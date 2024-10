Inmet emite alerta de tempestades para mais de 40 cidades de MS

Tempestade atinge regiões isoladas de Mato Grosso do Sul nesta semana - Álvaro Rezende / Correio do Estado

Apesar de um final de semana mais fresco e preguiçoso, com tempo fechado e chuvas isoladas em diversas regiões do estado, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) iniciou a semana emitindo um novo alerta amarelo de chuvas intensas para Campo Grande e mais 40 cidades do estado nas próximas 24 horas.

De acordo com o comunicado, as chuvas podem ocorrer entre 20 e 30 milímetros ou até 50 mm em regiões isoladas do estado. Apesar de serem valores baixos, há possibilidade de corte de energia elétrica e alagamentos.

Conforme o aviso do Inmet, as cidades em alerta são: Água Clara; Alcinópolis; Anastácio; Anaurilândia; Aparecida do Taboado; Aquidauana; Bandeirantes; Bataguassu; Bodoquena; Brasilândia; Camapuã; Campo Grande; Cassilândia; Chapadão do Sul; Corguinho; Corumbá; Costa Rica; Coxim; Dois Irmãos do Buriti; Figueirão; Inocência; Jaraguari.

Outras cidades que estão na rota das tempestades são: Ladário; Miranda; Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina; Paraíso das Águas; Paranaíba; Pedro Gomes; Porto Murtinho; Ribas do Rio Pardo; Rio Negro; Rio Verde de Mato Grosso; Rochedo; Santa Rita do Pardo; São Gabriel do Oeste; Selvíria; Sidrolândia; Sonora; Terenos; Três Lagoas.



Como fica o tempo para a semana?

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão do tempo para terça e quarta-feira indica um tempo com sol e variação de nebulosidade em diversas regiões do estado.

Ainda de acordo com dados meteorológicos, há também a possibilidade de pancadas de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec, essa situação ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada à presença de ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados deverá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Já para quinta-feira (24), uma nova frente fria se aproxima do estado, associada a um ciclone extratropical vindo do sul do país, o que pode indicar acumulados de chuvas significativos nas regiões centro-leste e nordeste.

Essa probabilidade se mantém entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25). Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, deverá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

