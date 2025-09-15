Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Justiça manda acusados de envolvimento com jogo do bicho de volta à prisão

Desembargador considerou que risco de reiteração delitiva e de confronto violento entre facções rivais justificam a prisão preventiva

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/09/2025 - 17h30
A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que três acusados de exploração ilegal do jogo do bicho retornem à prisão, por risco de confronto entre facções rivais pelo controle da jogatina e por reiteração delitiva. 

Conforme a decisão, publicada no Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira (15), a prisão preventiva foi determinada para Julio Cezar Ferreira dos Santos, Diego Souza Nunes e Edilson Rodrigues Ferreira, denunciados por integrar organização criminosa armada e explorar ilegalmente o jogo do bicho.

Eles foram presos no âmbito da Operação Successione, deflagrada pelo MPMS para apurar suposta guerra pelo domínio do jogo do bicho em Campo Grande, em dezembro de 2023, mas tiveram a prisão revogada pela juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna da 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

O Ministério Público Estadual (MPMS) recorreu, pedindo o restabelecimento da segregação cautelar.

Conforme o MPMS, a prisão é necessária para "a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal", considerando a periculosidade dos réus.

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Jonas Hass Silva Júnior, afirmou que a prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, relacionadas à atuação em organização criminosa armada dedicada a roubos, exploração de jogos de azar e corrupção, "o que revela periculosidade acentuada".

"A liberdade dos recorridos representa risco de reiteração delitiva e de agravamento de conflitos violentos entre facções rivais, em razão da disputa pelo controle do jogo do bicho na Capital, circunstância que evidencia ameaça à ordem pública", disse o magistrado.

O desembargador acrescenta que jurisprudência do TJMS e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu, em habeas corpus anteriores, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos mesmos acusados e que não houve alteração de fatos relevantes que justifique decisão em sentido contrário.

"A proximidade da prolação da sentença, somada à reabertura de instrução criminal em razão da juntada de novos documentos, reforça a necessidade da custódia cautelar também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal em eventual condenação", disse, na decisão.

Dessa forma, ele afirmou que subsistem os motivos que ensejaram a prisão.

"A gravidade concreta e a periculosidade dos acusados integrantes de organização criminosa armada justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A persistência do risco de reiteração delitiva e de confronto entre facções rivais reforça a necessidade da segregação cautelar", disse o relator.

Os juízes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, nos termos e no voto do relator, deram provimento ao recurso.

Operação Successione

No dia 5 de dezembro de 2023, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Successione para o cumprimento de dez mandados de prisão temporária e de 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã.

Dentre os alvos estava o deputado estadual Neno Razuk (PL). Na ocasião, ele negou participação com a jogatina.

A investigação do Gaeco, que contou com a participação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, revelou a atuação de uma organização criminosa responsável por diversos roubos praticados mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho local.

As investigações constataram que a organização criminosa tinha grave penetração nos órgãos de segurança pública e contava com policiais para o desempenho de suas atividades, revelando-se, portanto, dotada de especial periculosidade.

 

 

 

 

Relações Internacionais

Consulado dos EUA em São Paulo, que abrange MS, tem novo cônsul-geral

Kevin Murakami tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado, e já atuou na área de segurança e político-econômica

15/09/2025 16h58

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo Divulgação

O Consultado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo (SP), que tem atuação territorial sobre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, tem um novo cônsul-geral. 

Trata-se do diplomata Kevin Murakami, que tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado dos EUA, sendo quase metade deles na América Latina. 

Murakami assumiu o cargo de cônsul-geral de SP na terça-feira, 9 de setembro. Ele substitui Richard Glenn, que deixou o posto em junho último. 

Murakami chega ao Brasil depois de servir ao serviço diplomático na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia. No País vizinho da América do Sul, ele atuou como Diretor da Seção de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL), com um orçamento de US$1 bilhão em programas de segurança.

Antes de atuar na Colômbia, o novo cônsul dos EUA em São Paulo teve experiências no México e no Brasil. No México, foi conselheiro econômico da Embaixada dos Estados Unidos naquele país e, no Brasil, atuou na seção político-econômica do Consulado do Rio de Janeiro (RJ).

Sua carreira inclui ainda passagens por Paquistão e Iraque, além de outros cargos em Washington.

O cônsul-geral, que fala inglês, espanhol, português, russo e japonês, é formado em Relações Internacionais pela Universidade da Califórnia e possui mestrados em Diplomacia pela Universidade de Georgetown e em Segurança Estratégica Nacional pela Escola Nacional de Guerra.

Será que vem?

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Mesmo com o alerta para tempestade na metade oeste do Estado, a tendência ainda é de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar

15/09/2025 16h45

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo potencial para tempestades em 48 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido a partir da meia noite de terça-feira (16) até às 10 horas da manhã do mesmo dia. 

A condição deve trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia nas cidades nas regiões sudoeste, centro norte e dos pantanais, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. 

O órgão recomenda alguns cuidados devido à condição meteorológica, como não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Estão em alerta os seguintes municípios de Mato Grosso do Sul: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracajú
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Rio Brilhante
  • Rochedo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

As chuvas são consequência do aquecimento acentuado durante o dia, que contribui para a ocorrência de tempestade especialmente nas regiões sudoeste, sul e oeste do Estado, mas não são descartadas pancadas nas demais regiões. 

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horasFonte: Inmet

Altas temperaturas

No último domingo, Mato Grosso do Sul dominou o ranking nacional de altas temperaturas, com Aquidauana conquistando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil, com 40.8°C e umidade relativa do ar chegando a 12%. Entre as 10 cidades mais quentes, também apareceram na lista Porto Murtinho (40,4°C), Coxim (40,2°C) e Miranda (39,8°C). 

Já nesta segunda-feira, dois municípios de MS estavam entre os quatro mais quentes do País: Água Clara ficou em segundo lugar, registrando 40,1°C até às 15 horas de hoje, juntamente com Aquidauana, que chegou a 39,7°C, ficando em quarto lugar. 

Costa Rica também apareceu na lista entre os municípios com menor umidade relativa do ar, chegando a 11%, valor considerado de alto risco para a saúde, já que o indicado aceitável é acima de 60%. 

Tendência Meteorológica

Até quinta-feira, a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. 

O tempo continua seco e quente, com máximas que podem chegar a 42°C em algumas regiões, juntamente com a baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 10%. A junção dessas condições torna o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

As menores mínimas previstas no Estado são esperadas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, podendo chegar a 20°C. 

Pontualmente, podem acontecer rajadas de vento superior a 60 km/h, mas a média deve variar entre 40 e 60 km/h. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 37°C. 
 

