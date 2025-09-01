Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ultima ratio

Mais 4 ministros do STJ aparecem na investigação da PF sobre lobista

Lobista foi um dos alvos da operação Ulitima Ratio, que em outubro do ano passado revelou suposto esquema de venda de setenças no TJMS

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/09/2025 - 07h49
A investigação da Polícia Federal sobre um esquema de venda de decisões e vazamento de informações do Superior Tribunal de Justiça (STJ) identificou novas minutas de decisões de ministros da Corte em um notebook do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, um dos alvos a investigação Ultima Ratio, que em outubro do ano passado afastou cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A investigação também teve como alvo dois ex-desembargadores. 

Os textos, segundo reportagem do jornal paulista Estadão, estão vinculados aos gabinetes de mais quatro ministros do STJ e de um ex-ministro que ainda não haviam entrado no foco da Operação Sisamnes, que ocorreu em Mato Grosso, também no ano passado e que teve como alvo o mesmo lobista. 

Em Mato Grosso do Sul, o lobista apareceu principalmente por conta de transferências bancárias para o advovado Felix Jayme Nunes da Cunha e por conta de diálogos com o desembargador Marcos Brito. O advogado Félix Jayme tem em torno de 200 ações em tramitação no STJ. 

O inquérito, aberto no ano passado pela Polícia Federal, começou a apurar suspeitas de vazamentos envolvendo os gabinetes de outros quatro magistrados.

Diante das novas descobertas de vazamento de minutas dos gabinetes de Marco Buzzi, Antônio Carlos Ferreira, João Otávo de Noronha e Ricardo Villas Bôas Cueva, a investigação pode ampliar seu escopo para um total de oito gabinetes, correspondente a quase um quarto da Corte, formada por 33 magistrados.

Procurados, os ministros disseram desconhecer os vazamentos e negaram ter favorecido as partes representadas pelo lobista. A defesa de Andreson não quis se manifestar. 

Os outros quatro gabinetes que já eram alvo de apuração são Isavel Galotti, Moura Ribeiro, Nancy Andriaghi e Og Fernandes. Quando o vazamento desses documentos veio a público, no final do ano passado, os ministros afirmaram que pediram ao STJ a abertura de apuração sobre esses fatos e negaram ter conhecimento dos vazamentos.

O STJ, na época, informou ter aberto sindicâncias para apurar as suspeitas de que servidores do tribunal estavam envolvidos nesses vazamentos e pediu a abertura de investigação à Polícia Federal. Essas sindicâncias ainda estão em tramitação.

A PF aponta que não há indícios do envolvimento direto dos ministros nesses novos vazamentos, mas que a origem deve ser apurada.

“Registra-se, pelos motivos anteriormente expostos, que a presença dessas minutas, com certas semelhanças às decisões oficialmente publicadas, não implica, por si só, em suspeitas quanto à conduta dos ministros. Entretanto, constitui elemento que não pode ser desconsiderado, exigindo análise criteriosa e, se necessário, diligências adicionais, a critério da autoridade policial, para assegurar a integridade e autenticidade dos documentos em questão”, diz o relatório obtido com exclusividade pelo Estadão.

A PF vai entregar nos próximos dias ao ministro Cristiano Zanin um relatório parcial sobre as informações apuradas até o momento envolvendo os assessores do STJ. Em documento enviado ao ministro, a PF relatou a existência de um “volume expressivo de novas provas” e disse que pretende ampliar o escopo da apuração.

“Parte relevante desse material não apenas reforça hipóteses previamente estabelecidas, como também amplia o escopo investigativo, revelando conexões até então não identificadas e exigindo reorganização lógica e cronológica dos elementos já constantes dos autos investigativos”, apontou a PF.

Além de terem encontrado essas minutas com trechos semelhantes às decisões oficiais dos ministros, os investigadores também colheram indícios de que o lobista forjava documentos do STJ para tentar captar clientes. 

No notebook dele, a PF encontrou modelos de decisões com marca d’água da Corte e uma falsa decisão de prisão atribuída ao ministro Og Fernandes na Operação Faroeste, mas que nunca existiu.

A suspeita da PF é que o lobista falsificou essas informações para tentar extorquir um empresário. Com isso, a tendência é que a hipótese inicial sobre vazamentos do gabinete do ministro Og seja descartada. Procurado, o gabinete não quis se manifestar.

A equipe da PF fez uma separação entre os dois tipos de arquivos encontrados no notebook do lobista. Em um grupo, havia minutas totalmente divergentes com as decisões dos ministros. Já outros arquivos apresentavam indícios de se tratarem de minutas oficiais vazadas de dentro do STJ: foram criadas em data anterior às decisões efetivamente proferidas e possuíam trechos muito parecidos.

‘Trechos coincidentes’

Um dos novos documentos identificados foi uma minuta de voto do ministro Marco Buzzi em um processo de uma disputa fundiária em Mato Grosso. O arquivo tinha data de criação de 19 de outubro de 2018, mas o ministro só proferiu efetivamente a decisão dois meses depois. De acordo com a PF, os documentos tinham diversos “trechos coincidentes”.

A investigação apreendeu um arquivo no formato do programa Word criado em 19 de julho de 2019 por um funcionário da empresa de Andreson, mas que simulava outra minuta de decisão do ministro Buzzi. Tratava-se de um processo da disputa entre uma empresa de telefonia e uma seguradora. A decisão só foi efetivamente publicada em 5 de agosto, quase um mês depois. A PF novamente apontou que os documentos tinham trechos semelhantes.

“O gabinete do Ministro Marco Buzzi informa que não possui conhecimento sobre o vazamento de trechos das deliberações referidas pela reportagem. Esclarece, todavia, que os projetos de decisões são minutados em sistema interno do Tribunal, sendo que os processos mencionados foram examinados, mais de uma vez, em colegiado, recebendo julgamentos unânimes”, afirmou o gabinete.


O relatório também registrou que o lobista possuía a minuta de um voto a ser proferido pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva em um julgamento da Terceira Turma do STJ. O arquivo encontrado no notebook de Andreson foi criado quatro dias antes de uma das sessões do julgamento, que ocorreu em 6 de fevereiro de 2024. Procurado, o gabinete do ministro não se manifestou. 

No notebook dele, ainda foi encontrada a minuta de uma decisão do ex-ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu em abril de 2023. O arquivo encontrado no notebook de Andreson foi criado um dia antes de a decisão do ministro ser efetivamente publicada e tinha como criador o seguinte usuário: “Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação”. “Em simples comparação da minuta com a decisão exarada pelo ministro, verificou-se que o teor parece ser o mesmo”, diz a PF.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação não está vinculada ao gabinete do ministro, mas à direção geral do tribunal e é responsável pela administração dos sistemas de informática da corte.
Extração do celular revelou mais documentos.

IMPORTÂNCIDA DE UM CELULAR

Essa investigação sobre suspeitas de venda de decisões do STJ teve início a partir da apreensão do celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado em Cuiabá em dezembro de 2023. 

Na época, o item foi apreendido para permitir a investigação dos motivos do homicídio. O Ministério Público de Mato Grosso, porém, detectou indícios da compra de decisões judiciais e enviou o material para o Conselho Nacional de Justiça. Depois disso, o CNJ encontrou diálogos de Zampieri com o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e detectou suspeitas de vazamento e venda de decisões por assessores de gabinetes do STJ. Por isso, o caso foi enviado para investigação da Polícia Federal.

Uma nova análise feita pela PF no celular do advogado Roberto Zampieri também encontrou novas minutas de documentos do STJ que não faziam parte do escopo inicial da investigação. Esses documentos, enviados por Andreson ao advogado, foram alvo de uma análise comparativa entre a data de criação das minutas e a disponibilização de forma pública nos sistemas do STJ.

O relatório identificou, por exemplo, que o lobista teve acesso à minuta de um relatório e voto a serem proferidos pelo ministro João Otávio de Noronha, em um julgamento colegiado de um recurso proveniente do Estado do Pará. O documento foi compartilhado por Andreson em data posterior a esse julgamento, mas a PF identificou que a criação do arquivo obtido pelo lobista foi anterior à publicação da decisão no Diário Oficial.

Com isso, é possível que o lobista teve acesso a uma versão do documento que costuma ser disponibilizado às partes do processo antes da divulgação no Diário Oficial, o que não constituiria uma irregularidade. Questionado sobre esse caso, o gabinete do ministro Noronha afirmou que as decisões do processo foram proferidas de forma unânime pelo colegiado.

A extração de dados feita pela PF também detectou uma minuta de decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira compartilhada por Andreson com Zampieri no dia 16 de agosto de 2019, mas que só foi efetivamente proferida em 1º de outubro de 2019. O processo tratava de uma disputa sobre pagamento de indenização entre duas empresas do Rio Grande do Sul. O recurso foi negado pelo ministro.

Esse caso já tinha sido apontado no ano passado em um relatório complementar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre os diálogos entre Zampieri e Andreson, mas ainda não havia sido citado na investigação da PF.

Procurado, o ministro Antônio Carlos disse que pediu à Presidência do STJ a abertura de uma investigação para apurar a origem do vazamento dessa minuta logo que a informação chegou ao seu conhecimento, ainda no ano passado.


 

CRIME BRUTAL

Homem esfaqueado levou paulada na cabeça antes de ser atingido por golpes de facão

Edvaldo Galeano Urunaga foi assassinado após uma discussão motivada por sacos de lixo

31/08/2025 17h30

Edvaldo foi atingido com uma paulada na cabeça, e logo depois, levou várias facadas

Edvaldo foi atingido com uma paulada na cabeça, e logo depois, levou várias facadas FOTO: Reprodução Facebook

Continue Lendo...

O homem assassinado a golpes de facão na noite de ontem (30), no bairro Taquarussu, morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. Edvaldo Galeano Urunaga foi atingido com uma paulada na cabeça, e logo depois, levou várias facadas também na cabeça.

Os principais suspeitos pelo crime são seus sobrinhos: Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira. Após o crime, eles fugiram do local e seguem foragidos.

De acordo com as informações da polícia, o crime foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado supostamente por Kenia Pantaleão [irmã de Kenedy] no corredor de passagem da vila de casas. O ato causou uma discussão entre Kenia e outra vizinha, momento em que Edvaldo interviu na intenção de agredir Kenia com um facão, e para defender a irma, Kenedy agrediu Edvaldo primeiro com um pedaço de pau e depois com o facão. 

Conforme o relato, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

Conforme testemunhas, a vila localizada no bairro Taquarussu  é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares.

ENTENDA

Kenia Ana Pantaleão e  Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira são tios de Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

A menina que também morava no local do crime que trata-se de um conjunto de kitnets, foi sequestrada por volta das 8h40 de quarta-feira (27), por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos. O corpo da pequena foi encontrado na noite do mesmo dia, na casa de Marcos, que era conhecido da família e morava na Vila Carvalho. 

Quando os policiais encontraram o corpo, Marcos não estava na residência, mas foi encontrado na manhã seguinte por policiais civis. Ao reagir a abordagem policial, ele foi atingido por um tiro, foi socorrido, mas não resistiu.

Conforme adiantou o Correio do Estado, antes de fugir o criminoso chegou a ir até a casa de um conhecido para pedir um cavucate, ferramenta utilizada para cavar buracos, que possivelmente seria usada para enterrar o corpo de Emanuelly. Entretanto, como a família já estava em busca da criança, ele percebeu que não daria tempo e fugiu.

MAL ENTENDIDO

O Correio do Estado conversou com a tia de Emanuelly, Kenia Pantaleão, que afirmou que uma troca de informações erradas entre a família, fez com que todos acreditassem que a menina estava em segurança na casa da tia, mas no momento em que perceberam que ela realemente havia desaparecido, a pequena já estava morta.

Conforme o relato, Emanuelly foi deixada em casa dormindo, até o momento aos cuidados da avó paterna. Entretanto, imagens de câmeras de segurança mostram Emanuelly andando tranquilamente ao lado de Marcos, por volta das 8h40 de quarta-feira (27).

Kenya narra que estava em casa quando, entre o horário de 11h e meio-dia, recebeu uma mensagem da cunhada [mãe de Emanuelly], perguntando se a sua mãe [avó de Emanuelly], não levaria a criança de volta, já que Deivid [pai de Emanuelly] teria chegado para o almoço e estava perguntando da filha. 

“Mandei dizendo que minha mãe não ia embora naquele momento, só que eu não tinha entendido… Foi quando a menina já estava sumida e minha cunhada achou que estava em casa comigo, já que ficava lá constantemente, gostava de mim e éramos próximas, ia para igreja conosco, levava ela em parques”, conta. 

Após entenderem a dinâmica dos fatos, Deivid disse que Marcos William pegou a vítima por volta de 08h, voltando ao mesmo local às 11h já que ainda faria uma diária serviço naquele dia junto do pai da vítima. “Ficou a tarde inteira comigo, a minha filha lá na casa dele já morta”, conta.

O corpo de Emanuelly foi encontrado  na noite de quarta-feira (27), na casa de Marcos, embaixo de uma cama, dentro de uma banheira infantil, que estava revestida com cobertores enrolados com fita adesiva.

SEQUÊNCIA DE CRIMES

Bebedeira e bate-boca terminou em mais uma morte na família de Emanuelly

Edvaldo Galeano Urunaga foi assassinado pelos sobrinhos Keterson Fernandes e Kenedy Deivid; esse último era tio da menina estuprada e morta na última quarta-feira (27)

31/08/2025 16h30

A vila fica localizada no bairro Taquarussu

A vila fica localizada no bairro Taquarussu FOTO: Paulo Ribas

Continue Lendo...

No final da tarde do último sábado (30), Edvaldo Galeano Urunaga foi morto com golpes de facão na vila de kitnets onde mora a família da pequena Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

Edvaldo era tio de Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira (tio de Emanuelly), que são os principais suspeitos pelo crime, que conforme as informações, foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado no corredor  supostamente por Kenia Pantaleão, que também é tia de Emanuelly.

De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de sábado (30), uma vizinha identificada apenas como Nadia, reclamou com Kenia da sacola de lixo deixada no corredor de passagem da vila, momento em que Kenia respondeu: "Não sei de lixo não! A gente ta aqui de luto e para de dar nojo!".

O luto era referente a morte da menina Emanuelly Victória de Souza, que foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família na última quarta-feira (27). William chegou a fugir mas foi encontrado e morto ao reagir a abordagem policial na manhã quinta-feira (30).

Algumas horas depois, o desentendimento prosseguiu, quando a filha de Nádia chegou ao local e retomou os questionamentos sobre o lixo:  "Queria saber quem está dizendo que minha mãe está dando nojo", disse. 

Nesse momento, Edvaldo, que estava bebendo em sua casa, saiu da residência e começou uma nova discussão com o mesmo assunto, dizendo para que a senhora Kenia fosse resolver a questão com a vizinha. Ele foi orientado a deixar isso de lado, mas saiu do local e disse: "Pera aí que eu vou resolver isso!".

Ao retornar para a vila, Edvaldo estava com um facão na mão e foi em direção a Kenia enquanto a ameaçava. Ao ver a situação de perigo da irmã, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

A vila fica localizada no bairro Taquarussu, e conforme testemunhas, é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares. Após o crime, Kenedy e Keterson fugiram da vila e ainda não foram encontrados.

MORTE DE EMANUELLY

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde de quarta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.  

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI).  Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos. 

