fraude documental

  • Usinas produtoras e distribuidoras de etanol anidro e hidratado, inseridas em pontos estratégicos da cadeia para o rastreamento de lotes possivelmente adulterados.

A operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa.

Além das três cidades de Mato Grosso do Sul, as ações ocorrem nas seguintes localidades:

  • Mato Grosso: Várzea Grande
  • Paraná: Araucária, Colombo e Paranaguá
  • Santa Catarina: Cocal do Sul
  • São Paulo: Araçariguama, Arujá, Avaré, Cerqueira César, Cotia, Guarulhos, Jandira, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital, Sumaré e Suzano

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o metanol deve estar presente em bebidas alcoólicas em níveis inferiores a 0,1%. No entanto, mesmo o índice de 0,5% permitido em combustíveis seria suficiente para provocar sérios danos à saúde, incluindo cegueira, falência múltipla de órgãos e morte, quando consumido por via oral.

Diante disso, o uso de combustíveis na fabricação de bebidas é terminantemente proibido. Ainda assim, operações anteriores revelaram que essa prática ilegal vem crescendo, sobretudo em fábricas clandestinas, que utilizam produtos de baixo custo e alta toxicidade para falsificar bebidas vendidas em larga escala.

Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o setor de bebidas alcoólicas sofre um prejuízo anual estimado em R$ 85,2 bilhões devido à adulteração, falsificação, contrabando e produção irregular, com grande impacto na sonegação de tributos e na concorrência desleal com empresas regulares.

A prioridade da força-tarefa é interromper a cadeia de distribuição irregular do metanol, identificar todos os envolvidos no esquema (da importação ao consumo final) e responsabilizar criminalmente os operadores dessa rede.

TUDO QUE EU QUERO

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

Desde junho, conforme publicações do diário oficial, Maria Cecília e Rodolfo foram contratados oito vezes pela Fundação de Cultura

16/10/2025 13h10

Criada há 18 anos, a dupla Maria Cecília e Rodolfo soma 13 apresentações em Barretos, principal palco nacional do sertanejo

Criada há 18 anos, a dupla Maria Cecília e Rodolfo soma 13 apresentações em Barretos, principal palco nacional do sertanejo

Embora não apareça na lista das cem músicas sertanejas mais tocadas no país em outubro ou nos meses anteriores, a dupla Maria Cecília e Rodolfo é disparadamente a preferida da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que somente nos últimos cinco meses destinou ao menos R$ 1,06 milhão para shows da dupla em oito municípios no Estado.

A contratação mais recente, segundo publicação do diário oficial do Governo do Estado desta quinta-feira (16), é para um show no dia 12 de novembro em Dois Irmãos do Buriti. O cachê será de R$ 140 mil, que é o mesmo valor pago por outros quatro shows realizados de agosto para cá.

Antes disso, para os três shows realizados em junho e julho deste ano, o valor era de R$ 120 mil,  mesmo cachê pago pelos shows ao longo do ano passado, quando a dupla faturou R$ 1,2 milhão por dez eventos bancados com recursos públicos estaduais. 

O valor costuma ser o mesmo para as apresentações, independentemente do tamanho da cidade ou do evento. No dia 11 de outubro, por exemplo, o Governo pagou R$ 140 mil para um show na feira agropecuária de Corumbá. Uma semana antes, o mesmo valor foi repassado para um show em uma cavalgada no distrito de Arapuá, em Três Lagoas. 

Até mesmo para se apresentar na Festa da Rapadura, no pequeno distrito de Furnas do Dionísio, em 9 agosto do ano passado, o Governo pagou valor integral, de R$ 120 mil. 

O auge da dupla ocorreu ainda em 2008, quando fez sucesso em praticamente todo o País. Mais de dez anos depois, porém, parece que os cantores ainda são os prediletos em algumas localidades. Prova disso é que o Estado pagou R$ 120 mil para que se apresentassem em 14 de dezembro do ano passado em Juti. 

Menos de seis meses depois, pagou mais R$ 120 para que o casal fizesse novo show em uma festa junina, no dia 2 de junho, na mesma cidade localizada às margens da BR-163, no sul do Estado. 

Dias depois, em 8 de junho, os cantores também foram a atração principal em outra festa junina, desta vez em Deodápolis. Se o contrato foi resultado da reivindicação de fãs é impossível saber. Porém, os cantores haviam se apresentado na mesma cidade em março do ano anterior, conforme evidenciam extratos publicados no diário oficial do governo de Mato Grosso do Sul. 

Mas, a dupla não vive somente de shows bancados por recursos públicos do Governo de Mato Grosso do Sul. Na agenda de outubro, por exemplo, também fez apresentações no interior do Estado de São Paulo e de Goiás, além dos eventos em Corumbá, Três Lagoas e no distrito de Nova Casa Verde. O contrato relativo a este último ainda não foi tornado público. 

Em setembro a agenda também foi lotada, com oito apresentações em São Paulo, Minas Gerais, no Ceará e até em um evento fechado em Campo Grande, no 36º aniversário do Sindifiscal. Um dos destaques, porém, foi a apresentação na feira agropecuária de Ponta Porã, patrocinada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. 

Na lista das cem músicas mais tocadas de outubro, a cantora Ana Castela aparece com pelo menos quatro gravações diferentes. Duas delas aparecem na segunda e terceira colocação. Também aparecem os sul-mato-grossenses Luan Santana, três vezes, e a dupla Jads e Jadson, com uma canção.
 

Cidades

Câmara defende Tereza Cristina após rixa contra Eduardo Bolsonaro

Vereadores aprovaram moção de repúdio contra deputado federal nesta quinta-feira (16)

16/10/2025 12h27

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (16), uma moção de repúdio contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em defesa da senadora Tereza Cristina (PP-MS). A iniciativa, proposta pelo vereador Marquinhos Trad (PDT), foi aprovada por 21 votos favoráveis e três contrários, sendo os votos contrários dos vereadores Ana Portela, André Salineiro e Rafael Tavares, todos do Partido Liberal (PL).

A manifestação dos parlamentares ocorre após Eduardo Bolsonaro atacar Tereza Cristina nas redes sociais, em resposta a declarações da ex-ministra da Agricultura publicadas pelo jornal O Globo. Na entrevista, Tereza defendeu que a direita busque “maturidade” e unidade em torno de um nome viável eleitoralmente para disputar a Presidência em 2026, citando Tarcísio de Freitas (SP), Ratinho Júnior (PR) e Michelle Bolsonaro como possíveis candidatos — sem mencionar o filho do ex-presidente.

Irritado, Eduardo reagiu com ironias e insinuações, afirmando que a senadora “atua conforme interesses de grandes grupos econômicos” e que seu conceito de viabilidade política “se ajusta ao interesse pessoal”. Em tom provocativo, o deputado ainda afirmou que “muitos políticos cresceram na esteira da família Bolsonaro”, sugerindo que Tereza teria se beneficiado do apoio do ex-presidente.

As declarações foram vistas como um ataque direto à senadora sul-mato-grossense, que atualmente lidera o PP no Senado e é considerada uma figura moderada dentro do campo conservador. O episódio expôs o racha interno do bolsonarismo, que tenta se reorganizar diante da possibilidade de Jair Bolsonaro permanecer inelegível em 2026.

Durante o debate na Câmara, vereadores destacaram o papel de Tereza Cristina na política nacional e criticaram o tom adotado por Eduardo. “Podemos divergir, mas não podemos permitir ataques a quem sempre honrou Mato Grosso do Sul e o Congresso Nacional”, afirmou Marquinhos Trad, autor da moção.

A decisão do Legislativo municipal foi vista como um gesto simbólico de solidariedade à senadora, que mantém influência política em Mato Grosso do Sul e é cogitada para compor uma chapa presidencial no próximo pleito.

Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro reafirma publicamente a intenção de disputar a Presidência da República caso o pai continue inelegível, ampliando as divisões dentro do grupo político que tenta manter vivo o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

