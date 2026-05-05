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apostilamento de reajuste

Maior obra do pacote do BNDES mal começou e já tem acréscimo de R$ 9 milhões

Ordem de serviço da obra de R$ 276 milhões foi assinada em dezembro e no dia 6 de abril já foi reajustada, conforme publicação desta terça-feira (5)

Neri Kaspary

Neri Kaspary

05/05/2026 - 19h40
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Menos de cinco meses depois da assinatura da ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, a maior das obras bancadas com recursos do BNDES em Mato Grosso do Sul, inicialmente orçada em R$ 276 milhões, já recebeu um acréscimo de quase R$ 9 milhões. 

Com data retroativa a 6 de abril, a informação sobre o reajuste foi publicada em edição extra do diário oficial do governo estadual na tarde desta terça-feira (05) e garante à empreiteira S.A. Paulista Construções e Comércio (Consórcio MS 320) um acréscimo exato de R$ 8.975.226,91.

A empreiteira, que já havia pavimentado outro trecho da mesma rodovia, foi oficialmente declarada vencedora da licitação em 25 de agosto do ano passado, mas a ordem de serviço foi assinada somente em 11 de dezembro. 

Mas, apesar de as obras mal terem começado, a previsão era que tivessem início em janeiro deste ano, a publicação desta terça-feira (Apostilamento de Reajuste ao Contrato n° 070/2025), deixa claro que o contrato original já previa este aumento, que é diferente dos tradicionais aditivos que são concedidos às empreiteiras. 

A empreiteira foi a única classificada na licitação e venceu WO ao certame que tinha como preço máximo o valor de R$ 276.169.461,16.  Esta é a maior das obra bancadas pelos  R$ 2,3 bilhões liberados em setembro de 2024 pelo BNDES para o Governo de Mato Grosso do Sul. O pacote prevê 540 km de asfalto novo e 250 de recapeamento.

No começo da disputa por este trecho, sete empresas chegaram a manifestar interesse. Mas, cinco delas nem entregaram a documentação exigida e foram inabilitadas antes mesmo da entrega de propostas. Outras licitações chegaram a ter até nove empresas na fase das propostas financeiras.

Somente a SA Paulista e a empresa mato-grossense Agrimat Engenharia e Empreendimentos seguiram na disputa. Mas, os servidores responsáveis pela licitação também acabaram excluindo a concorrente de Mato Grosso porque “não atende os requisitos referente a qualificação técnica profissional e operacional”. 

Apesar do tamanho da licitação, a empresa mato-grossense nem mesmo recorreu e deixou o caminho livre para que a empreiteira paulista abocanhasse  o vultoso contrato.

A empreiteira que venceu por W.O. (em tradução livre W.O. significa “vitória fácil”, sem concorrência) é a mesma que meses antes  havia concluído a pavimentação do primeiro trecho desta mesma rodovia, no município de Três Lagoas. 

A pavimentação dos 31,7 quilômetros  foi solenemente entregue pelo governador Eduardo Riedel em dezembro de 2023. Porém, em março do ano seguinte a Agesul deu mais 70 dias de prazo para conclusão dos trabalhos. 

Ou seja, a S.A. Paulista estava com a estrutura toda montada na região leste do Estado e coincidentemente conseguiu vencer outra licitação para permancer na região. A pavimentação do primeiro trecho da MS-320 começou em fevereiro de 2022, prevendo R$ 76,8 milhões pela obra. Ao final, porém, recebeu R$ 106,5 milhões.

O novo asfalto vai facilitar o tráfego entre Inocência, onde está sendo construída a fábrica de celulose da Arauco, e Três Lagoas, onde já funcionam fábricas da Suzano e da Eldorado. 


 

CIDADE EMPREENDEDORA

Programa de Costa Rica que fortalece empresas locais conquista prêmio estadual

A premiação foi nesta terça-feira (5), em Campo Grande (MS), durante cerimônia que reuniu gestores municipais de todo o Estado

05/05/2026 17h24

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O prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson (PP), durante a entrega do prêmio nesta terça-feira em Campo Grande (MS)

O prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson (PP), durante a entrega do prêmio nesta terça-feira em Campo Grande (MS) Divulgação

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A Prefeitura de Costa Rica foi consagrada vencedora do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – Edição 2026, na categoria Compras Governamentais, com o programa “Empresa Parceira”. A premiação ocorreu nesta terça-feira (5), em Campo Grande, durante cerimônia que reuniu gestores municipais de todo o Estado.

Criado para reverter um cenário de baixa adesão de micro e pequenas empresas (MPEs) locais às licitações municipais, o “Empresa Parceira” enfrentou um problema comum a diversas cidades brasileiras: a evasão de recursos públicos para fornecedores de outras regiões, o que acaba enfraquecendo a economia local.

“Antes, o pequeno empreendedor via a burocracia como barreira e a fiscalização como ameaça. Com o selo ‘Empresa Parceira’ e um programa estruturado de capacitação e desburocratização, a prefeitura passou a atuar como parceira estratégica. O resultado é concreto: mais negócios locais vendendo para o poder público, mais empregos e dinheiro circulando em Costa Rica”, destacou o prefeito Delegado Cleverson (PP).

Selo

Um dos principais diferenciais do programa foi a criação do Selo Empresa Parceira por meio de Decreto Municipal, garantindo segurança jurídica à política pública. A iniciativa, somada a uma trilha de qualificação gratuita e a um atendimento mais ágil pela Sala do Empreendedor, contribuiu para recuperar a confiança dos empresários locais.

Ao todo, 81 selos “Empresa Parceira” foram concedidos a fornecedores ativos, atestando sua regularidade e capacidade técnica. Outro avanço significativo foi a redução do tempo médio para abertura de empresas, que caiu de 48 para apenas 12 horas, com meta de atingir 2 horas até 2028. Também foi registrado um crescimento de 64% no saldo anual de empresas formais no município entre 2024 e 2025.

O programa ainda impulsionou diretamente o empreendedorismo e a formalização do trabalho. Entre 2025 e 2026, 125 novas empresas foram abertas em Costa Rica, principalmente nos setores de comércio e serviços. A estimativa é de que cada novo negócio tenha gerado entre 3 e 4 empregos diretos, fortalecendo a economia local e reduzindo a dependência de fornecedores externos.

“As compras públicas deixaram de ser uma fonte de receita que escapava do município. Agora, elas são um motor de desenvolvimento local. Esse prêmio é um reconhecimento do Sebrae a uma gestão que ousa inovar, simplificar e apostar no pequeno negócio como protagonista”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, Airton Pereira.

Investimento

Com investimento direto estimado em cerca de R$ 32,8 mil — incluindo identidade visual, selos e produção de materiais confeccionados por costureiras locais do projeto Rica Trama —, o programa teve capacitações realizadas sem custos adicionais, graças a parcerias. O modelo, considerado de fácil replicação, já desperta o interesse de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

O “Empresa Parceira” concorreu com outras iniciativas inovadoras na área de compras governamentais e foi selecionado pelo comitê avaliador do Sebrae devido à sua eficácia comprovada, engajamento comunitário, uso estratégico da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da MPE) e capacidade de transformar a relação entre o poder público e os empreendedores.

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Homicídio

Morte em show sertanejo em Chapadão do Sul pode estar ligada à facção, diz polícia

Mateus Almeida Costa no último final de semana pode ter ligação com organização criminosa

05/05/2026 17h15

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Foto: Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a possível ligação com organização criminosa na execução do ajudante de pintor Mateus Almeida Costa, de 27 anos, morto a tiros durante um evento com show da cantora Naiara Azevedo, em Chapadão do Sul no último final de semana. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5), três dias após o crime.

O homicídio ocorreu na madrugada de sábado (2), logo após a apresentação da artista, durante o Festival Gastronômico realizado na Praça de Eventos do município, a 331 quilômetros de Campo Grande. Mateus foi atingido por diversos disparos e morreu após ser socorrido. Um jovem de 21 anos também foi baleado pelas costas, está em estado grave e precisou ser transferido em vaga zero.

Segundo a Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia local, o ataque foi premeditado e executado com divisão de funções entre os envolvidos. As apurações apontam a atuação de um atirador, um condutor de veículo e outros participantes responsáveis pelo apoio logístico e tentativa de ocultação de provas.

Até o momento, três suspeitos (um de 22 anos e dois de 23) foram presos em flagrante. Um quarto envolvido, já identificado, segue foragido. Durante a ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo a que teria sido usada no crime, além de uma motocicleta e substâncias entorpecentes ligadas aos investigados.

A Polícia Civil afirma que há indícios de conexão do crime com facção criminosa, hipótese que será aprofundada ao longo do inquérito. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação e identificar outros possíveis participantes.

No dia do crime, policiais militares que faziam o policiamento do evento ouviram os disparos e correram até a região dos banheiros públicos, onde encontraram a vítima caída. Mateus foi atingido na cabeça, pescoço e tórax.

Testemunhas chegaram a relatar versões divergentes sobre os autores, mencionando inicialmente dois suspeitos com roupas distintas. Com o avanço das investigações, no entanto, a polícia concluiu que a ação foi coordenada e envolveu mais de um participante, embora apenas um tenha efetuado os disparos.

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