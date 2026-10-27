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Inep divulga local de provas do Enem 2026; saiba como conferir

Cartão de Confirmação de Inscrição está na Página do Participante

Agência Brasil

27/10/2026 - 22h00
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Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem conferir os locais onde farão as prova nos domingos 8 e 15 de novembro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta terça-feira (27), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem com a informação.

Consulta

Para acessar o documento, basta o inscrito acessar a Página do Participante. É preciso usar a senha da plataforma Gov.br.

Além da informação sobre os locais de prova, o Cartão de Confirmação traz o número de inscrição, a data e o horário. Caso o inscrito tenha direito a atendimento especializado ou ao tratamento pelo nome social autorizado pelo Inep, os dados também estarão registrados.

O Inep avisa que não é obrigatório levar o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias de aplicação do Enem, mas recomenda levá-lo para evitar erros.

Dois dias de provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde, nas 27 unidades da federação.

De acordo com o edital desta edição, o primeiro dia do Enem terá duração de cinco horas e 30 minutos. Neste dia, os candidatos farão a redação e os exames de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação), códigos e suas tecnologias e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e suas tecnologias.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

O Enem é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que tenham convênio com o Inep.

Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para os candidatos a partir dos 18 anos.

Pela primeira vez, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

alerta

Criminosos se passam por juízes e desembargadores para aplicar golpes em MS

TJMS alerta que golpistas usam dados reais de processos para enganar vítimas e orienta sobre medidas que devem ser tomadas para evitar cair no estelionato

27/10/2026 18h42

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Tribunal de Justiça orienta que população não forneça informações por telefone ou WhatsApp

Tribunal de Justiça orienta que população não forneça informações por telefone ou WhatsApp Foto: Arquivo / TJMS

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alerta a população sobre uma tentativa de golpe que tem sido aplicada no Estado, envolvendo pessoas que se apresentam falsamente como juiz ou desembargador para solicitar pagamentos indevidos.

Os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de contato telefônico ou mensagens no WhatsApp, onde solocitam transferência de dinheiro para suposta liberação de valores referentes a processos judiciais ou a realização de serviços ao magistrado.

Para dar credibilidade, os golpes geralmente seguem um padrão comum, onde os criminosos usam dados reais de processos, nomes de magistrados e advogados, fotos, timbres oficiais e até comprovantes bancários falsificados.

A orientação é para que a população redobre a atenção caso receba alguma ligação ou mensagem nesse sentido, e não realize nenhum tipo de transferência de valores ou pagamento de taxas e custas.

Juízes e desembargadores não entram em contato com as partes para solicitar depósitos ou pagamentos. Toda a atuação ocorre dentro do processo, por meio dos autos, das decisões judiciais e dos canais oficiais do Poder Judiciário.

A orientação do TJMS é para que, caso receba esse tipo de contato, a população entre em contato diretamente com o cartório judicial onde tramita o seu processo ou procure pessoalmenrte o advogado para se certificar das informações. 

Também é orientado que a pessoa não clique em nenhum link enviado e faça o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil para a devida apuração do caso.

Falso advogado

A fraude do falso magistrado é um desdobramento do chamado “golpe do falso advogado”, no qual criminosos também usam informações reais de processos judiciais para tornar a abordagem convincente. 

Neste golpe, um estelionatário entra em contato com pessoas que têm processos em andamento na Justiça, se passando pelos advogados ou funcionários dos escritórios contratados por elas.

Geralmente são processos de pessoas que devem receber indenizações e que não tramitam em segredo de Justiça. As quadrilhas descobrem o suficiente para enganar a vítima.

Nesta prática criminosa, os golpistas usam as informações para persuadir a vítima a fornecer dados pessoais, como chaves de acesso ao PIX, senhas, informações de contas bancárias ou fazer transferências bancárias.

Embora o envio de mensagens de um número desconhecido pareça suspeito, os fraudadores usam fotos dos profissionais ou das logomarcas dos escritórios de advocacia para enganar as vítimas.

Os criminosos também forjam documentos do Tribunal de Justiça e utilizam termos difíceis, para as vítimas não entenderem do que está acontecendo com o processo, afirmando que só falta o depósito para a liberação da indenização.

A principal orientação é a mesma do TJMS, ou seja, caso receba contato de alguém se passando pelo advogado, não passe informações via mensagens ou telefone e entre em contato com seu advogado ou no cartório de distribuição do processo.

Caso tenha sido vítima do golpe, procure uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Feira Agropecuária

Expogenética começa nesta quinta com rodeio e shows na programação

Feira começa nesta quinta e reúne PBR, shows sertanejos e atrações gratuitas até 8 de novembro.

27/10/2026 17h50

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Rodeio Professional Bull Ridersm(PBR)

Rodeio Professional Bull Ridersm(PBR) ALBERTO GONZAGA

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A contagem regressiva para a Expogenética MS 2026 entra na reta final. A terceira edição da feira começa nesta quinta-feira (29), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com programação que reúne música sertaneja, negócios e atrações ligadas ao agronegócio. O principal destaque do primeiro fim de semana será a etapa da Professional Bull Riders (PBR), com montarias em touros de sexta-feira (30) a domingo (1º), reunindo alguns dos principais competidores do circuito brasileiro.

A competição chega à Capital em um momento decisivo da temporada 2027 da PBR Brazil. O sul-mato-grossense Cléber Henrique Marques, de Cassilândia, lidera o campeonato com 434 pontos, apenas 29,5 à frente do atual campeão brasileiro, João Paulo Velasco, que soma 404,5. A disputa coloca a torcida local diante da possibilidade de acompanhar de perto uma briga pela liderança nacional.

Cléber começou a temporada vencendo as etapas de Uberlândia (MG) e Caldas Novas (GO). Já Velasco chega com aproveitamento de 93%, com 14 paradas em 15 montarias. Outro representante de Mato Grosso do Sul, Warley “Kafé” Oliveira, de Aparecida do Taboado, ocupa a 12ª posição e também estará na disputa.

A etapa da PBR é uma das atrações que conectam a feira ao público que busca entretenimento, mas mantém relação direta com a pecuária. Enquanto os leilões e julgamentos movimentam o setor produtivo durante o dia, as montarias levam à arena a disputa esportiva entre peões e touros.

Rodeio e shows abrem a programação

A programação musical começa na sexta-feira (30), com Jads & Jadson, mesma noite da abertura das montarias da PBR. No sábado (31), o público poderá acompanhar o rodeio e o show de Leonardo. No domingo (1º), a arena recebe Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.

A programação continua na semana seguinte. Na sexta-feira (6 de novembro), estão previstos shows de Japa NK e Felipe e Rodrigo. No sábado (7), as atrações serão Mari Fernandez e CountryBeat.

A entrada no Parque de Exposições será gratuita durante todos os dias, assim como o acesso ao setor Arena. Os setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada têm ingressos vendidos separadamente pelo site da Q2 Ingressos.

Feira

Além do entretenimento, a Expogenética mantém o foco na genética bovina e nos negócios ligados à pecuária. A programação inclui aproximadamente 25 leilões, exposição e julgamento de animais, shopping de animais, provas equestres, palestras e rodada de negócios.

A organização projeta movimentar mais de R$ 200 milhões nesta edição, considerando leilões e outras operações comerciais, como compra de máquinas e equipamentos, consórcios e serviços. A expectativa é manter ou superar o público de cerca de 140 mil pessoas registrado no ano passado.

Em entrevista ao Correio do Estado durante o lançamento da feira, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, destacou que a programação busca aproximar empresas e produtores de um público mais amplo.

“É uma vitrine para o empreendedor também. É uma forma de fazer o negócio dele ser visto e transformar isso em resultado”, afirmou Paulo Matos, ao falar sobre a presença de empresas de diferentes segmentos na exposição.

A proposta é reunir em um mesmo espaço atividades técnicas, oportunidades comerciais e atrações para quem não trabalha diretamente com a pecuária. A feira também terá a tradicional Queima do Alho, atividades culturais e ações de inclusão.

Confira a programação

Quinta-feira (29 de outubro)

10h às 14h — Palestras da XP Investimentos, com o tema “Do Campo ao Patrimônio”.

17h — Apresentação Genética Aditiva 7P Agro.

19h — Leilões Genética Aditiva 7P Agro e Corte Virtual Leiloboi.

Sexta-feira (30 de outubro)

20h — Rodeio da PBR.

Show — Jads & Jadson.

Sábado (31 de outubro)

12h — Leilão Beneficente Rodeio Fest Inclusivo.

19h — Solenidade de abertura.

20h — Rodeio da PBR.

Show — Leonardo.

Domingo (1º de novembro)

9h — Leilão Matrizes Kito.

Queima do Alho.

20h — Rodeio da PBR.

Shows — Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.

Segunda-feira (2 de novembro)

19h — Leilões Embriões Nelore Cachoeirão e MEAB e Fazenda Modelo.

Terça-feira (3 de novembro)

8h às 9h — Palestra de Ary Raghiane Neto, sobre temas jurídicos.

10h às 11h — Palestra da Energisa.

15h — Palestra de Renato Galindo, sobre produção de carne.

Quarta-feira (4 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

16h às 18h — Palestra de Clarissa Viana, sobre tributação.

17h — Motociclismo Custom Day.

18h30 — Leilão Virtual Genética de Corte MS.

Evento de equinos na pista de julgamento.

Quinta-feira (5 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

Evento de equinos na pista de julgamento.

Sexta-feira (6 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

8h às 12h — Palestra de Aurélio Rocha, sobre negócios.

14h às 15h — Palestra da Energisa, com o tema Cuidado Ativo.

16h às 17h — Palestra de Milton Junior, sobre endividamento e sucessão familiar.

19h30 — Apresentação de touros de Porto Murtinho.

Shows — Japa NK e Felipe e Rodrigo.

Sábado (7 de novembro)

8h às 9h — Palestra do Senar.

14h às 15h — Palestra do Sebrae.

18h30 — Leilão Virtual Corte Nelore MS.

Shows — Mari Fernandez e CountryBeat.

Domingo (8 de novembro)

12h — Leilão Segundo QM da Expogenética MS.

Serviço

Expogenética MS 2026

Quando: de 29 de outubro a 8 de novembro.

Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande.

Entrada no parque e setor Arena: gratuita.

Ingressos pagos: setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada, pelo site da Q2 Ingressos.

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