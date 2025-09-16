Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Itaipu repassa R$ 5,4 milhões para construção de centros culturais em aldeias de MS

Comunidades indígenas da região do Conesul serão contempladas com espaços de celebração das heranças culturais dos povos originários

Laura Brasil

16/09/2025 - 17h23
Continue lendo...

A Itaipu Binacional iniciou o repasse de R$5,4 milhões de recursos para a construção de centros culturais indígenas em aldeias de Mato Grosso do Sul. Serão contempladas comunidades de nove municípios do Estado.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou que os centros serão espaços de celebração das heranças culturais das comunidades e que, eventualmente, poderão servir como locais de reuniões e recepção de visitantes nas aldeias.

“As estruturas foram pensadas também para fomentar o empreendedorismo e o turismo sustentável nessas comunidades indígenas. Será possível o fortalecimento da economia criativa, ampliando a oferta de produtos e serviços relacionados à cultura indígena, gerando também renda para essas comunidades”, destacou.

Os centros culturais serão compostos por dez pavilhões de alvenaria, com 120 m² cada. A iniciativa faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS) e a Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Divulgação Itaipu Binacional

Os espaços serão construídos com tecnologias ambientais que garantam eficiência energética e baixo impacto ambiental.

A execução ficará sob responsabilidade do IDS, que fará a contratação da mão de obra e o acompanhamento dos projetos. Atendendo a pedido das comunidades contempladas, será dada preferência à contratação de indígenas.

Os centros culturais serão construídos nos seguintes municípios:

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Caarapó
  • Dourados
  • Laguna Carapã
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Tacuru

Outros investimentos

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos indígenas da região sul do Estado, a Binacional assinou, em novembro do ano passado, um convênio para a implementação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água em 18 aldeias localizadas na área de atuação da empresa.

O investimento foi realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), e com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Foram destinados R$ 60 milhões ao projeto, sendo R$ 45 milhões da Itaipu e R$ 15 milhões da Sanesul.

A iniciativa garantirá acesso à água potável para aproximadamente 35 mil indígenas da etnia Guarani Kaiowá.

Além disso, cerca de 41 mil indígenas da mesma etnia também serão beneficiados indiretamente com a elaboração de projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento de água, em um momento em que enfrentam extrema vulnerabilidade hídrica.

Gigante Adormecido

Tatu-canastra intriga especialistas com comportamento inédito

No Pantanal sul-mato-grossense, o animal permaneceu por 12 dias na toca, sem qualquer indício de atividade, o que levanta novas questões para a pesquisadores da espécie

16/09/2025 16h33

Compartilhar
O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg Divulgação ICAS

Continue Lendo...

O comportamento, nunca antes registrado em um tatu-canastra (Priodontes maximus) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, surpreendeu especialistas após o animal permanecer inativo por 12 dias na toca, levantando vários questionamentos.

A pesquisa do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), liderada pelo biólogo Gabriel Massocato, acompanhou o indivíduo por meio de monitoramento de câmeras e flagrou a inatividade do animal, que não saiu da toca.

Em conversa com o Correio do Estado, o pesquisador contou que o tatu vem sendo monitorado através de armadilhas fotográficas há um ano e meio, na região da Nhecolândia, na fazenda Baía das Pedras, no município de Aquidauana.

O período em que o animal, conhecido como “engenheiro da floresta”, se recolheu na toca ocorreu em novembro de 2024, em uma época em que o Pantanal não estava registrando temperaturas extremas.

Segundo o pesquisador, as noites variaram entre 28 °C e 23 °C, o que chamou a atenção dos especialistas e levantou questões relacionadas ao metabolismo do animal.

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgDivulgação ICAS

Inatividade

Apesar da possibilidade de uma toca possuir mais de uma passagem, a hipótese dele ter deixado o local por outra foi descartada, já que as câmeras instaladas na região teriam capturado uma eventual saída.

O pesquisador, que estuda a espécie há 15 anos, até então não havia se deparado com um período tão longo de reclusão. Diferentemente de espécies que diminuem o batimento cardíaco entrando em estado de hibernação ou torpor, isso não ocorre com tatus.

Observações

Existem registros de dois outros casos, na Amazônia, em que o animal permaneceu de 17 a 30 dias na toca. No entanto, Gabriel pontuou que, nessas situações, havia certa atividade do animal dentro da toca.

“Seja ele tentando sair, colocando o focinho para fora... então, ele estava ativo de alguma forma.”

Ao contrário do ineditismo encontrado no Pantanal sul-mato-grossense, em que o animal não esboçou atividade alguma.

“Como a gente sabe disso? Temos uma armadilha fotográfica em frente à toca. Não vimos, em momento nenhum, o animal saindo. Não observamos nenhuma outra toca ou túnel de fuga ao redor. Não tem, não existe. Então, o animal estava de fato dentro da toca.”

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgPesquisador do Icas Gabriel Massocato, instalando a armadilha fotográfica

Uso de tecnologia

Os tatus-canastra monitorados pelo ICAS e que passaram por captura recebem um GPS e um pequeno transmissor com um componente chamado acelerômetro, que funciona como um relógio de pulso capaz de registrar movimentos.

No caso do acelerômetro, o monitoramento é feito 24 horas por dia e, a cada 10 minutos, ele registra o movimento do animal. O tatu que ficou inativo por 12 dias ainda não passou por captura, mas deu um novo “norte” para as linhas de pesquisa sobre mudanças de hábitos e adaptação da espécie.

Linhas de pesquisa

O acelerômetro instalado em outros indivíduos da espécie já havia demonstrado movimentação quase nula em determinados períodos.

“Então, a gente deduz que esse animal, durante os 12 dias em que ficou dentro da toca, estava inativo: não se movimentava e não se alimentava.”

Para o pesquisador, uma das teorias levantadas é a da conservação de energia, já que se trata de um animal de metabolismo peculiar, que difere de outros mamíferos.

Isso ocorre por dois fatores: a baixa temperatura corpórea, em torno de 32 °C, e a alimentação baseada em formigas e cupins, que não representa uma dieta rica em proteínas, resultando em metabolismo reduzido.

“Como o metabolismo dele é reduzido e, com a temperatura [corpórea] mais baixa, tudo o que ele pode fazer para conservar energia e não perder, ele vai tentar.”

No caso do canastra, a toca possui cerca de 1,5 metro de profundidade e pode chegar a 4 metros de extensão, construída sob áreas florestadas que mantêm temperatura amena de aproximadamente 24 °C.

“Tudo isso são adaptações ecológicas e de sobrevivência que o animal adquiriu ao longo de milhares de anos para manter energia e sobreviver.”

Em média, a espécie passa 17 horas por dia dentro da toca. Alguns indivíduos podem ficar de duas a três noites sem sair, especialmente no inverno, quando as temperaturas são mais baixas. O registro desse animal permanecer recluso em uma situação distinta foi visto pela equipe como um comportamento surpreendente.

“Isso mostra o quanto a espécie tem uma estratégia fisiológica, ecológica e comportamental diferente, tudo para conservar energia. Também nos instiga a querer desenvolver outros trabalhos para entender melhor o metabolismo do animal. Como a temperatura corporal afeta ou pode servir de modelo para adaptações climáticas.”

Próximos passos

Os próximos passos incluem o alinhamento com outros pesquisadores que utilizam um modelo de tecnologia capaz de medir o metabolismo de diferentes espécies.

Segundo Gabriel, entender o uso desse aparelho deve dar à pesquisa do ICAS um avanço ainda maior na compreensão do metabolismo. Para isso, será necessário adaptar o dispositivo às necessidades específicas do tatu-canastra.

“Estamos curiosos para entender: por que será que ele permanece tantos dias sem sair e fica inativo na toca? O animal não tem necessidade de se alimentar? É tudo para conservar energia? Essa curiosidade também nos provoca a querer dar outro passo e compreender melhor as questões fisiológicas.”

Acidente

Médico de SP morre após queda de avião no Pantanal em MS

O piloto já estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (16) quando a aeronave desapareceu do radar próximo a Coxim

16/09/2025 16h00

Compartilhar
A morte foi confirmada quando a polícia localizou os destroços do avião

A morte foi confirmada quando a polícia localizou os destroços do avião Divulgação

Continue Lendo...

O médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu após o avião pilotado por ele caiu em uma fazenda em Coxim, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A aeronave decolou por volta das 06h39 desta terça-feira (16) de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis D’Oeste (MT), com previsão de pouso às 7h50, de acordo com um site de monitoramento de voos. A queda ocorreu por volta de uma hora após a decolagem, já em solo pantaneiro. 

Ramiro pilotava um monomotor Cessna P210 de prefixo PS-FDW, fabricado em 1980, que estava registrado no nome do piloto e estava certificado de forma regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas e partiram de Campo Grande para realizar as buscas pelo piloto após a família constatar o desaparecimento de Ramiro quando a aeronave não chegou ao seu destino. 

Após localizarem destroços do avião no local do acidente, a morte do médico foi confirmada. 

De acordo com o site RP10, de Araçatuba, a Polícia Civil está no caso investigando as causas do acidente. Ramiro era conhecido na região de Araçatuba por sua atuação como ortopedista e pecuarista.

Ele mantinha atividades profissionais nas duas áreas, como médico e administrador de propriedades rurais. 

Trajeto

Ramiro manteve contato com outro piloto durante o vôo e relatou dificuldades devido ao mau tempo. O último registro do avião foi sobre a área da Fazenda Paraíso, no Pantanal, local onde o contato foi perdido. 

O Centro de Controle da Área Amazônica (ACC Amazônia), ligado ao Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo da Amazônia (CRCEA-AM) confirmou pela manhã o desaparecimento da aeronave no radar e acionou as equipes da Base Aérea de Campo Grande. 

