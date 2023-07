Inscrições no Fies terminam nesta sexta-feira

ESTRAGO MAIS VELHO

Cerca de 60% do serviço está executado e próximas etapas ainda devem bloquear por completo o trânsito do local por cerca de 30 dias

Estrago "mais velho" de 2023, obras devem estourar o prazo previsto de execução do serviço Marcelo Victor/ Correio do Estado

Sendo o "estrago mais velho" de 2023, as obras do Lago do Amor estão perto do fim do prazo contratual para execução dos serviços que, iniciados ainda em março, deveriam ser entregues já nesse dia 31 de julho, mas encontram-se longe do fim.

Conforme observado no canteiro de obras, nem mesmo as alas que devem segurar o aterro - a ser colocado no local para reestruturação do terreno - estão finalizadas.

Em visita ao ponto, a equipe do Correio do Estado constatou que essa etapa propriamente dita deve ser finalizada só semana que vem, enquanto o vertedouro, que deveria ser a solução para os transbordamentos, ainda nem foi iniciado.

Sem um engenheiro responsável presente no momento em que a equipe apurava as obras, o que se fala entre os trabalhadores é que falta mão de obra qualificada para o serviço, com diversos peões abraçando a empreitada, mas desistindo dias depois.

Como de costume outros problemas - por exemplo, a "falta de trégua" da chuva - são listados pelos trabalhadores como algo que atravanca o andamento dos serviços, que não devem ser concluídos em menos de 2 meses.

"Desses três meses que estamos aqui, pode colocar que foram pelo menos 20 dias de chuva. A gente não pode falar que vai ser em três meses, até porque em Campo Grande chove para caramba", frisam.

Próximas etapas

Alas para contenção do aterro só devem ser finalizadas na próxima semana. Foto: M.V

Pelo andamento da obra, além das alas que devem ser finalizadas por volta da próxima quinta-feira (20), ainda deve faltar o aterramento do local, para reedificação de calçadas e da própria pavimentação, dois pontos que, segundo os trabalhadores, precisarão ser completamente retirados e refeitos.

Do porvir, dentro dos próximos 30 dias está previsto o início dos trabalhos com o encanamento que deve atravessar por baixo da Avenida Senador Filinto Muller, o que deve trazer junto o bloqueio total do trecho, atualmente parcialmente interditado.

"Vamos cortar o asfalto para fazer a ligação das caixas com a tubulação que vai ser colocada. Já na próxima semana vamos sondar aqui, porque como tem tubulação de água precisamos saber se o novo cano vai passar por cima ou por baixo, e deve 'morrer' em cima da vazão que já existe", comentam.

Os trabalhadores esclarecem que essa sondagem, num primeiro ponto, vai até meia pista para seguir liberado o acesso, mas que, quando as obras passarem para a mão atualmente liberada para o trânsito de veículos, a previsão é travar o trânsito do local entre 30 e 40 dias.

Relembre o estrago

Importante lembrar que essa cratera do Lago do Amor foi aberta ainda em janeiro, causada pelas chuvas do dia 04, que transformaram ruas em rios, com 92,6 mm registradas em seis horas seguidas de precipitação nessa ocasião.

Tanto essa obra quanto a que resolveria o solapamento da Av. José Antônio, tiveram seus processos de contratação emergenciais publicados no dia 24 de março, pelo Diário Oficial de Campo Grande, destacando a CCO como a escolhida para o serviço a ser executado sem licitação.

Conforme detalhado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, da quarta-feira (29 de março), a CCO receberá quase quatro milhões de reais (R$ 3.880.427,10) pelas obras do Lago do Amor, para recomposição estrutural do aterro; instalação de vertedouro; o muro de contenção e seu complementos.

Em meio a burocracias com as notas de serviço emitidas pela Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a obra inclusive chegou a ter seu início adiado.

Mais recente, ainda em 21 de junho, o engenheiro da prefeitura responsável pelo andamento das obras já apontava que o serviço deve ter o prazo prorrogado em até três meses, ficando para o último trimestre de 2023.

Importante destacar que a equipe do Correio do Estado entrou em contato com a Sisep, através da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para que certos pontos fossem detalhados, como:

Por quanto tempo mais será prolongada essa obra do Lago do Amor? Se novos valores serão empenhados nessa prorrogação? E Como/ em quantas vezes/ e em quais datas, se deu o repasse da verba para a CCO?

Entretanto, até o fechamento deste material, a prefeitura e Sisep não encaminharam posição com retorno.

