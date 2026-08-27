Jetta, Etios e Saveiro estão disponíveis no leilão do Detran-MS

O Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza três novos leilões online de veículos apreendidos e recolhidos no Estado. Ao todo, são 145 lotes, entre veículos conservados para circulação, sucatas aproveitáveis para desmanche e sucatas inservíveis para reciclagem.
Ao todo, 103 veículos para circulação serão leiloados, sendo 88 motocicletas e 15 automóveis. O certame é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Entre os carros disponíveis estão modelos como Hyundai Tucson, Volkswagen Jetta, Toyota Etios, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Fox, Fiat Uno, Volkswagen Gol, Renault Clio, além de motocicletas Honda CG, Honda CB 300R, Honda CG 160 e Yamaha Factor.
Já o leilão de sucata aproveitável conta com 41 lotes e é destinado a empresas credenciadas para desmontagem.
O certame de sucata inservível reúne um lote com 67 veículos e aproximadamente 8,3 toneladas de material ferroso, destinado a empresas credenciadas nos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem.
Os valores de lance inicial dos lotes variam de acordo com o veículo e suas condições, conforme detalhado no edital.
Os lances podem ser realizados remotamente a partir desta quinta-feira (27), com encerramento previsto para 10 de setembro, às 15h, no horário de Brasília.
A visitação dos lotes acontece nos dias 8 e 9 de setembro, das 9h às 11h e das 13h às 17h, nos pátios da PMAX em Campo Grande e Dourados. Os editais completos, com a relação dos veículos, valores mínimos e regras de participação, estão disponíveis nos sites do Detran-MS e da Marca Leilões.