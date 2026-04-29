Polícia quebra mais uma quadrilha especializada em furto de caminhonete

Casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha. - Reprodução/SIG-Dourados

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Através do trabalho do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, em conjunto com as delegacias de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e regionais do interior do Estado, uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes em Mato Grosso do Sul teve um de seus “braços” desarticulado nesta semana com a prisão de um casal responsável pelo suporte operacional da quadrilha preso em flagrante.

Imagens divulgadas pelo SIG de Dourados mostram a ação da quadrilha, flagrada por câmeras de circuito de monitoramento, por volta de 20h25 no último domingo (26), e os veículos usados pela quadrilha para furtar caminhonetes no interior do Mato Grosso do Sul.

“Os crimes, que vinham sendo registrados em diferentes municípios da região sul, geraram preocupação entre produtores rurais e a população. As investigações apontaram que os veículos mais visados eram caminhonetes de um modelo específico amplamente utilizado no campo, cuja vulnerabilidade técnica vinha sendo explorada por grupos criminosos”, cita a PCMS em nota.

Fruto dessa apuração conjunta, o trabalho de inteligência e investigação policial com grande empenho tecnológico, segundo a corporação, pôde identificar o veículo supostamente usado em apoio aos furtos das caminhonetes.

Na segunda-feira (27) foi feita abordagem à um homem em um desses veículos de passeio na saída de um dos imóveis investigados em Dourados, preso junto de uma mulher localizada em diligências simultâneas no mesmo local.

Foram apreendidos diversos objetos que segundo a Polícia Civil estão ligados à investigação, o que inclui itens que ainda devem passar por perícia e podem contribuir para o avanço das apurações além da identificação dos demais envolvidos.

Quadrilhas especializadas

Investigados por uma ação estruturada, que incluía a divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa, o grupo era organizado entre os executores dos furtos e aqueles que ficaram na coordenação dos atos criminosos e os voltados para apoio logístico.

Como bem esclarece a Polícia Civil, o casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha.

Também cabe lembrar que esses furtos de caminhonetes são uma prática comum entre os criminosos, como a quadrilha especializada em furto de Hilux desarticulada em fevereiro deste ano na Capital. Esses veículos costumam ainda ser objetos de clonagem e adulteração das características originais para inclusive serem empregados a serviço do tráfico de drogas.

Nesse caso também a ação dos criminosos foi captada em vídeo, graças às imagens registradas por câmeras de circuito de monitoramento. O grupo de Campo Grande passou a ser procurado após o registro de três furtos em um intervalo de cinco dias na Capital, todos na região urbana da Cidade Morena.

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