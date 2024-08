Licitação de R$ 4 milhões busca desafogar trânsito no interior

Ofertando modernidade para a população local, as obras integram um compromisso antigo do Governo do Estado, batizado de "MS Ativo Municipalismo" - Arquivo/Correio do Estado/Valdenir Rezende

Por meio de uma licitação de mais de R$ 4,8 milhões, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul busca "desafogar" o trânsito interno em Maracaju e direcionar o fluxo de veículos da região com obras em uma das principais avenidas locais e na rodovia MS-162, alternativa para quem cruza MS e quer evitar os pedágios da BR-163, por exemplo.

Conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), os valores totais de orçamento para esse projeto giram na casa de R$ 4.808.525,33, licitação essa considerada "crucial" para a infraestrutura municipal.

Distante cerca de 158,8 km da Capital de Mato grosso do Sul, as obras em Maracaju devem atingir interseção da MS-162 (anel rodoviário) trazendo prolongamento da Avenida João Pedro Fernandes.

Prevendo pavimentação e drenagem de águas pluviais no trecho de rodovia, o prolongamento previsto deve estender a tradicional avenida local, João Pedro Fernandes - que ladeia a praça central do município e é característica pelos largos canteiros centrais -, até próximo à entrada da Escola Agrícola de Maracaju.

Melhorias locais

Com aproximadamente 45 mil habitantes, nas palavras do Governo do Estado o prolongamento trará uma melhor mobilidade urbana, isso porque Maracaju está na rota de quem cruza o interior de Mato Grosso do Sul e busca o trânsito mais calmo - e até a falta de pedágios - da rodovia MS-162.

Ofertando modernidade para a população local, as obras integram um compromisso antigo do Governo do Estado, batizado de "MS Ativo Municipalismo", sendo que só Maracaju recebeu cerca de R$ 321 milhões voltados pelo Executivo nos últimos dois anos.

Importante esclarecer que esse valor compreende investimentos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em abastecimento e esgotamento sanitário, bem como de ações de habitação, que somam R$ 2,7 milhões com recursos estaduais (R$ 927 mil) e federais, aponta o Governo em nota.

Ainda segundo o Executivo, através da Agesul, a licitação tem abertura marcada para 16 de setembro de 2024, às 8h30 (pelo horário de MS), com os editais disponíveis tanto no site da Agência de Gestão de Empreendimentos como no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal.

