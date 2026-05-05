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Homicídio

Morte em show sertanejo em Chapadão do Sul pode estar ligada à facção, diz polícia

Mateus Almeida Costa no último final de semana pode ter ligação com organização criminosa

Alison Silva

Alison Silva

05/05/2026 - 17h15
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga a possível ligação com organização criminosa na execução do ajudante de pintor Mateus Almeida Costa, de 27 anos, morto a tiros durante um evento com show da cantora Naiara Azevedo, em Chapadão do Sul no último final de semana. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5), três dias após o crime.

O homicídio ocorreu na madrugada de sábado (2), logo após a apresentação da artista, durante o Festival Gastronômico realizado na Praça de Eventos do município, a 331 quilômetros de Campo Grande. Mateus foi atingido por diversos disparos e morreu após ser socorrido. Um jovem de 21 anos também foi baleado pelas costas, está em estado grave e precisou ser transferido em vaga zero.

Segundo a Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia local, o ataque foi premeditado e executado com divisão de funções entre os envolvidos. As apurações apontam a atuação de um atirador, um condutor de veículo e outros participantes responsáveis pelo apoio logístico e tentativa de ocultação de provas.

Até o momento, três suspeitos (um de 22 anos e dois de 23) foram presos em flagrante. Um quarto envolvido, já identificado, segue foragido. Durante a ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo a que teria sido usada no crime, além de uma motocicleta e substâncias entorpecentes ligadas aos investigados.

A Polícia Civil afirma que há indícios de conexão do crime com facção criminosa, hipótese que será aprofundada ao longo do inquérito. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação e identificar outros possíveis participantes.

No dia do crime, policiais militares que faziam o policiamento do evento ouviram os disparos e correram até a região dos banheiros públicos, onde encontraram a vítima caída. Mateus foi atingido na cabeça, pescoço e tórax.

Testemunhas chegaram a relatar versões divergentes sobre os autores, mencionando inicialmente dois suspeitos com roupas distintas. Com o avanço das investigações, no entanto, a polícia concluiu que a ação foi coordenada e envolveu mais de um participante, embora apenas um tenha efetuado os disparos.

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Obras

Empresa de Patrola é uma das escolhidas para projeto inédito de recapeamento em Campo Grande

Outras cinco empresas venceram a disputa pelos reparos nos diferentes pontos da Capital

05/05/2026 15h45

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Recapeamento da Avenida Duque de Caxias

Recapeamento da Avenida Duque de Caxias Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Réu em processos por corrupção e alvo de investigações sobre fraudes em contratos públicos, André Luiz dos Santos, conhecido como André "Patrola" está entre os empreiteiros que venceram a licitação que prevê R$ 37.129.082,48 em projeto inédito de recapeamento das sete grandes macrorregiões de Campo Grande. 

Investigado no âmbito da Operação Cascalhos de Areia, desencadeada em junho de 2023 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), Patrola é dono da empresa André L. dos Santos Ltda, que receberá R$ 6.153.797,28 para recapear a macrorregião do Prosa, conforme publicação do Diário Oficial desta terça-feira (5). 

Além da empresa de Patrola, outras cinco venceram a disputa pelos reparos nos diferentes pontos da cidade, destaque para Empresa Construtora Rial Ltda, que levou dois dos sete lotes e será responsável pelo recapeamento das regiões Imburussu e Anhanduizinho, contratos que somados chegam à casa dos R$ 10,7 milhões.

Caberá a Gradual Engenharia e Consultoria Ltda recapear a região central (R$ 4.702.673,71); Empresa Asfaltec Usina de Asfalto e Tecnologia Ltda será responsável pelas reformas na região do Segredo (R$ 4.045.000,00); Empresa Relevo Engenharia Ltda fará o recapeamento da região Lagoa (R$ 5.220.414,62), enquanto a empresa  Empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda fará a reforma na área do Bandeira (R$ 6.199.000,00). 

Em março último, o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Marcelo Miglioli, já havia antecipado ao Correio do Estado que a ideia seria fazer um serviço contínuo, assim como o de tapa-buracos.

Na ocasião, Miglioli destacou que os reparos ocorreriam à medida em que a verba for liberada, recursos da própria prefeitura. 

A proposta, seria priorizar "as vias mais estruturantes" da cidade, com reforço em pontos de maior fluxo de veículos, como a Avenida Manoel da Costa Lima, que deve estar entre os trechos contemplados pelas obras de recapeamento. O prazo de vigência de cada um dos contratos é de 360 dias, período que pode ser prorrogado pela prefeitura.

Operação Cascalhos de Areia

André "Patrola"é investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por suspeita de participação em um esquema de corrupção envolvendo contratos de manutenção de vias não pavimentadas e locação de máquinas firmados com o município.

A investigação apontou um suposto esquema de fraude em licitações, medições fraudulentas e pagamento de propina a servidores públicos para garantir contratos com a prefeitura.

Segundo o Ministério Público, empresas ligadas ao empreiteiro simulavam concorrência em licitações para assegurar a vitória nos certames e, posteriormente, apresentavam documentos e relatórios de serviços que não teriam sido executados.

Em alguns casos, de acordo com a denúncia, as mesmas fotografias foram utilizadas repetidas vezes para comprovar serviços diferentes, prática identificada em 869 registros fotográficos analisados pelos investigadores.

As apurações indicam que os desvios podem ter chegado a R$ 46 milhões em contratos relacionados à manutenção de ruas sem pavimentação e locação de máquinas.

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Dourados

Prefeitura abre licitação de R$ 98 milhões para coleta de lixo

Empresa ficará responsável pela coleta de entulhos de Dourados e região, além da construção de instalações, reforma e manejo de resíduos sólidos

05/05/2026 15h30

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Licitação será em formato de pregão eletrônico do menor preço

Licitação será em formato de pregão eletrônico do menor preço FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Prefeitura Municipal de Dourados, distante a 251 quilômetros de Campo Grande, abriu licitação para contratação de empresa para realizar serviços de limpeza e coleta de lixo no município.

O valor estimado do contrato é de R$ 98,64 milhões, com validade de um ano, podendo ser prorrogado. 

Atualmente, o serviço é feito pela empresa Financial Construtora Industrial Ltda. 

Conforme o edital, a disputa deve ser feita em formato de Concorrência Eletrônico, onde as empresas cadastram seus lances e ganha a que tiver o menor preço. 

As propostas podem ser cadastradas a partir desta terça-feira (6), às 9h, até o dia 12 de junho, às 8h59. A disputa de preços começa no mesmo dia 12, às 9h. 

A empresa vencedora da licitação ficará responsável pela execução dos serviços de limpeza pública em Dourados e Região, como obras de reforma e manejo de resíduos sólidos (coleta de lixo).

Além disso, também deverá realizar a implantação de ecopontos e da Usina de Resíduos de Construção Civil e Demolição (URCCD), bem como da instalação de trincheiras e ampliação do sistema de tratamento de efluentes (chorume). 

Deverão, ainda, ser contruídas instalações prediais no aterro sanitário municipal, implantada a pavimentação interna e externa dos acessos do aterro sanitário, limpeza do lixo e entulho em córregos, margens das rodovias e áreas diversas do município. 

Para participar, a empresa licitante deve se credenciar no Sistema através do site da BLL Compras

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