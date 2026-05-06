Ladrão furta caminhonete durante Santos e Recoleta e morre em confronto

Registrado na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, um furto de caminhonete que aconteceu durante o jogo entre Santos e Recoleta na cidade de Pedro Juan Caballero (PJC) terminou com o acusado morto em confronto na noite de ontem (05).
A ação foi registrada por agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que tenta desarticular uma quadrilha especializada no furto desses tipos de veículos, inclusive, com outra caminhonete recuparada ontem recheada com carregamento de 1,6 tonelada de substâncias entorpecentes.
Nesse caso envolvendo o jogo pela Copa Sul-Americana, disputado Estádio Monumental Rio Parapiti, no Bairro Guarani, o dono da caminhonete em questão seria um agricultor de 37 anos, morador de Campo Grande.
Com a presença de Neymar em campo e pressionado a conquistar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Santos enfrentou o Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Rio Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã, mas o jogo acabou empatado com um gol para cada lado.
Entenda
Distante aproximadamente 314 quilômetros da Capital, o torcedor foi até o Paraguai acompanhar o jogo entre o Deportivo Recoleta e Santos pela Copa Conmebol Sudamericana, porém não encontrou seu veículo assim que saiu do estádio.
Autoridades ligadas à segurança pública tanto do Brasil quanto do Paraguai foram acionadas, com barreiras montadas por policiais do Departamento de Operações de Fronteira para tentar frear o ladrão no distrito de Sanga Puitã.
Conforme repassado pelo DOF, a fuga aconteceu em trecho da rodovia MS-165, conhecida como a "Linha Internacional", com cerca de 40 quilômetros de acompanhamento tático.
Ali, o acusado pelo furto tentou até mesmo jogar o veículo contra os militares, como apurado pelo portal local Ponta Porã News, fugindo em seguida rumo à cidade de Aral Moreira, uma perseguição que registrou inclusive disparos.
Munido de uma pistola calibre 9 milímetros, foi apontado que o acusado atirou contra os policiais, que revidaram. Junto do indivíduo os agentes localizaram e apreenderam: uma pistola, um decodificador e um bloqueador de sinal.
Apontado com diversas passagens por roubos no Paraguai, o acusado teria deixado o sistema prisional paraguaio em 2025. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A caminhonete pôde ser recuparada para ser devolvida ao respectivo dono.