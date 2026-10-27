Inep divulga local de provas do Enem 2026; saiba como conferir

Feira começa nesta quinta e reúne PBR, shows sertanejos e atrações gratuitas até 8 de novembro.
A contagem regressiva para a Expogenética MS 2026 entra na reta final. A terceira edição da feira começa nesta quinta-feira (29), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com programação que reúne música sertaneja, negócios e atrações ligadas ao agronegócio. O principal destaque do primeiro fim de semana será a etapa da Professional Bull Riders (PBR), com montarias em touros de sexta-feira (30) a domingo (1º), reunindo alguns dos principais competidores do circuito brasileiro.
A competição chega à Capital em um momento decisivo da temporada 2027 da PBR Brazil. O sul-mato-grossense Cléber Henrique Marques, de Cassilândia, lidera o campeonato com 434 pontos, apenas 29,5 à frente do atual campeão brasileiro, João Paulo Velasco, que soma 404,5. A disputa coloca a torcida local diante da possibilidade de acompanhar de perto uma briga pela liderança nacional.
Cléber começou a temporada vencendo as etapas de Uberlândia (MG) e Caldas Novas (GO). Já Velasco chega com aproveitamento de 93%, com 14 paradas em 15 montarias. Outro representante de Mato Grosso do Sul, Warley “Kafé” Oliveira, de Aparecida do Taboado, ocupa a 12ª posição e também estará na disputa.
A etapa da PBR é uma das atrações que conectam a feira ao público que busca entretenimento, mas mantém relação direta com a pecuária. Enquanto os leilões e julgamentos movimentam o setor produtivo durante o dia, as montarias levam à arena a disputa esportiva entre peões e touros.
Rodeio e shows abrem a programação
A programação musical começa na sexta-feira (30), com Jads & Jadson, mesma noite da abertura das montarias da PBR. No sábado (31), o público poderá acompanhar o rodeio e o show de Leonardo. No domingo (1º), a arena recebe Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.
A programação continua na semana seguinte. Na sexta-feira (6 de novembro), estão previstos shows de Japa NK e Felipe e Rodrigo. No sábado (7), as atrações serão Mari Fernandez e CountryBeat.
A entrada no Parque de Exposições será gratuita durante todos os dias, assim como o acesso ao setor Arena. Os setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada têm ingressos vendidos separadamente pelo site da Q2 Ingressos.
Feira
Além do entretenimento, a Expogenética mantém o foco na genética bovina e nos negócios ligados à pecuária. A programação inclui aproximadamente 25 leilões, exposição e julgamento de animais, shopping de animais, provas equestres, palestras e rodada de negócios.
A organização projeta movimentar mais de R$ 200 milhões nesta edição, considerando leilões e outras operações comerciais, como compra de máquinas e equipamentos, consórcios e serviços. A expectativa é manter ou superar o público de cerca de 140 mil pessoas registrado no ano passado.
Em entrevista ao Correio do Estado durante o lançamento da feira, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, destacou que a programação busca aproximar empresas e produtores de um público mais amplo.
“É uma vitrine para o empreendedor também. É uma forma de fazer o negócio dele ser visto e transformar isso em resultado”, afirmou Paulo Matos, ao falar sobre a presença de empresas de diferentes segmentos na exposição.
A proposta é reunir em um mesmo espaço atividades técnicas, oportunidades comerciais e atrações para quem não trabalha diretamente com a pecuária. A feira também terá a tradicional Queima do Alho, atividades culturais e ações de inclusão.
Confira a programação
Quinta-feira (29 de outubro)
10h às 14h — Palestras da XP Investimentos, com o tema “Do Campo ao Patrimônio”.
17h — Apresentação Genética Aditiva 7P Agro.
19h — Leilões Genética Aditiva 7P Agro e Corte Virtual Leiloboi.
Sexta-feira (30 de outubro)
20h — Rodeio da PBR.
Show — Jads & Jadson.
Sábado (31 de outubro)
12h — Leilão Beneficente Rodeio Fest Inclusivo.
19h — Solenidade de abertura.
20h — Rodeio da PBR.
Show — Leonardo.
Domingo (1º de novembro)
9h — Leilão Matrizes Kito.
Queima do Alho.
20h — Rodeio da PBR.
Shows — Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.
Segunda-feira (2 de novembro)
19h — Leilões Embriões Nelore Cachoeirão e MEAB e Fazenda Modelo.
Terça-feira (3 de novembro)
8h às 9h — Palestra de Ary Raghiane Neto, sobre temas jurídicos.
10h às 11h — Palestra da Energisa.
15h — Palestra de Renato Galindo, sobre produção de carne.
Quarta-feira (4 de novembro)
7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.
16h às 18h — Palestra de Clarissa Viana, sobre tributação.
17h — Motociclismo Custom Day.
18h30 — Leilão Virtual Genética de Corte MS.
Evento de equinos na pista de julgamento.
Quinta-feira (5 de novembro)
7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.
Evento de equinos na pista de julgamento.
Sexta-feira (6 de novembro)
7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.
8h às 12h — Palestra de Aurélio Rocha, sobre negócios.
14h às 15h — Palestra da Energisa, com o tema Cuidado Ativo.
16h às 17h — Palestra de Milton Junior, sobre endividamento e sucessão familiar.
19h30 — Apresentação de touros de Porto Murtinho.
Shows — Japa NK e Felipe e Rodrigo.
Sábado (7 de novembro)
8h às 9h — Palestra do Senar.
14h às 15h — Palestra do Sebrae.
18h30 — Leilão Virtual Corte Nelore MS.
Shows — Mari Fernandez e CountryBeat.
Domingo (8 de novembro)
12h — Leilão Segundo QM da Expogenética MS.
Serviço
Expogenética MS 2026
Quando: de 29 de outubro a 8 de novembro.
Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande.
Entrada no parque e setor Arena: gratuita.
Ingressos pagos: setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada, pelo site da Q2 Ingressos.