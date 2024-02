Leilão do Detran tem lance inicial de R$ 3,2 mil para moto e de R$ 6,1 mil para carro

Está aberto até às 14h do dia 23 de fevereiro o leilão do Detran-MS de sucatas inservíveis e aproveitáveis e veículos de circulação, apreendidos em 16 municípios do Estado, que estão no pátio da Autotran em Dourados.

Estão sendo ofertados 90 lotes de veículos, sendo 11 automóveis, com destaque para o lote 86, um Honda / Fit LX na cor preta do ano 2005, com lance inicial de R$ 6.185,00, e 79 motocicletas, com destaque para o lote 24, uma Honda / CG 160 Fan na cor vermelha do ano 2019, com lance inicial de R$ 3.200,00. Essa categoria do leilão, tem como público alvo qualquer pessoa jurídica ou física de qualquer natureza.

Na modalidade de sucata aproveitável, são oferecidos 37 lotes de veículos sendo 18 automóveis e 95 motocicletas. O público alvo é qualquer pessoa jurídica que reaproveite e revenda as peças dos veículos.

A sucata insersível está sendo oferecida em lote único, com 3 automóveis e 152 motocicletas que juntos tem estimativa de pesarem 16.380 kg de matéria ferroso. A modalidade tem como público alvo pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia ou recicladas que sejam credenciadas no Detran-MS.

O leiloeiro responsável é Bruno Barreto Sanches e o site para dar lances é o www.barretoleiloes.com.br.

A visitação aos lotes acontece nos dias 20, 21 e 22, das 8h às 11h e das 13h30 as 16h30 no pátio da Autotran que fica localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, n°. 51-B no bairro Conjunto Habitacional Izidro Pedroso na cidade de Dourados – MS.

