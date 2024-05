Maio da Diversidade: União disponibiliza imóvel para sediar Casa de Direitos LGBTQIA+ na Capital

Fora do Ar

Com sistema instável e até inoperante por mais de um dia, Sindicato das Lotéricas de Mato Grosso do Sul, convocou assembleia para este sábado (18) que pode definir greve de lotéricos por melhorias no sistema

Descrição da imagem: Proprietária da lotérica segurando cartaz contra o vidro, com os dizeres "estamos sem sistema" / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com o sistema da Caixa Econômica Federal apresentando instabilidade há mais de 60 dias, o que gerou paralisação no serviço de três lotéricas em Campo Grande, levou o Sindicato de Lotéricas de Mato Grosso do Sul a cogitar uma greve no serviço.

O presidente das lotéricas de Mato Grosso do Sul, Ricardo Amado Costa, explicou ao Correio do Estado que o sistema deixou três lotéricas em Campo Grande inoperantes ontem, e nesta sexta-feira (17).

Como a instabilidade no sistema está afetando todo Mato Grosso do Sul, o presidente das Lotéricas, marcou para este sábado (18), uma assembleia com os lotéricos para definir demandas e até uma possível greve.

No estado são 177 lotéricas, sendo que 66 estão em Campo Grande que ficaram sem poder atender os clientes que frequentam o estabelecimento para fazer a "fézinha", pagar boletos, receber salário ou benefícios.

"A Caixa Econômica Federal, é responsável pela tecnologia da rede lotérica, tanto hardware quanto software, e transmissão de dados também, tem apresentado com uma instabilidade absurda e inacreditável, e está fazendo que hora uma loteria, hora outra loteria fique sem operar por vários dias às vezes e em vários momentos do dia. E aí o lotérico, que não tem nada a ver com isso, ele não é responsável pela tecnologia, quem é responsável pela tecnologia, é prejudicado e não pode atender teu cliente, ele é imposto um prejuízo financeiro muito grande", disse Ricardo e completou: "Em Campo Grande, ontem e hoje, três lotéricas estão totalmente paralisadas, são esses três contatos dos empresários que eu te mandei aí em cima, uma na 13 de maio, outra na Calógeras, outra na Avenida Júlio de Castilho, é inaceitável. Então o sindicato está avaliando medidas que podem ser tomadas".

As lotéricas de Campo Grande que ficaram inoperantes são:

Loterias Talismã;

Loterica Praça da Sorte;

Lotérica Trevo Hiroy Ltda;

A proprietária da lotérica Praça da Sorte, localizada na rua 13 de Maio, Adriana Rodrigues, de 47 anos, contou que desde quinta-feira (16), as máquinas estão sem sinal do sistema. Mesmo tendo aberto um chamado no setor responsável da Caixa Econômica, até o momento não houve resposta.

Ainda, na Avenida Julio de Castilho, o mesmo está acontecendo com a lotérica Trevo Hiroy Ltda, conforme relatou o proprietário Paulo Akieda, nada está funcionando, o que tem gerado prejuízo e desconforto com o cliente que costuma realizar operações no local.

Já com o proprietário da lotérica Talismã, que fica na Avenida Calógeras, o serviço só foi restabelecido, em torno de 14h da tarde desta sexta-feira (17), segundo informou o proprietário Paulo Akieda.

As três lotéricas de Campo Grande empregam cerca de doze funcionários, a instabilidade gera apreensão tanto para os proprietários quanto para os funcionários que não podem prestar atendimento ao consumidor que costuma procurar o estabelecimento para diversas transações.

Veja os serviços oferecidos pelas lotéricas

Descrição da imagem: Funcionária da lotérica recebendo o boleto de um cliente / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Apostas em Jogos lotéricos

Recebimento de Contas

Contas de água;

Luz;

Telefone;

Gás;

Boletos bancários;

Faturas de cartão de crédito;

Tributos como IPVA e IPTU;

Pagamento de Benefícios Sociais

Bolsa Família;

Seguro-desemprego;

PIS/PASEP;

Benefícios do INSS;

Empréstimos e Financiamentos

Crédito Pessoal Caixa;

Consórcios;

Financiamento de veículos;

Outros serviços

Recarga de Celular

Consulta a Saldo e Extrato

Serviços de Correspondente Bancário

Saques;

Depósitos em contas da Caixa Econômica Federal e de outros bancos conveniados;

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal e até o fechamento do material não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Assine o Correio do Estado